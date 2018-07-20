На распутье. Кто или что стопорит космические проекты Казахстана? - Нурлан Аселкан

08:04 20.07.2018 О странной ситуации, складывающейся вокруг российско-казахстанского сотрудничества в сфере космоса, мы беседуем с известным экспертом, главным редактором журнала "Космические исследования и технологии" Нурланом Аселканом.



Казус одностороннего порядка



- Начну с неожиданного вопроса: поясните неискушенной публике, что произошло на Байконуре менее двух недель назад, 8 июля?



- В этот день состоялась встреча нового руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и первого вице-премьера правительства РК Аскара Мамина, который курирует отечественную космическую отрасль. Прошли переговоры и встречи экспертов. Это, так сказать, протокольная часть.



А с содержательной точки зрения произошло вот что: российская сторона проинформировала нас о том, что все те планы, программы, "дорожные карты", соглашения, которые касались реализации программы "Байтерек" на основе ракеты-носителя "Союз-5", сейчас пересматриваются. Пересматриваются потому, что новое руководство "Роскосмоса" избрало другие приоритеты. При этом Россия отказывается от того, что было достигнуто ранее в данном направлении, в том числе от обязательств и планов. И даже от уже реализованных и профинансированных программ, которые Казахстан и Россия частично осуществили за последние три года.



О чем конкретно идет речь? Ракета "Союз-5" потребовала разработки, прежде всего, эскизного проекта. Он был подготовлен, но подвергся критике и фактически будет выброшен в корзину. Теперь "Роскосмосу" нужен другой "Союз-5" - с многоразовой первой ступенью, возможно, с метановыми двигателями. И создаваться он будет на перспективу.



Что касается Казахстана, то с нашей стороны была профинансирована разработка технико-экономического обоснования, проведена экспертная оценка, принята "дорожная карта" по приемке объектов правого фланга космодрома Байконур". И мы рассчитывали, в соответствии с подписанными документами, увидеть первый старт нового носителя уже в 2022 году.



Скандальность ситуации усугубляется тем, что, если посмотреть ретроспективно, то с момента заявления о создании нового совместного носителя на Байконуре в 2004 году произошло уже несколько смен базовых носителей, которые лежали в основе этого проекта.



Вначале это была "Ангара-5", затем - "Зенит". Позже были предложены легкие ракеты-носители российской разработки. Три года назад приняли решение о реализации проекта "Байтерек" на базе "Союз-5". Работа вроде бы пошла, специалисты включились в рабочий процесс. И вот сейчас объявлено, что начинается очередной зигзаг-поворот.



Для Казахстана это означает отсутствие какой-то внятной перспективы. Если мы начнем делать что-то другое, то нет никакой гарантии, что и это начинание не будет отменено при очередном кадровом выверте у наших партнеров.



- Россия сделала этот шаг в одностороннем порядке?



- Да, именно так. Она просто поставила нас перед тем фактом, что из ее планов исчезает ракета "Союз-5" в первоначальном виде. Якобы она является повторением старого советского носителя, ныне производимого в Украине, – "Зенита". А потому, дескать, России необходимы совершенно другие ракеты. И отныне все силы и средства будут направлены на ускоренное развитие космодрома "Восточный" и приведение в рабочее состояние другого "долгоиграющего" проекта – линейки носителей "Ангара". Поэтому ни сил, ни средств на "Союз-5" в его первоначальном виде у российской стороны не остается. Соответственно надо придумывать что-то другое, а от прежних планов придется, увы, отказаться.



Как быть и с кем быть?



- Что делать дальше?



- Первое – не попадаться на такие уловки и не пытаться делать хорошую мину при плохой игре. Надо понять, что мы безвозвратно потеряли самое главное – время. Раз президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в 2004 году поручили создать современный носитель на нетоксичных компонентах топлива и тем самым придать второе дыхание Байконуру, то сегодня нам необходимо четко отчитаться и сказать, что за весь этот период (почти полтора десятилетия) ничего, кроме каких-то оценок и прикидок, в практическом плане не было сделано. Нужно проанализировать и понять, почему произошел срыв важной государственной задачи, и сделать все, чтобы такая ситуация впредь не повторилась.



Второе – мы должны определиться с тем, как нам действовать дальше. В продолжение темы отмечу, что руководство "Роскосмоса" предложило нам вариант государственно-частного партнерства, которое может в какой-то мере наполнить проект "Байтерек" иным содержанием.



Сейчас важно правильно оценить, насколько это все серьезно и насколько решительнее стоило заниматься подобного рода вещами ранее.



Озвучу такой тезис. Создание новой ракетной техники - исключительно сложная задача, которая не под силу многим нынешним структурам и в Казахстане, и в России, и в других странах СНГ. Сегодня летает фактически только то, что было создано и испытано еще при Советском Союзе и что было несколько модернизировано и адаптировано в последние годы. Мы неумолимо возвращаемся к тому, что "рабочими лошадками" космоса остаются все те же ракеты-носители "Союз", "Протон" и ныне производимый в Украине "Зенит".



