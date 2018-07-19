1956-й. "Демократическое" восстание недобитых фашистов в Венгрии. Как это было, - М.Кустов

08:01 20.07.2018 Штурм Будапешта в 1956-м: Стройбат – страшная сила

А в Будапеште настоящий ад – смерть за желтые ботинки



То, что происходило в Венгрии 50 лет назад – в октябре – ноябре 1956 года в СССР назвали контрреволюционным мятежом. Сейчас многие называют это "народным восстанием против коммунистического просоветского режима".

Встречаются и более осторожные формулировки: "В столице Венгрии городе Будапеште состоялась антисоветская демонстрация, вылившаяся в вооруженное восстание. Оно продолжалось до 4 ноября, после чего было подавлено при содействии частей Советской Армии, дислоцировавшихся на территории ВНР".



Здесь истекают кровью батальоны



Вспомним краткую хронологию событий.



23 октября 1956 года - венгерские студенты проводят демонстрацию. Молодежь еще не ставила перед собой целей ниспровержения социалистического строя. Речь шла о его улучшении, чему, по их мнению, мешало одиннадцатилетнее пребывание на венгерской земле советских войск.



Группа демонстрантов двинулась к зданию радиокомитета, которое защищали войска госбезопасности. Начался штурм здания, в ходе которого прозвучали первые выстрелы. Здание, в конце концов, было захвачено... Жертвы были с обеих сторон. Начался захват оружия и боеприпасов в полицейских участках и воинских частях. После восьми часов вечера посол СССР в Венгрии Ю.В. Андропов передал военным просьбу венгерского правительства ввести в Будапешт советские части для "поддержания порядка". Просьба была выполнена. Начались первые боевые столкновения повстанцев с советскими танкистами. Центрами восставших стали кинотеатр "Корвин" и казармы Килиана, где дислоцировался рабочий батальон (стройбат), укомплектованный политически "сомнительными" солдатами, с энтузиазмом примкнувшими к восставшим.



После 28 октября, когда правительство Имре Надя объявило события "народным движением", начался вывод советских войск из венгерской столицы.



Но вскоре в Кремле передумали. Главнокомандующий Объединенными силами Варшавского Договора Маршал Советского Союза И.С. Конев поставил войскам боевую задачу: "ликвидировать контрреволюционный мятеж в Будапеште". 4 ноября по сигналу "Гром" начался штурм венгерской столицы, сопровождавшийся ожесточенными уличными боями. Одновременно по позициям восставших вели огонь 11 дивизионов советской артиллерии. Но когда в атаку пошли воздушные десантники, танкисты и мотострелки, их встретили лавиной огня. Артиллерия не смогла подавить все огневые точки противника… Поэт И. Рассихин напишет об этом такие строки:



"А в Будапеште - настоящий ад!

Здесь истекают кровью батальоны".



Срочно было создано просоветское Венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Яношем Кадаром. По его "просьбе" и действовали советские войска. Окончательно сломить организованное сопротивление венгерских повстанцев удается лишь к 10-11 ноября. Отдельные группы держались дольше.



В боях погибло 2502 венгра, 19226 было ранено. С советской стороны погибло в боях, умерло от ран и пропало без вести 720 человек, было ранено 1540 человек. Свыше 200 тысяч венгров бежали из страны. И в истории Венгрии, и в истории СССР события 1956 года стали очень важной вехой. И, несмотря на то, что прошло уже более полувека после того, как прогремел последний выстрел этих боев, споры о них не утихают до сих пор.



Имел ли право Советский Союз силой оружия удерживать строптивого союзника по только что созданному Варшавскому договору? И нужно ли было вообще иметь такого "союзника", которого нужно заставлять силой оставаться в "социалистическом содружестве"? "Союзник", которого на всякий случай нужно держать на мушке? Причем этот вопрос можно было задать применительно не только к Венгрии.



