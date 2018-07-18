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Конкуренция и взаимодействие ЕС и ЕАЭС в странах Центральной Азии, - Л.Гусев
12:44 20.07.2018

Что необходимо сделать России, чтобы укрепить свои позиции в регионе

Развитие сотрудничества между Евросоюзом, Евразийским экономическим союзом, Россией и странами Туркестана (далее в тексте - страны Центральной Азии) в контексте реализации Пекином инициативы "Один пояс - один путь" обсудили в Высшей школе экономики. Круглый стол был организован австрийской некоммерческой организацией We Build Europe при содействии Института востоковедения РАН и аналитического портала "Евразийские исследования". Доклад старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Леонида Гусева был посвящен проблемам конкуренции и взаимодействия ЕС и ЕАЭС в странах Центральной Азии. Приводим текст доклада полностью.

Отмечая конкуренцию ЕАЭС и ЕС, можно указать на то, что цели Евросоюза в Центральной Азии всегда были гораздо менее амбициозными, чем в странах Восточного партнерства. Речь идет об обеспечении безопасности и стабильности центральноазиатских государств, о поддержке их в борьбе с бедностью, о развитии регионального сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, высшего образования и защиты окружающей среды.

В течение длительного времени Евросоюз проводил в Центральной Азии реалистическую и умеренную политику, отдавая отчет, что излишний упор на тему прав человека и демократических реформ не даст в странах региона значимых результатов.

Стратегия ЕС по Центральной Азии, принятая в 2007 году и обновленная в 2015-м, добилась успехов в некоторых областях. Ключевыми новыми моментами в обновленной стратегии явилось:

- увеличение экономической помощи в 1,5 раза (до примерно 1 млрд евро);
- повышение гибкости реагирования на обстоятельства;
- большая приоритетность странового подхода с учетом различий между государствами региона;
- особое внимание к новым угрозам, связанным с религиозным радикализмом и проникновением боевиков, в том числе из "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

На данный момент в каждой стране региона, за исключением Туркмении, действуют представительства ЕС, реализован ряд программ по борьбе с бедностью, в сфере высшего образования и защиты окружающей среды. Сами государства Центральной Азии позитивно отзываются об этой стратегии и поддерживают продолжение сотрудничества.

Что касается политики России в Центральной Азии, то она предусматривает три основные задачи.

Первая - это вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества (от модернизации вооруженных сил государств региона и до строительства военных баз в Киргизии и Таджикистане).

Вторая - энергетические проекты в нефтегазовой сфере и гидроэнергетике.

Третья - укрепление интеграционных институтов Евразийского экономического союза.

Направленность ЕС на решение проблем, связанных с иностранными боевиками и радикализацией, может быть одним из направлений, где Россия может сотрудничать с ЕС. В частности, это может происходить через структуры ООН и ОБСЕ. В обоих случаях у ОДКБ как основной формы присутствия российских военных интересов в регионе есть хорошие каналы диалога и сотрудничества. Необходимость такого сотрудничества следует из объявленной президентом Путиным политики создания глобальной антитеррористической коалиции. Разумеется, нельзя при этом забывать и о том обстоятельстве, что трансатлантическая солидарность с США для ЕС всегда будет приоритетом в военно-стратегическом отношении, даже при наличии очевидного желания многих сил в Европе сотрудничать с Россией.

Что касается российских экономических возможностей в Центральной Азии в сравнении с европейскими, то они, к сожалению, демонстрируют в настоящее время ряд определенных проблем.

