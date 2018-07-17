 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 19.07.2018
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Жена едва не зарезала экс-начальника ГУВД Чуйской области Сарчаева
21:21 19.07.2018

Супруга бывшего начальника ГУВД Чуйской области Нурлана Сарчаева задержана и водворена в ИВС.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила подробности инцидента с участием Нурлана Сарчаева.

17 июля примерно в 19:30 в службу "102" поступил вызов о том, что мужчина доставлен в больницу с ножевыми ранениями в область бедра.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района. В ходе расследования стало известно, что между мужчиной и женщиной произошел семейный скандал, в результате которого женщина ударила ножом в область бедра. Потерпевший С.Н. был госпитализирован в больницу.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 234 ч.4 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Сотрудники милиции задержали М.Б, 1983 года рождения. Она водворена в ИВС ГУВД города Бишкек. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, экс-начальник ГУВД Чуйской области Нурлан Сарчаев доставлен в больницу с ножевыми ранениями.

По предварительным данным, Сарчаев получил колото-резанные раны обеих бедренных областей, геморрагический шок 1-2 степени.

Сарчаев был снят с должности начальника ГУВД в начале июня 2018 года после убийства девушки Бурулай ее похитителем в здании Жайылского РОВД.
Подробнее: svodka.akipress.org/news:1460325?f=cp

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Источник - svodka.akipress.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532024460
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