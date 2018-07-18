 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нужно ли России извиняться перед Афганистаном за ввод войск в 1979-м?
14:36 20.07.2018

СССР ввел войска в Афганистан на том же основании, что и Россия в Сирию

19 июля 2018, Георгий Надеждин

Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай заявил, что его страна ждет извинений от нашей – за ввод войск, за разрушения инфраструктуры, за поддержку "антинародного режима". Ранее этот человек позволял себе еще более возмутительные реплики в отношении России. Как теперь должна поступить российская дипломатия?

Во время встречи в Госдуме с фракцией ЛДПР Абдул Каюм Кучай заявил, в частности, следующее: "Мы заинтересованы, чтобы наши отношения развивались, чтобы прежние ошибки не повторялись. Например, такие ошибки, какие имели место в 1979 году... В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание – власти. Признав их правительство Амина и Тараки, СССР сделал свою первую ошибку – и это правительство было не самостоятельным, а марионеточным".

Второй ошибкой СССР, по словам Кучая, стал ввод советских войск, в результате которого "погибли более двух миллионов афганцев и большое количество советских солдат", а "вся инфраструктура страны была разрушена". "Такие события между соседями случаются... Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу... Такое заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений", – резюмировал дипломат.

Почему-то это беспрецедентное и переполненное претензиями высказывание не вызвало заметной реакции российских официальных лиц. Фракция ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский регулярно выступает с решительными внешнеполитическими заявлениями, промолчала. Смоленская площадь тоже проигнорировала слова афганского посла, притом что Мария Захарова обычно не пропускает аналогичные претензии, выдвигаемые представителями других государств.

Единственный, кто отреагировал на слова Кучая, – спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Конечно, нет, Россия не будет никому приносить извинения. Советское правительство признало новое руководство Афганистана и строило с ним нормальные отношения. Ввод войск был потом – в результате действий, которые предпринимались против этого правительства. Кроме удивления и недоумения, это заявление ничего не вызывает", – заявил он агентству "Спутник".

Опыт и квалификация Кабулова сомнению не подлежат. Он занимается дипломатической работой более 40 лет, в Афганистане – с 1983 года, в 1990-х вел переговоры с "Талибаном", а с 2004 по 2009 год занимал пост российского посла в Кабуле. И Кабулов прав: удивление и недоумение – это основные чувства, которые возникают в ответ на заявление афганского посла. Заодно вспоминается известный мем с народной артисткой РФ Лией Ахеджаковой: "Простите нас за все...".

При этом Кабулов назвал основную причину, по которой России не за что извиняться – ввод войск был осуществлен по просьбе законного афганского руководства. На тех же самых основаниях российские войска сейчас действуют в Сирии.

Помимо основной причины, есть и множество дополнительных. СССР оказывал не только военную помощь законной власти Афганистана, но и гуманитарную помощь – афганскому населению. Москва оплатила строительство тысяч километров дорог и сотен промышленных предприятий. На орбитальную станцию "Мир" был отправлен первый и единственный афганский космонавт Абдул Ахад Моманд. Причем советская помощь начала поступать в Афганистан задолго до 1979 года и не сразу прекратилась после вывода войск в 1989-м.

Словом, СССР "обидел" Афганистан в полном соответствии с анекдотом:

"Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры".

Кстати, общий объем долга Афганистана перед СССР и Россией составил 11 миллиардов долларов. В 2007 году этот долг был прощен.

Советский Союз не разрушал инфраструктуру Афганистана, а создавал ее. Ее разрушали сами афганцы, воевавшие на стороне моджахедов при активной поддержке Пакистана и США. Но уничтожившие Демократическую Республику Афганистан в 1992 году моджахеды недолго продержались у власти – в 1996-м она перешла к талибам.

После теракта 11 сентября 2001 года, осуществленного преимущественно гражданами Саудовской Аравии, приютивший Усаму бен Ладена режим талибов был ликвидирован военным путем. С тех пор в стране идет гражданская война с участием сил НАТО. Инфраструктура восстанавливается – и тут же вновь разрушается. Те же США регулярно наносят удары по гражданским объектам – и иногда действительно извиняются.

Но обвинять СССР в разрушении афганской инфраструктуры почти через 20 лет после вывода войск – идея столь же парадоксальная, сколь и наглая. Непонятно, почему бы заодно не обвинить Британию, разрушавшую афганскую инфраструктуру еще в XIX веке, когда был ранен в ногу доктор Джон Ватсон.

Посол Абдул Каюм Кучай немолод – ему 77 лет, и он близкий родственник (дядя) действующего президента Афганистана Ашрафа Гани. Скорее всего, это родство и позволило Кучаю удержаться на своем посту после предыдущего скандала, когда он обвинил Россию и Таджикистан в организации наркотрафика из Афганистана.

"Во время встречи с одним высокопоставленным российским чиновником я сказал ему, что в Афганистане выращивают наркотики, но за этим стоите вы (русские) и таджикская мафия. У меня есть достоверные данные из разных источников, – заявил посол в интервью в январе 2017 года. – Таджикистан – это маленькое государство, где проживают менее пяти миллионов человек, из которых один миллион – русские. В этой стране культура – русская, официальный язык – русский. Таджики не имеют права писать на своем родном языке, они даже изменили свою письменность. В Таджикистане активно действует мощная мафия".

Отметим, что в своей "экспертной оценке" посол оперирует давно устаревшими и откровенно фантастическими данными. Население Таджикистана было менее 5 млн человек в 1988 году и с тех пор неуклонно росло. Сейчас в республике, по официальным данным, живет 9 млн человек, несмотря на все войны и массовый отхожий промысел в России и других странах СНГ.

Русских в 1989 году в Таджикистане было около 400 тыс., но после начала гражданской войны в 1992-м подавляющее большинство уехали. По последним данным, в стране живет не более 35 тыс. русских.

Пишут таджики на своем родном языке – таджикском, но кириллицей. Родной язык посла Кучая – дари – тоже использует не "родную", а персидскую письменность, которая, в свою очередь, была создана на основе арабской. Чем кириллица хуже – вопрос открытый.

"Мощная мафия" в автократичном и небогатом Таджикистане – это тоже что-то из разряда фантастики.

После этого интервью в афганском сенате поднимался вопрос об отзыве посла. Сенатор Ахмадшах Рамазон в интервью "Известиям", в частности, заявил: "Высказывания господина Абдула Кучая недопустимы. Таджикистан и Россия – одни из самых близких стран для Афганистана. У нас самые добрые отношения с этими государствами. Он оскорбил Таджикистан. Высказывания господина посла являются его личным мнением, и он сам себя подставил. Это не позиция ни афганского государства, ни парламента, ни народа Афганистана".

Станет ли новый скандал достаточно громким сигналом президенту Афганистана о том, что его дяде пора на пенсию или на другую работу, максимально далекую от дипломатии, неочевидно.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532086560
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