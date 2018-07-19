Глава Киргизии обеспечил себе спокойное правление, - В.Панфилова

07:45 20.07.2018 Сооронбай Жээнбеков нашел союзников внутри страны

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



19.07.18



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с представителями гражданского общества проблемы страны. Цель – дальнейшее развитие государства, борьба с коррупцией, проведение реформ. СМИ на мероприятие не пригласили. Вместо запланированных двух часов встреча продолжалась более четырех и, полагают эксперты, выглядела как поиск союзников внутри страны.



Это первая за последние семь лет встреча президента Киргизии с представителями общественных, неправительственных организаций (НПО), политической оппозиции и экспертами, всего 40 человек. И как отметил Сооронбай Жээнбеков, "у всех нас одна миссия – развитие Кыргызстана". "Мы все в одной лодке, – процитировал киргизский лидер писателя Чингиза Айтаматова. – Наша лодка – Кыргызстан". И высказал пожелание, чтобы представители гражданского общества направили все свои силы, знания, опыт и энергию на созидание ради интересов народа.



Принимавший участие во встрече с президентом активист Комитета защиты свободы слова (Киргизия) АдильТурдукулов поделился с "НГ" впечатлениями. По его словам, на мероприятие были приглашены те люди, которые в последние месяцы критиковали Сооронбая Жээнбекова, его кадровую политику и в целом его деятельность на посту президента. Он не просто не побоялся с ними встретиться, но и вступил в довольно жесткую беседу. Вопросы Жээнбекову никто не задавал. Все говорили о проблемах. В частности, о судебно-правовой реформе. Это корень всех проблем в стране. Сооронбай Жээнбеков ответил, что он это все видит и понимает, но напомнил, что он "президент с усеченными полномочиями". Но в любом случае, как считает Жээнбеков, спрос в конце его президентского срока будет с него. Глава государства пообещал довести судебную реформу и борьбу с коррупцией до конца.



Президент также затронул тему Бишкекской ТЭЦ (случавшаяся авария на ТЭЦ минувшей зимой оставила столицу в лютые морозы без тепла), пообещав, что виновные будут привлечены к ответственности. Коснулся он и темы трайбализма и заявил, что будет проводиться кадровая ротация между регионами. Рассказал также, кто из его родственников какие должности занимает, и пообещал, что не допустит их вмешательства в политику.



Обсуждалась на встрече и проблема свободы слова. Члены НПО просили решить вопрос с въездом в Киргизию журналистов и общественных деятелей, ранее покинувших страну из-за запрета, введенного прежней властью. Было высказано пожелание, чтобы такие встречи стали регулярными, а не разовым пиар-мероприятием.



Глава Института общественного анализа Рита Карасартова на встрече с главой государства описала свое видение реформы Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), отметив, что спецслужба должна прекратить заниматься политическим преследованием и полностью сфокусироваться на обеспечении безопасности. "Я также говорила о произволе в судебной системе, о том, что суды фактически не выносят оправдательных приговоров, о массовых нарушениях в ходе разбирательств норм УПК и ГПК со стороны судей. Этот же вопрос поднимал и мой коллега Нурбек Токтакунов. Об этом же говорили и представители Института Медиа Полиси. Их волновала, к примеру, статья 299 УК КР, когда за комментарии в соцсетях или лайки могут возбудить уголовное дело за разжигание межнациональной розни", – отметила Рита Карасартова. По ее словам, Жээнбеков обещал обратить внимание на эти проблемы, но сказал, что реформа, в частности, ГКНБ пройдет не сейчас.



Экс-министр иностранных дел КР, президент международного Агентства по развитию и политике Аликбек Джекшенкулов назвал встречу президента с гражданским обществом "очень важной". "Последние семь лет руководство страны с представителями НПО не встречалось. Аналогичное мероприятие проводила Роза Отунбаева (президент переходного периода 2010–2011 годов. – "НГ"). То, что Жээнбеков будет стремиться опираться на общество, показывает, что он будет считаться с общественным мнением. Армия чиновников велика, коррупция приобрела системный характер, и одной политической воли президента может не хватить, если общество не поддержит борьбу с негативом", – сказал "НГ" Аликбек Джекшенкулов. По его словам, проведение судебной реформы и реформы правоохранительных органов назрело. Тем более что реформы в этих сферах уже более 20 лет декларируются киргизской властью. Однако до сих пор "эти реформы сводились к переделу ресурсов человеческих, финансовых, судебно-правовых. В итоге страдало общество. Сейчас общество ожидает реальных шагов. Впервые высокопоставленные чиновники были задержаны и находятся под следствием по обвинению в коррупции. И самое главное, что общество поддерживает решительные шаги президента и действия силовиков", – сказал эксперт. По его мнению, Жээнбеков старается разорвать эту круговую поруку, когда власть вмешивалась в правосудие. В конечном итоге, как полагает Джекшенкулов, все приведет к тому, что потребуются изменения в Конституции.



Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов считает, что Сооронбай Жээнбеков делает все последовательно. "Сначала он обеспечил себе внешнюю легитимность, теперь вплотную решил заняться внутренней. Для чего, собственно, и была проведена эта встреча. Участники мероприятия отметили в комментариях, что Атамбаев за свою шестилетку ни разу не встречался с представителями НПО. И ставят это Жээнбекову в плюс. В целом же встреча Жээнбекова с представителями НПО выглядит еще и как поиск союзников внутри страны. С самого первого дня своего президентства Жээнбеков стремится показать, что он – не Атамбаев. Поэтому и идет на подобные шаги", – сказал "НГ" Дмитрий Орлов. Он также отметил, что некоторые из приглашенных им на встречу лидеров НПО, в "Мировой книге фактов" ЦРУ проходят как "лидеры групп политического давления". Поэтому, полагает эксперт, Жээнбекову сейчас важна их лояльность. Тем более что он пообещал, что подобные встречи с НПО будут не только регулярными, но и, что самое главное, тематическими. То есть на обсуждение проблем детей будут приглашать строго тех, кто ими занимается. С другой стороны, после этой встречи НПО придется заниматься своими прямыми обязанностями, чтобы окончательно не дискредитировать себя в глазах общественности. "Ну а то, что большинство представителей НПО ушли со встречи довольными, говорит о том, что на какое-то время Жээнбеков обеспечил себе более-менее спокойное правление. Как минимум до тех пор, пока не придет время выполнять данные обещания", – подчеркнул Орлов. Источник - ng.ru

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