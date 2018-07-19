 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон не хочет отдавать Африку Пекину, - В.Скосырев
06:47 20.07.2018

Американцы предупредили, что Черный континент может увязнуть в долгах Китаю

Председатель КНР Си Цзиньпин начал поездку по Африке. Центральное место в ней займет ЮАР, где китайский лидер, как и президент РФ Владимир Путин, на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС. Китай – главный торговый партнер африканских стран, они жаждут новых инвестиций. Но проекты, финансируемые китайским государством, нередко оказываются убыточными. Американцы изображают помощь Пекина как форму неоколониализма.

В программу поездки Си Цзиньпина входят Сенегал, Руанда, ЮАР и Маврикий. Посещая эти государства, он стремится показать дружеское отношение КНР к африканцам, подчеркнуть, что они могут рассчитывать на китайскую поддержку в экономическом развитии.

Как отмечает CNN, влияние Китая в регионе южнее Сахары увеличивается. Китай – крупнейший торговый партнер Африки, он обогнал США почти десять лет назад. Согласно официальной статистике, еще в 2014 году объем двусторонней торговли достиг 220 млрд долл.

Пекин считает необходимым демонстрировать, насколько важна для него Африка. Недаром высшие руководители КНР регулярно туда ездят. Они пекутся не только о торговле. Африка поставляет сырье, африканские страны в ООН нередко выступают, подобно политическому блоку, в поддержку позиции Китая. Характерно, что первую свою военную базу за рубежом Китай создал именно в Африке – в государстве Джибути.

Йен Тэйлор, профессор в университете Сент-Эндрюс, говорит, что "США теряют влияние на континенте, так как считали, что Африку у них никто не отнимет. Американцы смотрят на Африку через призму безопасности. У китайцев преобладает экономический подход. Американцы тянутся в хвосте".

На первый взгляд то, что для визита избраны такие страны, как Руанда и Сенегал, кажется странным. Ведь это страны с небольшим населением. И они не получали крупных китайских инвестиций. Но, по словам Тэйлора, Руанда занимает ключевое место в международном проекте Си "Один пояс – один путь". Она надеется, что ее включат в сеть железных дорог, строящихся в Восточной Африке. Что касается Сенегала, то предполагают, что китайское правительство заинтересовано в сооружении портов на берегу Атлантического океана.

В беседе с "НГ" заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил, что Пекин еще в 2006 году провел форум Китай–Африка. "На него, словно по команде, съехались почти все президенты африканских стран. Уже тогда было видно, что Китай глубоко проникает в экономику этого континента. С тех пор Китай еще больше нарастил степень своего участия в делах Африки".

Это и на уровне общественного сознания в Пекине воспринимается как миссия Китая, которая состоит в том, чтобы помогать африканцам и участвовать в их делах. Характерно, что на эту тему даже кинофильм был выпущен. Главный герой – это такой китайский супермен, который уничтожает в Африке кучу террористов, рассказал эксперт.

Цели Китая остались прежними: использование сырьевых ресурсов континента, выращивание для Китая и для рынков третьих стран сельхозпродукции. И, кроме того, опираясь на свою экономическую мощь, Китай обеспечивает себе дополнительную поддержку на международных форумах.

По сравнению с западными странами у Китая есть такой выигрышный козырь, как невмешательство во внутренние дела, подчеркнул Карнеев. Поднебесная сохраняет нейтралитет, а западные страны часто поучают африканцев. С другой стороны, не стоит переоценивать роль Китая. Часто в китайских проектах ресурсы тратятся недостаточно эффективно.

"Естественно, усиление позиций Китая не устраивает Запад. Обе стороны упрекают друг друга в геополитических амбициях. А для стран Африки – это шанс выбирать лучших партнеров, получить более выгодные условия снижения стоимости заимствований", – заключил эксперт.

Как раз накануне поездки Си США выступили с предупреждением африканцам. Большие инфраструктурные проекты Китая экономически не оправданны. Они могут завести бедные страны в долговую ловушку, сказал Reuters гендиректор Корпорации зарубежных частных инвестиций США Рэй Уошберн.

Владимир Скосырев

19.07.18

Источник - ng.ru
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