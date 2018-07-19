"Подмышки кыргызской политики вонючие?" - Ачык соз

00:58 20.07.2018 Со второй сменой власти было создано Временное правительство. Как вправду явствует из названия, веяние "движущей силы" стало для них самих сильным ветром. Прямо говоря, спорили за власть, и пришлось свою "голову" отрезать тупым ножом. Постоянно ошибаясь, наконец, они остались вынужденными "поедать мясо" друг друга.



Не зацепившиеся за власть ломали себе голову на основе плана "как нам снять шкуру с Алмазбека Атамбаева?". Увидели в "сундуке" того же Текебаева поразительно скроенный черный чапан, и энергично приступили к реализации плана. Прежде всего, готовились сделать сюрприз в День независимости, направили народу обращение. Конечно, все знали, что подписали его Р. Отунбаева, Э. Каптагаев, О. Текебаев, А. Бекназаров, К. Дуйшобаев, Э. Ибраимова, А. Эркебаев. Вот в это время некогда называвшие себя членами Временного правительства запланировали привести в движение "импичмент", правильно ли оценили свое влияние. Но в праздничный день Атамбаев вышел на сцену на площади, и ведь вывернул наизнанку шкуру с тех организаторов интриги, опозорил на весь народ. Наверное, у Отунбаевой ноги стали ватными, не могла спуститься с трибуны. Не ложь, у остальных тоже сердце сильно вздрогнуло. Итак, мужественно не отступая в противостоянии, затолкали Омуке в тюрьму. Обессилела оставшаяся без головы команда, впала в отчаяние. Потом пришлось просить разрешение и носить передачи сидящим в заключении. Ходившие со свежеприготовленной едой рассказали о своем раздражении при встрече с сидельцами. Не сбылись желания одному уехать в Кангай, другому на Валдай. Оказывается, войлок не забьешь в землю как кол. Жизнь подтверждает, "пряморотые" задумались, а "криворотые" занимают почетное место.



Да, у гонявшего как врагов большую группу членов Временного правительства, и разбившего их в пух и прах, положение бывшего президента тоже тяжелое. Потому что, оказывается, природа власти направляет в другое русло? Совсем далеко отгоняются принципы типа "стремлюсь к тому, что видел в гнезде", накладываются ноты на новые волны. Трактовавшие это в хорошем смысле старинные члены "интриги" говорили, если выступим хором, то наверняка наше положение развернется в хорошую сторону. Но не смогли сдвинуть камень даже на один шаг, сели в отчаянии. Заключенные остались на месте в тюрьме, никому не досталось тепла от власти. Все-таки приходится жить с надеждой, как и прежде. У них нет другого выхода, кроме как глотнуть воздух надежды "может быть, положение улучшится". С одной стороны посмотришь, сегодняшняя власть взяла правильное направление. Может быть, только ненормальный человек протянет руку к древку копья, а нормальные на такое вовсе не пойдут. Надо жить по примеру "собака лает, караван идет". К тому же все они, не чуя под собой ног, до дыр в ботинках бегали, служа сильному кандидату Омурбеку Бабанову, (сопернику) сегодняшнего президента. Если забудет те дни, тогда получится, что раскрыл грудь для "настоящих друзей", чиркин! Значит, перед прежними не будет стелиться широкая дорога при этой власти. Не способные спокойно ходить, пусть смотрят направо и налево, читают свою молитву. Подходяще для резвящихся молодцев.



Итак, сегодняшний облик у некогда грозно порывавшихся "мы Временное правительство", не особенно похвальный. У управляющего народом человека тоже заканчиваются варианты. Из-за этого напомним некоторым, что бьющий из подмышек политики запах отдает вонью. Не будем скрывать, поделимся озабоченностью о будущем молодых выдающихся людей, которые несмотря на это, создают партию, вкладывают в нее имеющееся, ошиваются возле всякого, от слов поддержки загораются огнем, от плохих слов страдают. Не может не беспокоить мысль, не станет ли их завтрашний день опасным, если случайно превратятся в оружие хитроумных больших людей? Тысячу раз говорим, что никто не нашел счастья во власти и богатстве, но это явно пропускается мимо ушей. Когда же мы достигнем очищения, обновления, патриотизма, ведения честной политики? Мы не зря привели в пример историю Временного правительства. Наверное, неплохо будет напомнить, что при попадании власти в руки она закрывает жиром глаза, связывает эгоистичными качествами, а сердце делает жестоким? Как бы там ни было, надо запомнить, что если мы будем жить и вести дела без оглядки по сторонам, то последуют вредные последствия? Зачем мы считаемся информационным средством, если не расскажем всем на ясном примере прошлого и настоящего Временного правительства.



Источник: газета "Ачык соз" №19 от 19.07.2018/стр.4 Источник - gezitter.org

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