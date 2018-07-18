Кыргызский мед считается самым качественным в мире, - Казим Каракетов

14:28 20.07.2018 Мунара Боромбаева.



Кыргызский мед считается самым качественным в мире. Об этом КирТАГ сообщил глава Кыргызского союза пчеловодов Казим Каракетов.



"Кыргызский мед считается самым качественным в мире из-за большого количества разнообразных трав на территории страны, и в том числе медоносных растений, а также за счет рельефа и экологии, обусловленной отсутствием промышленности. Наш мед продолжает завоевывать призовые места на многих международных ярмарках-выставках, потому что он вкусный и обладает целебными свойствами", - сообщил Каракетов.



По его словам, кыргызский мед экспортируется сегодня в 20 стран мира в стабильном объеме. С каждым годом экспорт увеличивается в Японию, Малайзию, Иорданию, Саудовскую Аравию. Главный потребитель – Россия.



Каракетов подчеркнул, что для кыргызских пчеловодов на сегодня главной задачей остается выход на рынок ЕС. Сейчас ведутся переговоры с Францией, Польшей, Бельгией. Источник - КирТАГ

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