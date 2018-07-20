Что натворил Трамп? - М.Хазин

08:30 20.07.2018 МИХАИЛ ХАЗИН: ЧТО НАТВОРИЛ ТРАМП

Почему Трамп начал разрушать западную экономику, созданную банкирами



Михаил Хазин

20 июля 2018



Любая устойчивая экономическая модель обеспечивает для практически любого субъекта экономической деятельности (домохозяства, частного бизнеса, крупной компании, транснациональной компании, государства, региона) возможность предсказывать свое будущее. Оно может быть и достаточно мрачным (миллионы новых бизнесов разоряются по миру каждый год, отдельные государства тоже не могут обеспечить себе прочное будущее, одна Украина чего стоит), но в человеческом организме клетки тоже умирают и появляются. В целом, если система сохраняется, значит, все в порядке.



А вот если по какой-то причине рушится система, то плохо становится всем. Да, у некоторых возникает ощущение локального счастья (например, резко растут доходы от традиционного экспорта в связи с резкими изменениями цен), но оно все равно быстро заканчивается. Поскольку, как показывает опыт, любая система очень эффективно снижает транзакционные издержки, соответственно, ее разрушение эти издержки повышает, что резко увеличивает дефициты балансов хозяйствующих субъектов и, соответственно, сокращает их деятельность, вплоть до закрытия. Мы это очень хорошо знаем на примере 90-х годов.



Одним из главных инструментов стабилизации и снижения издержек в мировой экономике стали мировые рынки сырья и базовых товаров, возникшие как следствие Бреттон-Вудской конференции в 1944 году. И сейчас даже не так важно, что вся эта система была построена на долларе США (и стимулировании спроса за счет его эмиссии), важно, что она уже существует многие десятилетия и ее разрушение будет стоить мировой экономике очень дорого.



Введение пошлин на металлы, которое учинил Трамп, фактически разрушает систему ВТО (один из бреттон-вудских институтов), то есть, рушит систему мировых рынков и, соответственно, систему определения и (пусть относительного) прогноза цен. Да, это произойдет не за один день, да, это стало следствием остановки механизма стимулирования экономики за счет эмиссии, но это все интересно теоретикам. А практики-хозяйственники уже сегодня поняли, что система пошла вразнос.



Причем вслед за ней пошла вразнос и политическая система. Не секрет, что любая политическая сила - это только публичная и общественно выраженная часть крупных экономических групп, которые имеют свои источники существования и, как следствие, большую группу поддержки. Вот банкиры за последние десятилетия выстроили невероятной силы политическую машину (тот же Трамп это отлично чувствует с того момента, как выдвинулся в президенты), но как только они потеряли возможность ее финансировать в прежнем объеме, начались проблемы. И в результате даже чрезвычайно важные истории, типа провокации со Скрипалями, стали у них получаться все хуже и хуже.



Я, кстати, все более и более начинаю думать, что причиной провокацией со Скрипалями (я не говорю про отравление, поскольку фактов тут просто нет) стало не желание испортить нам праздник с чемпионатом мира, а попытка поставить Трампа в ситуацию, когда бы он не смог по чисто пропагандистским причинам начать разрушение ВТО. Но - уже не вышло. Впрочем, посмотрим. Есть у меня мнение, что много чего начнет вылезать на поверхность в ближайшие месяцы, от самолета до смерти Литвиненко.



Но вернемся к основной теме. Если по какой-то причине исчезают базовые источники экономической стабильности в стране, то это неминуемо ведет к серьезной смене элитных групп. Как у нас в 90-е годы и в 2000-е: КПСС не смогла обеспечить экономической стабильности и ушла из политической жизни; либералы не смогли обеспечить устойчивое финансирование из-за рубежа, это привело к дефолту, и они серьезно потеснились на экономическом Олимпе.



Кстати, именно эта причина, возможно, вынудит Порошенко начать войну на Донбассе: он понимает, что его группа обеспечить необходимый минимум доходов для экономической системы страны уже не сможет, "Запад им не поможет!", а потому вопрос сейчас стоит исключительно о личной безопасности. После демаршей Трампа понятно, что в США Порошенко делать нечего (его выдадут новым властям Украины или осудят прямо на месте), ему нужно убежище в странах, где еще властвуют представители "Западного" глобального проекта, то есть в Западной Европе. Но там тоже сейчас на воров смотрят с опаской, поэтому нужно получать именно политическое убежище. А гарантию может дать только "агрессия" России.



Разумеется, ее довольно быстро разоблачат, как это случилось и с Грузией. Но в публично-пропагандистской сфере Саакашвили остался жертвой России (и никто ему не вчиняет иски за погибших в начатой им войне) и поэтому он пользуется относительной свободой. Вот это и есть цель Порошенко: запустить провокацию "а-ля Скрипаль", вызвать бешеную активность западноевропейской либеральной прессы и под шумок эмигрировать из погибающей страны. Желательно еще и с денежками.



Но нужно понимать, что в аналогичном положении находятся элиты практически всех стран! Или вы думаете, что чиновники США не воровали из бюджета? Или в Германии? Или в Великобритании? Ха-ха. Другое дело, что схемы отличались от наших или украинских, но это не значит, что если к власти придут другие элиты, что они не смогут это вскрыть. Смогут. Причем под удар попадут не столько сами чиновники, сколько компании, в интересах которых они действовали. Ради интереса, найдите и почитайте старые документы по "делу Локхид". И напомню, что дело это было инспирировано усиливающимися либеральными элитами, которые боролись с элитами традиционными. Кто-то считает, что сейчас будет иначе?



И вот эти изменения и есть главные последствия действий Трампа. Именно за этим нужно тщательно следить и делать правильные выводы. И тот, кто это сделает, выиграет очень сильно. А остальные, те, кто не следил или сделал неправильный выбор соответственно, сильно проиграют. Ну, их предупредили. Кто не спрятался, я не виноват! Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532064600

Новости Казахстана