"Русские тройки" - три трупа на веревках



С первых дней восстания началось уничтожение венгерских коммунистов и сотрудников органов госбезопасности. Счет убитых шел на тысячи. Считалось, что сотрудники органов госбезопасности носят исключительно желтые ботинки. По этому признаку их и уничтожали. Вряд ли в такой ситуации можно было обойтись без страшных недоразумений…



Повстанцы снесли памятник Сталину (в Союзе это произошло несколько позже) и осквернили памятник советским воинам на горе Геллерт. После получения приказа об отходе в конце октября наши войска не смогли эвакуировать тела всех погибших в первых боях. Советский журналист Алексей Авдеенко, бывший в этот момент в Будапеште, писал о том, как возили по улицам "русские тройки" - три трупа на веревках, прикрепленных к автомобилю, как манекены в витринах магазинов обряжали в форму, снятую с убитых советских солдат…



"Восстание 1956 года принято называть антикоммунистическим, - заявил в интервью ректор Института истории восстания 1956 года Андрас Ленарт. – "В 1956 году на улицах Будапешта плечом к плечу сражались и умеренные коммунисты, и оставшиеся в живых салашисты (сторонники свергнутого в 1945 году диктатора Салаши.). Единственное, что всех объединяло, - это ненависть к русским оккупантам", - утверждает эксперт.



Венгерский историк неслучайно упомянул венгерских фашистов, составлявших наиболее опытную и боеспособную часть восставших. У нас сейчас принято представлять повстанцев исключительно как восторженную молодежь, пламенных борцов за свободу. Безусловно, таких было много среди повстанцев. Но много было и тех, кто "недодрался" в 1945 году и рассчитывал взять реванш.



"Герои" Чернигова и Нови Сада снова в строю



Во время второй мировой войны Венгрия была союзником фашистской Германии и оставалась таковым почти до самого конца войны, уже после того, как бросили хозяина Италия, Румыния и Финляндия. Лишь последнему европейскому союзнику Гитлера – Хорватии удалось продержаться дольше – в ее столицу Загреб части Народно–Освободительной армии Югославии смогли вступить лишь в мае 1945 года.



Но в СССР предпочитали не обижать "народно-демократическую" публику и Венгрию рассматривали как страну, "освобожденную" от фашизма. На самом деле в данном случае этот термин откровенно смешон. Конечно же, в 1945 году Венгрия была страной не "освобожденных", а побежденных фашистов. Согласно справке министерства обороны СССР от 16 декабря 1988 года, безвозвратные потери Венгрии в войне составляли что-то около 350 тысяч человек. Пленными венгры потеряли до полумиллиона солдат и офицеров.



Разочаровавшись в боевой стойкости венгерских союзников после их поражений на фронте, немцы предпочитали затем использовать венгров в тылу, против партизан и для уничтожения мирного населения.



Правда, если в боях с советскими и югославскими партизанами венгерская армия опять-таки не могла похвастаться особыми достижениями, то в истреблении мирного советского и югославского населения она вполне оправдала возлагаемые на нее надежды. По оценкам современных историков, например, "германо-венгерские палачи истребили мирного населения в городе Чернигове и его окрестных селах – 59 749 человек".



А на территории оккупированной в 1941 году Югославии немцы отвели венгерским карателям участок для "самостоятельной работы". Часть югославской территории Гитлер подарил своему венгерскому союзнику – адмиралу Хорти.



Самой известной "акцией" венгерских карателей в Югославии стали массовые убийства в городе Нови Сад. При истреблении мирного населения в Нови Саде венгры не пользовались немецкими "технологиями" массовых убийств и обходились без печально знаменитых "душегубок", предпочитая топить обреченных людей в Дунае…



Те, кто восторгаются повстанцами 1956 года, никогда не задаются вопросом – а какую часть из них составляли "ветераны" Чернигова и Нови Сада? Ведь с окончания второй мировой прошло всего лишь 11 лет… Кто из поджигавших советские танки в 1956 году уже делал это на улицах Будапешта в 1944-945 годах? Кто "не навоевался" и спустя 11 лет пытался взять реванш? Военное командование повстанцев практический опыт борьбы с Красной Армией имело богатый. Предводители восставших Бела Кирай и Пал Малатер в годы войны были хортистскими офицерами. Показательно, что среди освобожденных повстанцами из тюрем заключенных был Янош Надь - один из главарей бойни в Нови Саде. И он был далеко не единственным. Можно сколько угодно спорить о политической сути венгерских событий. Но очевидно одно – советский солдат 1956 года ничем не напоминал венгерского в 1942 году.