Еще до скандального заседания 8 июля многие эксперты, в том числе и ваш покорный слуга, а также другие более авторитетные специалисты предлагали шире использовать для казахстанских программ потенциал "Зенита". Ракета прекрасная, производится в кооперации России и Украины в Днепропетровске, летает с космодрома Байконур и с "Морского старта". Но непреодолимым барьером стала фактическая война между Россией и Украиной, положившая конец кооперации и производству этого изделия.



В мае текущего года во время выставки "KADEX-2018" нашему "Казкосмосу" поступило предложение о сотрудничестве со стороны компании S7 Space. Это частная структура, которая некоторое время назад приобрела в собственность комплекс "Морской старт". И ей, и нам будет выгодно комплексное использование "Зенита" как с моря, так и с помощью байконурского старта на правом фланге.



Есть еще один вариант. S7 Space берет на себя организацию производства ракет через свою частную структуру путем поставки необходимых компонентов на завод в Днепропетровске и последующей доставки ракеты на Байконур. Это позволит разрулить практически нерешаемую политическую проблему.



Что еще можно сказать о перспективах? Мало кто помнит, что буквально в последние месяцы перед развалом СССР главный конструктор ракетно-космической системы "Энергия-Буран" Борис Иванович Губанов и запустивший "Энергию" Сергей Алексеевич Сопов предложили создать на базе Байконура международный космопорт. Эта идея родилась во время обсуждения с президентом нашей страны. Нурсултан Назарбаев, уже в то время очень активно общался со специалистами Байконура и искал пути сохранения космодрома в непростых условиях тогдашнего кризиса.



Если в двух словах, то международный космопорт отличается от космодрома тем же, что современный международный авиационный хаб от полевого аэродрома. Космопорт предполагает создание единого комплекса с наличием сервисного обслуживания, испытаний, хранением компонентов топлива, сертифицированным оборудованием. Все это вкупе работает на единую транспортную систему, которая должна обслуживать широкий круг стран под эгидой ООН.



Управлять таким комплексом должен международный консорциум, который объединит заинтересованные страны и компании. Будущее космодрома видится только через придание Байконуру международного статуса, привлечение туда новых стран-участниц и создание эффективного механизма управления, отвечающего требованиям времени. Иначе усилий и России, и Казахстана, которые испытывают серьезные трудности в космической отрасли (и не только в ней), будет явно недостаточно. При сохранении наблюдаемых сегодня негативных тенденций Байконуру угрожает участь превращения в периферийный центр, и он все больше будет отставать от главных трендов мирового космоса. А финал может стать и вовсе плачевным – прекращение его истории. Допустить это было бы верхом безалаберности.



Все хуже и хуже…



- Понятно, что в РФ космическая отрасль переживает нелегкие времена и пытается решить свои проблемы за счет оптимизации. Такие подходы могут поставить окончательный крест на перспективах казахстанско-российского сотрудничества в сфере космоса?



- К сожалению, возможно все, в том числе и откладывание наших космических планов на далекое будущее.



Но я хотел бы сказать о другой, более серьезной проблеме. Мне кажется, что у наших российских партнеров ситуация еще тяжелее. Говоря простым языком, отвергнув идею международного космопорта, РФ решила самостоятельно создать совершенно независимые системы, которые могли бы компенсировать потерю объектов бывшей советской инфраструктуры. То есть создать космодром, который заменит Байконур. Путем гигантских усилий и затрат (вспомните коррупционные скандалы и судебные процессы) она построила первый стартовый комплекс на космодроме "Восточный" с интенсивностью пусков один раз в год-полтора. Но даже при этом не смогла обеспечить полноценную замену космодрому Байконур.



Россияне решили создать совершенно новый носитель, рассчитывая заменить им серию ракет советской разработки – "Протон", "Союз" и другие. Речь идет о линейке ракет "Ангара". Однако первые пуски в 2014 году выявили недоработки в изделии, его несоответствие проектным характеристикам. К тому же есть огромные сомнения в его рентабельности и технологичности.



Специалисты посоветовали "Роскосмосу": тогда хотя бы скопируйте лучшую ракету советской разработки – "Зенит". Ну, что ж, они попробовали и это. Но даже при том, что почти 70% компонентов "Зенита" производится в России, их опять постигла неудача. Этим и объясняется сегодняшний скептицизм в отношении "Союза-5".



Тут требуется кое-что пояснить. Двигатель первой ступени и система управления этого носителя российского производства. Но ракета – система комплексная. Простой пример: "Зенит" имеет диаметр 3,9 метра, а в России отсутствует оснастка для производства ракет такого диаметра. Там могут производить или меньшего (2,9 метра), или большего (4,1 метра) диаметра. Для "Союза-5" был выбран вариант 4,1. Но оказалось, что в таком случае необходимо форсировать двигатель, увеличивать запасы топлива, а это уже совершенно иные нагрузки. В свою очередь, это требует проведения масштабного цикла испытаний ракеты с гигантскими затратами и большими временными сроками. Разработчики поняли, что это будет плохая, "растолстевшая", утяжеленная копия существующего "Зенита", который сейчас, в принципе, находится в прямом доступе.



