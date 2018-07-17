Жена едва не зарезала экс-начальника ГУВД Чуйской области Сарчаева

21:21 19.07.2018 Супруга бывшего начальника ГУВД Чуйской области Нурлана Сарчаева задержана и водворена в ИВС.



Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила подробности инцидента с участием Нурлана Сарчаева.



17 июля примерно в 19:30 в службу "102" поступил вызов о том, что мужчина доставлен в больницу с ножевыми ранениями в область бедра.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района. В ходе расследования стало известно, что между мужчиной и женщиной произошел семейный скандал, в результате которого женщина ударила ножом в область бедра. Потерпевший С.Н. был госпитализирован в больницу.



По данному факту следственной службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 234 ч.4 (хулиганство) Уголовного кодекса.



Сотрудники милиции задержали М.Б, 1983 года рождения. Она водворена в ИВС ГУВД города Бишкек. Ведется расследование.



Ранее сообщалось, экс-начальник ГУВД Чуйской области Нурлан Сарчаев доставлен в больницу с ножевыми ранениями.



По предварительным данным, Сарчаев получил колото-резанные раны обеих бедренных областей, геморрагический шок 1-2 степени.



Сарчаев был снят с должности начальника ГУВД в начале июня 2018 года после убийства девушки Бурулай ее похитителем в здании Жайылского РОВД.

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