Самые злобные обличители советских солдат ни тогда, ни сейчас не обвиняют их ни в чем, хотя бы отдаленно напоминающем Нови Сад или Чернигов. Они сражались с вооруженным противником…



Глава венгерского правительства Имре Надь с членами правительства укрылся на территории югославского посольства. Но уже 22 ноября Председатель КГБ Серов докладывал в ЦК, что "И. Надь и его группа арестованы, доставлены в Румынию и находятся под надежною охраной". Впоследствии Имре Надь, в первые дни восстания считавший необходимым его подавить, а затем фактически к нему присоединившийся, был расстрелян.



"Спокойствие царит" в столице Венгрии



Весьма характерным было отношение советского руководства к тем, кто пошел в бой на улицах Будапешта по его приказу и погиб. В биографической книге о легендарном командующем ВДВ Василии Филипповиче Маргелове ее автор, Борис Костин, с горечью писал:



"К сожалению командующего, Генштаб дозировал информацию. Ну а страна уж тем более пребывала в полном неведении о происходящем в Венгрии…



"Правда" от 1 ноября 1956 года:

"С 31 октября на 1 ноября в Будапеште было тихо. Радио сообщило о нескольких бандитских налетах и ограблениях, совершенных лицами, выпущенными из тюрем"….



"Правда" от 4 ноября 1956 года:

"Сегодня силы реакционного заговора против народно-демократического строя Венгрии сокрушены. Образовано новое Венгерское Революционное Рабоче-Крестьянское правительство во главе с Янощем Кадаром, которое выступило с обращением к венгерскому народу. Все банды успешно подавлялись и капитулировали".



"Правда" от 7 ноября 1956 года:

"Положение в стране с каждым часом принимает все более нормальный характер. Спокойствие царит как в столице, так и в большинстве районов провинции"…



Умолчание о боевых действиях в Будапеште и других венгерских городах породило в стране массу слухов и домыслов. Родителям воинов, погибших на венгерской земле и похороненных вдалеке от Родины, категорически воспрещалось показывать похоронки и добиваться каких-либо льгот. По официальным данным, потери советских войск за время "оказания венгерскому народу интернациональной помощи" составили 720 человек убитыми и пропавшими без вести".



О героях этих боев не снимали фильмов, не писали книг. Сколько же раз потом это повторялось. Нелепые приказы хоронить погибших в военных конфликтах как можно "тише", "не привлекая внимания", чтобы как можно меньше людей об этом знали. Своего расцвета эта идиотская практика достигла в первые годы афганской войны. Страна, пославшая "ограниченный контингент" на войну, должна была быть уверена в том, что ее солдаты "за речкой" заняты исключительно посадкой деревьев и ремонтом мебели в детских садиках. На кого все это было рассчитано? Лучшего способа вызвать чувство устойчивого неверия в официальную информацию нарочно не придумаешь.



Вот когда постепенно начали закладываться основы негативного отношения к армии. Но если своих солдат Кремль словно стеснялся, то венграм всячески демонстрировал, что для драгоценных "братьев по соцлагерю" ему ничего не жалко. На аэродромы Текель и Веспрем один за другим прибывали самолеты с медикаментами и продовольствием для жителей венгерской столицы. Шли в Будапешт и эшелоны со строительными материалами, сырьем, топливом для промышленности - "безвозмездная братская помощь". Это надоевшее словосочетание уже в шестидесятые годы стало вызывать настоящую бурю отрицательных эмоций у советских людей. Желание кого-нибудь осчастливить, "братски" помочь за счет своих граждан у советских руководителей превращалось в настоящую манию. Кандидатов на получение "братской" помощи упорно разыскивали в Азии, Африке и Латинской Америке. И, конечно же находили…



Кустов Максим

19 июля 2018 Источник - vpk-news.ru

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