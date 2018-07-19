|Умерла Народная артистка России Иза Высоцкая - первая жена Владимира Высоцкого
16:19 20.07.2018
Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже.
В Нижнем Тагиле на 82-м году жизни скончалась народная артистка России Иза Высоцкая, первая супруга Владимира Высоцкого. Об этом РИА Новости сообщила директор местного драматического театра.
"Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 мск)", - сказала собеседница агентства.
Информация о кончине артистки появилась и на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
"Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!" - говорится в сообщении.
В 1958 году Высоцкая окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира, Лиепаи. С 1970 года жила и работала в Нижнем Тагиле. Актриса исполняла главные роли в спектаклях "Золотая пыль", "Последний пылкий влюбленный", "Мать" К. Чапека, "Ваша сестра и пленница", "Гарольд и Мод" и многих других.
В 1980 году получила звание "Заслуженная артистка РСФСР", в 2005-м - "Народная артистка России".
Преподавала сценическую речь на актерском отделении Нижнетагильского колледжа искусств.
Замужем за Владимиром Высоцким была пять лет - с 1960 по 1965 год. Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже.