Страна "понтов". Нужно ли запрещать проведение пышных свадеб в Казахстане? - САМ

06:06 20.07.2018 В последнее время в странах Центральной Азии все чаще поднимается вопрос о том, что не мешало бы ограничить масштабы свадебных торжеств. В Таджикистане они уже регулируются на законодательном уровне, в Кыргызстане тоже звучат призывы регламентировать количество гостей и расходы на проведение таких празднеств. Узбекский президент Шавкат Мирзиеев прямо заявил, что слишком пышные свадьбы, устраиваемые богачами, раздражают малоимущих и ведут к социальному расслоению в обществе. А каково отношение к этому явлению в Казахстане?



Айкын Конуров, депутат нижней палаты парламента РК: "Близорукость элит таит в себе серьезные опасности как для них самих, так и для страны в целом"



К сожалению, в Казахстане, как и в большинстве других среднеазиатских стран, сформировался культ пышных и вычурных застолий по различным поводам, которые могут сопровождать человека от самого рождения до смерти. На мой взгляд, тон мероприятиям в стиле "лакшери" задает элита стран, и этот стандарт берется за основу остальным населением.



Стоит отметить, что именно в странах Азии, Кавказа, а также в России, которые щедро "заливались" деньгами от экспорта сырьевых ресурсов, и процветает показная пышность различных мероприятий.



Благодаря социальным сетям и мессенджерам информация быстро распространяется среди населения. С одной стороны, почти всех это раздражает, а с другой, когда обычные люди сами проводят такие торжества, мало кто из них способен устоять перед соблазном показать остальным, что и он "не лыком шит".



Стремление казаться круче, богаче, влиятельнее, чем ты есть на самом деле, – это, конечно же, комплексы, которые буйным цветом расцвели на благодатной почве "общества потребления". Многие из тех жителей постсоветского пространства, которые стали богатыми, так и не выросли в духовном плане, поэтому стремятся компенсировать недостаток уважения к себе блеском, шиком и вседозволенностью. Однако на деле получается наоборот.



Либеральная идеология привела к глобальной власти финансистов, которые делают деньги на ссудном проценте и заинтересованы в развитии, прежде всего, именно этого сектора. А потому в ближайшей перспективе государство не пойдет на регулирование таких вещей, поскольку либералы расценят это как ущемление прав человека, его свобод. Народ же будет вынужден включиться в эту "ярмарку тщеславия" ("чтобы было, как у людей"), набрав кредиты, поставив на кон нервы и судьбы. Время для того, чтобы ограничить "лакшери"поведение и показную роскошь представителей элиты, уже давно наступило.



К сожалению, они очень сильно оторвались от простых людей, давно витают в облаках и не видят или не хотят видеть реального положения дел – им так комфортнее. На самом же деле такая "близорукость" элит таит в себе серьезные опасности как для них самих, так и для страны в целом, но пока они этого не понимают. Что проявляется в их противодействии попыткам вести налог на роскошь и дифференцированный подоходный налог с физических лиц в ряде стран постсоветского пространства. А раз нет стремления к справедливости, то на этом активно спекулируют различные экстремистские религиозные течения, которые и рекрутируют в свои ряды людей, недовольных таким положением.



Еркин Иргалиев, исполнительный директор Западного регионального филиала научно-образовательного фонда "Аспандау": "Все эти торжества есть не что иное как побочное следствие отсутствия идей"



Чиновничество, сращенное с крупным бизнесом, стремится окончательно закрепить в обществе свой статус и защитить собственность. Практически в режиме реального времени мы наблюдаем завершающий этап строительства сословного общества. Страты нарезаны, сферы поделены, дело осталось за малым – построить прочные, но невидимые сословные границы. Тема свадеб как раз из этой категории. Представители низшего сословия, а это большинство населения, еще не осознали тот факт, что подражание власть имущим в демонстративном потреблении не делает их равными им, а только увеличивает эту сословную пропасть.



О запретах. Интересно было бы посмотреть на то, как власть собирается контролировать исполнение таких ограничений. Это был бы еще тот бенефис. Вообще, я не сторонник запретов, но могут быть варианты. Например, можно законодательно ограничить любое участие государственных служащих в роскошных свадьбах и прочих помпезных торжествах частного характера. Запретить расходование бюджетных денег на имиджевые мероприятия. Ввести, наконец, налог на роскошь, обязательную сдачу деклараций о доходах и расходах не только государственными служащими, но и депутатами, топ-менеджерами квазигосударственного сектора.



А в принципе, все эти свадьбы/юбилеи/торжества есть не что иное как побочное следствие отсутствия идей. Суррогат счастья, который доступен в наших условиях хотя бы на короткий миг.



Марат Толибаев, предприниматель, бывший вице-министр сельского хозяйства: "Нужно формировать в обществе мнение, что "понты" – это плохо"



Мне не нравится пышность свадеб и иных торжеств, я выступаю за скромность и сдержанность во всем. Однако я категорически против законодательного регулирования данного вопроса – он должен оставаться в сфере общественной морали.



Принятием каких-то законов его нельзя решить – точно так же, как невозможно аналогичными мерами заставить человека быть добрым, честным, скромным. Согласен с тем, что пышные свадьбы, устраиваемые богачами, раздражают бедных, провоцируют соперничество между родственниками, соседями: каждый хочет затмить другого.



Некоторые ради этого влезают в кредитную кабалу. Но запрещать таким людям брать кредиты на свадьбы бесполезно – они найдут, где одолжить деньги. Есть куда более рациональный и эффективный способ.



