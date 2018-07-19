Личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена установлена, он объявлен в розыск

16:07 20.07.2018 Полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена



Александр Вильф



Полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Им оказался 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов, сообщили в МВД Казахстана.



Накануне Тен скончался в больнице в результате ножевого ранения. В пятницу задержали одного из подозреваемых - уроженца Жамбылской области республики Нуралы Киясова 1994 года рождения. Он уже признал вину.



В полиции назвали приметы второго подозреваемого: рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение; был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета, носит солнцезащитные очки. МВД просит сообщить о местонахождении разыскиваемого в ДВД Алма-Аты или по телефону 102.



Отмечается, что к его розыску привлекли весь личный состав ведомства. Для расследования уголовного дела создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников МВД и департамента внутренних дел Алма-Аты во главе с первым заместителем ведомства Жанатом Сулейменовым.



Убийство фигуриста



В четверг фигурист застиг воров во время кражи зеркал с его автомобиля. Ему нанесли ножевое ранение в районе крупных кровеносных сосудов.



В больницу Алма-Аты он поступил уже в состоянии клинической смерти. Позднее Тен скончался из-за большой кровопотери. Как рассказали в казахстанском Минздраве, его ранение было несовместимым с жизнью.



Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство".



Прощание с фигуристом пройдет в субботу во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Свои соболезнования выразили известные фигуристы, спортсмены, тренеры, казахстанские политики, дипломаты, президент республики Нурсултан Назарбаев, а также вице-премьер России Виталий Мутко.



Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым. Источник - РИА Новости

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