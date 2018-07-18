 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.07.2018
14:47  Умирают лучшие люди, мы остаемся... Памяти Дениса Тена, - Ербол Каиров
14:36  Нужно ли России извиняться перед Афганистаном за ввод войск в 1979-м?
14:28  Кыргызский мед считается самым качественным в мире, - Казим Каракетов
12:58  НефтеИгры. ОПЕК снова в деле, - Даниэл Ергин
12:51  Срываются шагать гробы: русский рок Владимира Маяковского
12:49  Родственники туркменского президента сняли пассажиров с рейса, чтобы самим вылететь этим бортом
12:47  Длинные руки турецкого фонда "Маариф". "Неоосманизм", "высшая раса" и "исламский халифат"
12:44  Конкуренция и взаимодействие ЕС и ЕАЭС в странах Центральной Азии, - Л.Гусев
08:30  Что натворил Трамп? - М.Хазин
08:10  Один из убийц Дениса Тена схвачен и сознался в преступлении
08:04  На распутье. Кто или что стопорит космические проекты Казахстана? - Нурлан Аселкан
08:03  Казахский акцент. Не доведет ли государственный язык до "провинциализации"?
08:01  1956-й. "Демократическое" восстание недобитых фашистов в Венгрии. Как это было, - М.Кустов
07:56  И послы они, солнцем палимы. Путин накрутил хвоста рос-дипломатии, - репортаж А.Колесникова
07:45  Глава Киргизии обеспечил себе спокойное правление, - В.Панфилова
06:47  Вашингтон не хочет отдавать Африку Пекину, - В.Скосырев
06:06  Страна "понтов". Нужно ли запрещать проведение пышных свадеб в Казахстане? - САМ
01:02  Скоропостижно скончался 25-летний кыргызстанский журналист Исмаил Мамытов
00:58  "Подмышки кыргызской политики вонючие?" - Ачык соз
00:45  В Нарынских горах (Киргизия) обнаружены уникальные пектроглифы
00:12  После уйгуров теперь и казахи? Каково сидеть в китайских исправительных лагерях, - Tageszeitung
00:01  Место мэра Бишкека - проклято? Сажают всех
Четверг, 19.07.2018
21:21  Жена едва не зарезала экс-начальника ГУВД Чуйской области Сарчаева
21:14  Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
21:04  Мэр Бишкека Албек Ибраимов нашелся и сразу задержан и водворен в СИЗО
20:18  Торжество сионизма. Израиль лишил арабский язык статуса государственного
20:10  Культура, однако. Францию захватила эпидемия гонореи и хламидиоза, - Le Figaro
17:17  Триумф и смерть Дениса Тена. Призера Олимпиады-2014 зарезали грабители
14:30  Путин больше не намерен делать ставку на "полезного идиота" Трампа, - Пьер Авриль
13:04  Почему в эпоху средневековья города Казахстана пришли в упадок
13:02  Таджикистан закрывает кустарные заводы по переплавке металлолома
12:58  Древне-кыргызский народ Азы и его современные потомки, - Т.Акеров
12:57  До последней капли. Почему в Таджикистане появился налог на воду, - И.Кармазин
12:54  Афганские компании заинтересованы в импорте муки, макаронных изделии казахстанского производства
12:49  Акимы районов Туркестанской области получили практический опыт в организации территориальной обороны
08:45  Чингис(хан) никогда не был ханом. Правда о "Сотрясателе Вселенной", - Талгат Жумаганбетов
08:39  Этноэтика. Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:36  Судьба Восточного Туркестана. Как Сталин планировал присоединить к СССР часть Китая, - Я.Бутаков
08:33  Увлечение национальными идеями до добра не доведет, - Данияр Ашимбаев
08:31  До кердыка Америки осталось... В Йеллоустоуне начали трескаться скалы, - Daily Mail
08:27  Новый Шелковый путь - это не утопия, - Le Temps
08:26  Трамп и Путин хотят контролировать нефтяной рынок, - Frankfurter Allgemeine
08:11  "Северный поток" не проходит через США. Проекту угрожают новые санкции, - "Къ"
08:00  Саммит в Хельсинки вбил клин между Москвой и Тегераном, - И.Субботин
07:55  Израиль и Сирия балансируют на грани войны, - А.Шарковский
05:48  Факультет ненужных...Уничтожит ли министр Сагадиев казахстанскую журналистику? - САМ
00:44  Ветер перемен: Россия купит оружие у Китая?
00:36  В Бишкеке пропал без вести... мэр Бишкека Ибраимов
00:21  Польские свиньи протискиваются в Казахстан, - А.Уваров
Среда, 18.07.2018
19:24  О личности казахстанца, купившего в Париже квартиру за 65 млн евро
10:24  Советский разведчик Наум Эйтингон: уточнения к биографии, - П.Густерин
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Умирают лучшие люди, мы остаемся... Памяти Дениса Тена, - Ербол Каиров
14:47 20.07.2018

