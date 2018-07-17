В Нарынских горах (Киргизия) обнаружены уникальные пектроглифы

00:45 20.07.2018 На жайлоо в местности Каратал-Жапырык Нарынской области обнаружены наскальные рисунки, сообщил местный житель Бакыт Асакеев.



По его словам, в истории говорится, что такие наскальные рисунки имеются только на Алтае. Но, как оказалось, они есть и в Нарынской области. В скором времени ожидается приезд археологов и туристов из Германии, которые будут изучать их.



"Мы не ценим нашу историю, не стараемся ее изучить и сохранить. Эти наскальные рисунки нужно изучить. Ими интересуются туристы. Я слышал, что такие наскальные рисунки есть только на Алтае. Самое интересное это то, что рисунки были нанесены специальным орудием", - сказал он.



Место, где были обнаружены наскальные рисунки, находится в 70-80 км от города Нарын и в 30 км от участка "40 боз үй" Нарынского района.



"Когда-то здесь проживали представители родов Ак-Багыш, Кара-Багыш, Сары-Багыш. Говорят, что наскальные рисунки принадлежат им. В некоторых источниках говорится, что в этой местности было кладбище саков [племена]. Однако, такие предположения неверны, а наскальные рисунки принадлежат кыргызам. На камнях нарисованы олени, горные бараны, гуси и утки", - сказал Асакеев. Источник - Turmush

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