Умирают лучшие люди, мы остаемся... Памяти Дениса Тена, - Ербол Каиров

14:47 20.07.2018 Дениса любила вся страна



Ербол Каиров



Впервые я узнал о нем больше десяти лет назад, когда на одном из республиканских телеканалов показали сюжет об одном хрупком мальчике, который только-только делает свои первые шаги в спорте. Ему было лет 8–10. Специалисты, которые давали интервью, в один голос говорили о том, что у этого паренька большое будущее в фигурном катании. И зовут его Денис Тен.



Периодически выходили новые сюжеты о том, как Денис выигрывал и становился призером многих международных турниров. Уже тогда он жил за границей и обучался азам фигурного катания у лучших преподавателей.



Родители Тена создали все условия, чтобы маленький мальчик вырос в будущем в большого фигуриста.



И он им стал. Потому что был необычайно талантлив и трудолюбив.



Помню, как следил за его триумфальным выступлением на Олимпийских играх в Сочи в гостиничном номере. В те дни был в командировке. За несколько дней до этого в Казахстане произошла девальвация – рухнул тенге. И бронзовая медаль Тена была как бальзам на душу простым казахстанцам, которые обеднели 11 февраля 2014 года.



Дениса любила вся страна, и у экранов телевизоров мы всегда видели простого, скромного и улыбающегося паренька.



Весь вчерашний вечер листал ленту и видел, как сотни моих знакомых скорбели по поводу его кончины и выставляли совместные фото с погибшим. На них видно, что Тен каждому из них уделил внимание, пусть и не знал большинство из них. Улыбался на фото, радуясь случайным встречам с незнакомцами. Именно такие простые спортсмены всегда были ближе к народу, потому что прежде всего думали о нас, казахстанцах. И мы, этот народ, сберечь такого человека не смогли.



Через пару часов после его гибели предстояло работать на футбольном матче. В душе – пустота и огромное сожаление о случившемся. Говорить в эфире было сложно...



Я с детства был увлечен спортом, ходил на различные секции, не пропускал спортивные новости по ТВ. И первой смертью казахстанского спортсмена, которая потрясла меня до глубины души, была гибель Бекзата Саттарханова.



За несколько месяцев до этого происшествия он сенсационно завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Сиднее.



В новогоднюю ночь торопился к своим родным, чтобы встретить Новый, 2001 год...



"Как так произошло? Ведь он совсем недавно был жив и улыбался нам, такой жизнерадостный", – крутилось тогда в голове.



Я скорбел, когда ушел из жизни известный казахстанский велогонщик Андрей Кивилев. Погиб на одном из этапов гонки Париж – Ницца... В то время активно следил за отечественными велогонщиками и был поражен, когда Александр Винокуров посвятил победу в этой многодневке памяти своего друга...



Был сильно тронут гибелью в ДТП Анатолия Храпатого – нашего прославленного тяжелоатлета, олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира...



Не мог поверить, когда от нас уходили знаменитые музыканты и актеры: Мадина Ералиева, Баглан Садвакасов, Мурат Насыров, Саги Ашимов, Батырхан Шукенов, Булат Сыздыков, Владимир Толоконников и многие другие. Уходили так рано, не успев завершить начатое.



Прощай, Денис Тен... Пусть земля тебе будет пухом...



Умирают лучшие люди, мы остаемся, не меняя своего сознания и менталитета...



Источник: Блог Ербола Каирова Источник - взгляд

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