Дениса любила вся страна

Ербол Каиров

Впервые я узнал о нем больше десяти лет назад, когда на одном из республиканских телеканалов показали сюжет об одном хрупком мальчике, который только-только делает свои первые шаги в спорте. Ему было лет 8–10. Специалисты, которые давали интервью, в один голос говорили о том, что у этого паренька большое будущее в фигурном катании. И зовут его Денис Тен.

Периодически выходили новые сюжеты о том, как Денис выигрывал и становился призером многих международных турниров. Уже тогда он жил за границей и обучался азам фигурного катания у лучших преподавателей.

Родители Тена создали все условия, чтобы маленький мальчик вырос в будущем в большого фигуриста.

И он им стал. Потому что был необычайно талантлив и трудолюбив.

Помню, как следил за его триумфальным выступлением на Олимпийских играх в Сочи в гостиничном номере. В те дни был в командировке. За несколько дней до этого в Казахстане произошла девальвация – рухнул тенге. И бронзовая медаль Тена была как бальзам на душу простым казахстанцам, которые обеднели 11 февраля 2014 года.

Дениса любила вся страна, и у экранов телевизоров мы всегда видели простого, скромного и улыбающегося паренька.

Весь вчерашний вечер листал ленту и видел, как сотни моих знакомых скорбели по поводу его кончины и выставляли совместные фото с погибшим. На них видно, что Тен каждому из них уделил внимание, пусть и не знал большинство из них. Улыбался на фото, радуясь случайным встречам с незнакомцами. Именно такие простые спортсмены всегда были ближе к народу, потому что прежде всего думали о нас, казахстанцах. И мы, этот народ, сберечь такого человека не смогли.

Через пару часов после его гибели предстояло работать на футбольном матче. В душе – пустота и огромное сожаление о случившемся. Говорить в эфире было сложно...

Я с детства был увлечен спортом, ходил на различные секции, не пропускал спортивные новости по ТВ. И первой смертью казахстанского спортсмена, которая потрясла меня до глубины души, была гибель Бекзата Саттарханова.

За несколько месяцев до этого происшествия он сенсационно завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Сиднее.

В новогоднюю ночь торопился к своим родным, чтобы встретить Новый, 2001 год...

"Как так произошло? Ведь он совсем недавно был жив и улыбался нам, такой жизнерадостный", – крутилось тогда в голове.

Я скорбел, когда ушел из жизни известный казахстанский велогонщик Андрей Кивилев. Погиб на одном из этапов гонки Париж – Ницца... В то время активно следил за отечественными велогонщиками и был поражен, когда Александр Винокуров посвятил победу в этой многодневке памяти своего друга...

Был сильно тронут гибелью в ДТП Анатолия Храпатого – нашего прославленного тяжелоатлета, олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира...

Не мог поверить, когда от нас уходили знаменитые музыканты и актеры: Мадина Ералиева, Баглан Садвакасов, Мурат Насыров, Саги Ашимов, Батырхан Шукенов, Булат Сыздыков, Владимир Толоконников и многие другие. Уходили так рано, не успев завершить начатое.

Прощай, Денис Тен... Пусть земля тебе будет пухом...

Умирают лучшие люди, мы остаемся, не меняя своего сознания и менталитета...

Источник: Блог Ербола Каирова

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532087220
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  