 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Длинные руки турецкого фонда "Маариф". "Неоосманизм", "высшая раса" и "исламский халифат"
12:47 20.07.2018

Чем является фонд Маариф, созданный правящей турецкой Партией справедливости и развития (ПСР)? На ум приходят такие слова, как "неоосманизм", "высшая раса", "исламский халифат", которые в последнее время собираются ввести в турецкую внешнюю политику. Или это политическая организация, созданная с целью переноса партийной идеологии и политики партии во внешний мир в качестве инструмента политики ПСР?

Напомним, что первыми действиями фонда, учрежденного в 2016 году при поддержке министерства образования, стало давление на структуры движения "Хизмет" в некоторых странах как элемент репрессивной политики правительства против этой группы. Хотя в уставе фонда в качестве целей значатся: предоставление за пределами Турции образовательных услуг и развитие образовательных мероприятий; предоставление стипендий на всех этапах обучения - от дошкольного до высшего образования; открытие школ, образовательных учреждений и общежитий; подготовка педагогических кадров для их последующего направления в эти учреждения как внутри страны, так и за ее пределами; проведение научных исследований и научных разработок; публикация статей и разработка методик; осуществление иной образовательной деятельности в соответствии с законодательством страны пребывания.

Здесь сразу же возникает вопрос: как может Турция экспортировать образовательные услуги в другие страны, когда в учебной программе министерства образования имеются серьезные проблемы? Сможет ли турецкое правительство и дальше поддерживать функционирование этих школ? Согласно докладу Института статистики Турции, 12% населения Турции имеет высшее образование. В среднем один учащийся за год читает 2,7 книги. Но! По разным причинам было закрыто 123?000 школ, в особенности в южных провинциях страны, в том числе и в деревнях. После попытки государственного переворота 15 июля 2016 года было уволено около 70 тысяч преподавателей из государственных и частных школ. В настоящее время государственные школы Турции испытывают серьезную нехватку преподавателей.

Анализ стамбульского Бюро анкетирования и социальных исследований показывает, что 53% учащихся государственных школ курят сигареты. Процент употребляющих наркотики вырос до отметки 15%. В докладе Международной программы по оценке знаний учащихся (PISA) от 5 декабря 2016 года отмечается, что образовательная система Турции находится на 50-м месте в разрезе 72 стран. Согласно докладу, 47,2% учащихся государственных школ прогуливают занятия. Образованные, успешные, имеющие финансовые возможности родители в Турции отдают предпочтение не государственным, а частным школам. Сами деятели из ПСР обучают своих детей в частных школах.

Сможет ли фонд "Маариф", созданный не из добрых побуждений государством, которое само столкнулось с проблемами в сфере образования и обучения, предоставить обучение для учащихся из разных стран мира, опираясь на высокие нравственные стандарты? Каким образом сможет турецкое правительство предоставить качественное образование гражданам других стран, имея свои существенные пробелы в сфере образования? Допустим, что сможет, в этом случае как оно сможет обеспечить столько деревень, городов и стран школами и образованием… Почему стараются закрыть либо передать действующие школы?

Вопрос финансирования фонда является отдельной скандальной темой. Ввиду плохих экономических показателей в Турции обратились к помощи извне. Посредством эксплуатации религиозной тематики президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удалось найти деньги в таких странах, как Саудовская Аравия и Катар. Несомненно, в обмен на вклад Эр-Рияда были и требования в адрес турецкого правительства. Согласно сообщениям в прессе, в некоторых странах, где осуществляет свою деятельность фонд "Маариф", отмечается рост экстремистской политической идеологии, кампаний в пользу турецкого правительства, есть факты сексуального насилия. Так, один из преподавателей фонда "Маариф" был арестован в Албании по обвинению в пропаганде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Одновременно Анкара стала требовать от разных стран закрытия либо передачи ей турецких школ, принадлежащих "Хизмет". Еще в феврале 2015 года Эрдоган настойчиво потребовал от президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты во время его официального визита в Турцию закрыть школы College Horizon, которые работают с 2002 года в государстве Мали. Но Кейта тогда отказал. 5 августа 2017 года на него вышла уже делегация фонда "Маариф" при сопровождении турецкого посольства. В местные издания просочилась информация о повторном предложении Эрдогана. Подобные действия, к сожалению, наблюдались и в таких странах, как Афганистан и Буркина-Фасо. По последним слухам, турецкое правительство просит у руководства стран Туркестана закрыть учреждения "Хизмета" в обмен на некоторые предложения и обещания.

Но Анкара не держит своих слов. Во время визита в Кабул два года назад Эрдоган пообещал президенту Афганистана Ашрафу Гани открыть в его государстве школу для девочек и университет для женщин "Мевляна". Однако ни по одному из этих проектов до сих пор не было предпринято никаких шагов. Кроме того, учрежденный турецким правительством в районе Акча северной афганской провинции Джаузджан "лицей для девочек Хабибе Кадири" столкнулся с серьезными проблемами. Ввиду того, что все предметы преподавались на турецком языке, и из-за того, что в школе не смогли внедрить афганский учебный план, школа потерпела неудачу.

Интересно, как сможет просивший деньги у арабских стран "Маариф" продолжить деятельность после передачи ему школ "Хизмета" в странах мира? В результате появления в указанных странах фанатизма "благодаря" финансированию из радикальных источников и в случае возникновения любых споров жертвами прекращения инвестиций в образование станут ученики и их родители. Работа фонда очень схожа с другими проектами, проводимыми турецким правительством в прошлом. Напомним, что МВД Германии уже заявило о запрете на любую деятельность связанной с Эрдоганом группировки "Османская Германия" (Osmanen Germania), которая "представляет серьезную угрозу для прав человека и общества". Израиль сообщил о введении ограничений в отношении Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), ведущего деятельность на территории сектора Газа. TIKA обвиняется в "размещении в своем офисе в секторе Газа членов движения "Исламский джихад" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также "в предоставлении финансовой помощи и информации для Хамас".

Фонд "Маариф" уже сейчас несет в себе определенные проблемы. Турецкое правительство думает о трудоустройстве людей, которых оно не может подготовить для работы в государственных учреждениях. Это люди с низкими профессиональными способностями, разделяющие политическую идеологию ПСР, не владеющие иностранным языком. К сожалению, большинство из них - преподаватели - приверженцы радикальной исламской идеологии, разделяющие менталитет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не имеющие опыта преподавания. В результате их радикальных салафитских убеждений в этих странах появится новая проблема. Будет посеяно зерно враждебных поколений, появится симпатия к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Основной целью турецкой власти, не способной направить преподавателей в свои восточные и юго-восточные провинции, в части осуществления образовательной деятельности в различных странах мира посредством фонда "Маариф" является экспорт партийной идеологии и режима в другие страны. Известно, что ПСР имеет тесные связи с радикальными группировками на Ближнем Востоке. Более того, если брать в расчет страны, обеспечивающие финансирование фонда, то данные школы будут восприниматься в качестве будущей проблемы с точки зрения угрозы безопасности.

Ариф Асалыоглу

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532080020
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