Кризис казахстанской космической программы – это ничто по сравнению с кризисом российской космической отрасли. Наша ситуация – это кризис целеполагания. Для нас вопрос стоит следующим образом: "Что нам делать? Как делать? И делать ли вообще?". А у наших партнеров все упирается в потерю способности создавать что-либо новое.



Промедление смерти подобно



- И все же, как обстоят дела с созданием ракеты-носителя "Сункар"?



- Президент Н.Назарбаев, который с самого начала очень активно занимался проблемами Байконура и космической отрасли, - на мой взгляд, самый компетентный человек по этим вопросам в Казахстане. А, может, даже за его пределами. Недавно он четко заявил, что для космической отрасли РК в этом году будет сдан завод по производству спутников, казахстанские специалисты получат стартовую площадку на Байконуре и мы будем использовать ракету "Зенит". И это не просто политическое заявление, а ясная и компетентная оценка ситуации.



Что касается "Сункара", разговоры о котором начались три года назад, то о нем можно забыть. Условно говоря, это нечто вроде "казахизированной" версии "Союза-5", который, в свою очередь, либо отменен, либо будет создаваться на иной конструктивной основе.



Относительно "Зенита"… Н.Назарбаев очень хорошо знает потенциал космодрома Байконур и тех изделий, которые с него запускаются. "Зенит" был предложен Казахстану компанией S7 Space, чтобы пуски для нужд космической программы нашей страны или в коммерческих целях были реализованы не в далеком 2025-2026 году, а, возможно, уже в 2019-м. Все технические и организационные возможности для этого есть.



Подчеркну, что ракета "Зенит" создана и летает с использованием потенциала Украины, России, казахстанского космодрома, морской платформы. По сути, это ракета международная и интернациональная. Ее производство и поставка осуществляются по заказу частной компании. Я надеюсь на эффективность частного управления проектом. Казахстан, набив шишки, двигаясь по пути традиционных схем, теперь может быстро найти иной вариант действий. Я полагаю, что возможности для этого есть, что проект вполне осуществим. Но если промедлить, то у нас фактически не останется времени.



Свет в конце тоннеля?..



- Недавно на официальном уровне прозвучало заявление о том, что строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане завершено. Что дальше? Когда стоит ожидать практических результатов работы этого объекта? Теперь мы будем в состоянии влиться в процесс международной космической кооперации?



- Это очень важный объект. Недавно на нем побывали представители S7 Space, которые заявили, что аналогов ему в России нет. Сборочно-испытательный комплекс, построенный в сотрудничестве с компанией Airbus Defence and Space, соответствует всем мировым стандартам. Речь идет о создании компонентов спутников, их сборке, полном цикле испытаний и выдаче готовой продукции. Причем не менее 20% этой продукции будет заказывать материнская компания - Airbus Defence and Space.



Возможно, мы будем проводить сервисные работы на своих испытательных стендах уже не только для отечественных спутников, но и для тех изделий, которые будут изготавливаться в материнской компании или ее партнерами.



Особенность космической отрасли такова, что ее продукция – это всегда штучное уникальное или малосерийное производство. И, собственно, само производство как таковое играет не главную роль. Более значительную роль играет испытательная стендовая база. Сердце космической промышленности – это набор стендов: акустических, термовакуумных и безэховых камер. То есть все, что связано с приведением космического аппарата в оптимальное рабочее состояние. Сам космический аппарат и компоненты могут быть изготовлены и собраны за полгода, а цикл испытаний может длиться годами. Поэтому наличие у той или иной страны развитой стендовой базы считается основой, альфой и омегой космической отрасли.



Новому комплексу необходима своя транспортная система, чтобы и какие-то иные спутники по линии коммерческих заказов, и собственные аппараты массой до шести тонн могли выводиться с собственного стартового комплекса с собственным носителем, который создан, производится и используется в кооперации различных стран и компаний.



P.S.: Когда номер уже верстался, стало известно, что в среду, 18 июля, президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством государственной корпорации "Роскосмос". В своем выступлении он обозначил основные приоритеты космической отрасли России и акцентировал внимание на ряде ключевых проектов. Среди них создание носителей различных классов. В. Путин заявил, что все ранее намеченные сроки должны быть выдержаны. "Аналогичное требование и по ракете-носителю среднего класса "Союз-5", которая, по сути, станет первой ступенью сверхтяжелой ракеты. Напомню, к летным испытаниям "Союза" следует приступить в 2022 году", - подчеркнул он.



Таким образом, руководство РФ снова вернуло "Роскосмос" к задаче разработки аналога "Зенита" на российской базе и в прежние сроки.



Как с этим справится госкорпорация, уже не раз выражавшая свое негативное отношение к проекту "Союз-5", сказать трудно. Будет ли "Союз-5" в планах проекта "Байтерек", тоже пока непонятно. Скорее всего, мы снова увидим щелканье каблуками при отсутствии результата. Что будет иметь серьезные последствия, в том числе и для нас.



Автор: Кенже Татиля

20.07.18 Источник - camonitor.kz

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