Среди проблем можно перечислить:

- долгосрочное снижение российской доли в общем объеме торговли и инвестиций центральноазиатских стран;
- долгосрочное увеличение профицита российской внешней торговли (т.е. Россия фактически почти ничего в регионе не покупает, особенно после того, как произошел отказ от туркменского газа по причине китайской конкуренции);
- долгосрочное продолжающееся повышение доли сырья в российской торговле с регионом (т.е. российская промышленная продукция оказывается недостаточно конкурентоспособной, будучи вытесняема в секторе высококачественных товаров европейскими, а в секторе более дешевых и низкокачественных - китайскими);
- на торговле, инвестициях и других формах сотрудничества России с Центральной Азией (в том числе трудовой миграции) в краткосрочном плане негативно сказались кризисные явления в российской экономике в 2014-2015 гг.

Есть и другие проблемы.

Россия, например, уступает ЕС в мягкой силе. Несмотря на значительное присутствие в регионе российских СМИ, ЕС все равно кажется многим в Центральной Азии более привлекательным. Местная интеллигенция, мечтающая о региональной интеграции, смотрит на ЕС как на успешный пример объединения государств, который можно было бы повторить и в Центральной Азии.

Значительное число преподавателей, аспирантов, студентов из стран Центральной Азии едут на учебу и различные стажировки в страны ЕС. Да, в России учится и стажируется больше преподавателей, студентов и научных работников. Но, представители ЕС затем не забывают их, всячески поддерживают контакты с ними, приглашают на различные конференции, семинары, выделяют гранты. Россия же по большому счету не занимается дальнейшей работой с бывшими выпускниками своих вузов

В связи с этим России необходимо:

1. Содействовать всем проектам, направленным на реинтеграцию постсоветского пространства вокруг России, и поддерживать сохранившиеся с советских времен элементы единства в военно-политической, экономической, научной, образовательной и культурной сферах.

2. Сохранять и расширять рынки сбыта, получать сырье, прибыль от совместных коммуникационных проектов. Развивать процессы евразийской интеграции в экономической сфере, что будет способствовать компенсации целого ряда проблем, возникших между Россией и центральноазиатскими странами в торгово-инвестиционной сфере.

3. Оптимально использовать рабочую силу из региона, разрабатывать механизмы ее более эффективной интеграции в принимающее общество. Это будет за счет влияния на экономики региона (до 50% ВВП Таджикистана, до трети ВВП Киргизии и до 15% ВВП Узбекистана до начала кризиса 2014?15 гг.) компенсировать определенное ослабление позиций России в экономиках стран Центральной Азии.

4. Содействовать процессам социально-экономического развития в регионе в контексте развития постсоветского пространства в целом. Это сотрудничество будет способствовать преодолению тенденции к росту различных угроз безопасности на данном направлении (прежде всего, связанных с терроризмом и религиозным экстремизмом). К тому же эта политика будет способствовать развитию взаимопонимания России и ЕС за счет сходного интереса в данной сфере - стабильность через экономическое развитие.

5. Развивать сотрудничество с ЕС в противодействии новым и нетрадиционным угрозам безопасности (терроризм, исламский экстремизм, наркоторговля, организованная преступность, неконтролируемая миграция, коррупция и разрушение государственных структур, ведущих к образованию "несостоявшихся государств", failed states) в рамках объявленной президентом России Путиным инициативы по созданию широкой антитеррористической коалиции. В рамках этого сотрудничества Россия может взять на себя ответственность за обеспечение антитеррористического и антинаркотического "пояса безопасности" на северной границе Афганистана, а ЕС может помогать реализации этих задач экономическими средствами в рамках своего сотрудничества с центральноазиатскими странами, направленного на борьбу с новыми угрозами безопасности в соответствии с обновленным в 2015 г. вариантом региональной стратегии.

6. Принимать участие в проектах ЕС по улучшению городской инфраструктуры и реформам образования, которые совместимы с теми программами, которые Россия реализует в регионе совместно с другими международными организациями. Например, Москва в настоящее время финансирует многие проекты Программы развития ООН (UNDP). Еще в 2015 году был создан совместный фонд с ПРООН в размере $25 млн для финансирования проектов ООН в Центральной Азии до 2019 года.

Леонид Гусев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532079840
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