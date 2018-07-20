В Узбекистане создано Агентство по развитию атомной энергии

16:26 20.07.2018 20 Июль, 2018



Указом президента Шавката Мирзияева от 19 июля о мерах по развитию атомной энергетики в стране создано Агентство по развитию атомной энергетики при кабинете министров "Узатом".



В документе говорится, что потребности экономики и населения Узбекистана в энергоресурсах сегодня покрываются за счет использования невозобновляемых источников энергии, преимущественно углеводородного сырья, ресурсы которых ограничены. Располагая "огромными запасами уранового сырья", страна практически не задействует потенциал атомной энергетики, отмечается в указе.



Как сообщила программа "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24", 70% электроэнергии в стране вырабатывается за счет газа, 14% – ГЭС, 13% – угля, 3% – нефти. К 2030 году, согласно прогнозам, на долю планируемой к строительству атомной электростанции будет приходиться 15% вырабатываемой энергии, газа – 54% и др.



По данным местных СМИ, руководителем "Узатома" стал Журабек Мирзамахмудов, 1979 г. р., до этого работавший заведующим информационно-аналитического департамента по развитию топливно-энергетического комплекса правительства.



При "Узатоме" будет создан Научно-технический и экспертный совет. Указом предусмотрено разработать до октября проект закона "Об использовании атомной энергии в мирных целях", до конца года – проект Концепции развития атомной энергетики в Узбекистане на период 2019-2029 годов.



Согласно соглашению с госкорпорацией "Росатом" в Узбекистане к 2028 году планируется построить атомную электростанцию. Комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый. Источник - centralasian.org

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