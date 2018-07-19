 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 18.07.2018
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    Кыргызстан   | 
Место мэра Бишкека - проклято? Сажают всех
00:01 20.07.2018

Место мэра стало конфликтным?

Как ни ломали мы голову, но подавляющая часть ставших мэром Бишкека лиц оказалась опороченной. Тогда начнем сначала? Например, бывшего мэра во времена Аскара Акаева Феликса Кулова власть посадила. Еще хорошо, благодаря перевороту вышел на свободу. Арстан Ногоев сбежал, еле спасся. Разум А. Салымбекова оказался на месте, вовремя собрал узелок и ушел. Данияр Усенов тоже абы как посидел в кресле мэра. И его сегодняшний день окутан темнотой. Наримана Тюлеева "повалили" полученные из Китая автобусы. Будто этого мало, отсидел за железной решеткой на "баланде". На Ису Омуркулова завели претензии, его с горем пополам спас бывший глава страны. Уголовное дело на Кубанычбека Кулматова также связано со временем его мэрской работы.

Не хотят просто так отпускать и последнего мэра Албека Ибраимова, сейчас как раз "задирают". Стало известно, что к нему найдут зацепку по другой деятельности. В любом случае, обратишься к истории мэрской должности в столице – нет никого, кто ушел бы подобру-поздорову. Да-а, кстати, вспомнилось, что только Бориса Силаева проводили с цветами. Через считанные дни узнаем, к кому дойдет очередь. Однако полно положивших глаз на жирное место – преддверие ада. Интересно, рвущиеся к власти как будто не думают о своем завтрашнем дне!

Источник: газета "Ачык соз" №19 от 19.07.2018/стр.5

Источник - gezitter.org
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