Это активное влияние на массовое сознание, формирование в обществе мнения, что брать кредиты на свадьбы и прочие тои, тратить больше, чем зарабатываешь, пускать пыль в глаза окружающим – глупое и жалкое занятие. Нужно внушать людям, что "понты" – это плохо.



Почему у нас так любят "понтоваться"? На мой взгляд, это один из признаков болезни роста. Казахстанское общество – еще молодое, только недавно вырвавшееся из оков социализма и уравниловки. Мы еще не переболели синдромом нуворишей и "новых казахов". А когда переболеем, то успокоимся и перестанем доказывать самим себе и окружающим свою значимость.



Ислам Кураев, политолог: "После обретения свободы люди уже могут не скрывать свои возможности"



На мой взгляд, рассматривать данный вопрос на законодательном уровне не стоит. Мы живем в капиталистическом и демократическом обществе, где подобного рода запреты оцениваются как ущемление прав человека. Думаю, у государства есть более важные задачи, которыми оно должно заниматься, особенно сейчас. Выражение "Живот сыт, а глаза все еще голодные" полностью отражает нашу реальность. У восточных народов на генетическом уровне принято устраивать пышные торжества – есть у нас такая особенная черта.



Во времена тоталитарного советского режима в этом плане существовали довольно жесткие ограничения. А после обретения свободы люди уже могут не скрывать свои возможности. В конечном итоге это переросло в некую конкуренцию "кто круче?". Результаты, конечно же, плачевные, но и запрещать это бессмысленно.



Пусть лучше государство займется созданием условий для бедных, чем будет ограничивать богатых людей. Парадокс в том, что чем больше богатых в стране, тем больше и бедных. Лучший выход – это создание прочного среднего класса.



Алмаз Ержан, общественный деятель: "Большие свадьбы лучше трансформировать, чем запрещать"



Вводить запрет на проведение грандиозных свадеб и других торжеств бесполезно.



Это часть нашего национального самосознания. Раньше на каждом таком тое кормились, веселились все жители аула, проводились скачки, поэтические и спортивные состязания. А сейчас это больше тщеславие и показуха. Одним словом, понты.



Поэтому большие свадьбы лучше трансформировать, чем запрещать.



Жаксылык Сабитов, независимый политолог: "Пышные свадьбы всегда должны привлекать внимание налоговых органов"



Богатые люди, конечно, устраивают время от времени ярмарки тщеславия, но это не повод для введения каких-либо законодательных запретов. Ограничение свободы в финансовых вопросах неприемлемо для цивилизованных обществ – каждый человек вправе сам решать, сколько и на что тратить.



Другое дело, что пышные свадьбы всегда должны привлекать внимание налоговых органов. Ведь не секрет, что нередко подобные мероприятия являются частью теневой экономики.



Проводящие их рестораны показывают минимальную доходность (на уровне придорожных кафе), приглашенные певцы и ведущие зачастую не платят налоги с "гонораров в конверте", да и к самим устроителям пышных свадеб у налоговиков должны возникнуть вопросы.



К примеру, человек, работающий на госслужбе и получающий относительно скромную зарплату, закатил шикарный той – откуда у него такие доходы? В Казахстане еще в 2007 году пытались внедрить систему ежегодных налоговых деклараций. Но она невыгодна теневым долларовым миллионерам, коих в нашей политической элите очень много. Поэтому реализация данной инициативы все время откладывалась.



Теперь обещают начать внедрение этой системы с 2020 года. Если это произойдет, то, думаю, вопрос, касающийся пышных свадеб и понтов, решится сам собой. Как только государство начнет реальную борьбу с "деньгами в конвертах" и теневыми доходами, богатые люди хотя бы из чувства самосохранения станут более осторожными в демонстрации своего социального статуса.



Ерлан Аскарбеков, PR-аналитик: "Эффект могут дать только малопопулярные меры, принуждающие к здравому смыслу"



Отечественный "тойбизнес" вместо радости и чувства единства транслирует только зависть и отчужденность. Но ни увещевания, ни попытки привить хороший вкус, ни обращение к позитивному опыту не изменят ситуацию. В частности, я много лет предлагал формат казахской свадьбы, основанной на наших песнях. Это вызвало множество "лайков" – и ни одного примера на практике.



Люди – рабы чужих мнений. Поэтому в случае с нашим инфантильным народом эффект могут дать только малопопулярные меры, принуждающие к здравому смыслу, – как было со страховкой ОГПО, с ремнями безопасности и детскими автокреслами, сотовыми телефонами за рулем, курением в ресторанах, продажей спиртного по вечерам…



Кроме того, у нас до сих пор сохранились такие пережитки, как калым и похищение невест. Первый обрекает часть парней на то, что они засиживаются в холостяках. А именно безработные холостяки и являются потенциальным кадровым резервом как криминалитета, так и экстремизма любого толка.



Если с калымом надо бороться посредством мягкой агитации, то "кражи невест" следует автоматически приравнять к изнасилованиям и похищениям одновременно. В таких случаях прокуроры должны сразу возбуждать уголовные дела. Что касается роскоши на тоях. Я бы предложил запретить въезд на частные вечеринки зарубежным исполнителям. Или требовать с них налоги при выезде из страны.



А чтобы люди стали разумнее, налоговикам нужно собирать со всех ресторанов информацию о банкетах, проводимых по выходным, и выборочно посещать их, снимая на видео "вещественные доказательства". Все эти меры (как, впрочем, и другие подобные) вызовут критику. Но они необходимы, если мы хотим сохранить внутреннюю политическую стабильность, которая сегодня находится под угрозой. Любые попытки возбудить в бедняках зависть и гнев должны пресекаться самым решительным образом.



20.07.18

Автор: Аскар Муминов Источник - camonitor.kz

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