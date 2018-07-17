|21:21 Жена едва не зарезала экс-начальника ГУВД Чуйской области Сарчаева
21:14 Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
21:04 Мэр Бишкека Албек Ибраимов нашелся и сразу задержан и водворен в СИЗО
20:18 Торжество сионизма. Израиль лишил арабский язык статуса государственного
20:10 Культура, однако. Францию захватила эпидемия гонореи и хламидиоза, - Le Figaro
17:17 Триумф и смерть Дениса Тена. Призера Олимпиады-2014 зарезали грабители
14:30 Путин больше не намерен делать ставку на "полезного идиота" Трампа, - Пьер Авриль
13:04 Почему в эпоху средневековья города Казахстана пришли в упадок
13:02 Таджикистан закрывает кустарные заводы по переплавке металлолома
12:58 Древне-кыргызский народ Азы и его современные потомки, - Т.Акеров
12:57 До последней капли. Почему в Таджикистане появился налог на воду, - И.Кармазин
12:54 Афганские компании заинтересованы в импорте муки, макаронных изделии казахстанского производства
12:49 Акимы районов Туркестанской области получили практический опыт в организации территориальной обороны
08:45 Чингис(хан) никогда не был ханом. Правда о "Сотрясателе Вселенной", - Талгат Жумаганбетов
08:39 Этноэтика. Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:36 Судьба Восточного Туркестана. Как Сталин планировал присоединить к СССР часть Китая, - Я.Бутаков
08:33 Увлечение национальными идеями до добра не доведет, - Данияр Ашимбаев
08:31 До кердыка Америки осталось... В Йеллоустоуне начали трескаться скалы, - Daily Mail
08:27 Новый Шелковый путь - это не утопия, - Le Temps
08:26 Трамп и Путин хотят контролировать нефтяной рынок, - Frankfurter Allgemeine
08:11 "Северный поток" не проходит через США. Проекту угрожают новые санкции, - "Къ"
08:00 Саммит в Хельсинки вбил клин между Москвой и Тегераном, - И.Субботин
07:55 Израиль и Сирия балансируют на грани войны, - А.Шарковский
05:48 Факультет ненужных...Уничтожит ли министр Сагадиев казахстанскую журналистику? - САМ
00:44 Ветер перемен: Россия купит оружие у Китая?
00:36 В Бишкеке пропал без вести... мэр Бишкека Ибраимов
00:21 Польские свиньи протискиваются в Казахстан, - А.Уваров
|19:24 О личности казахстанца, купившего в Париже квартиру за 65 млн евро
10:24 Советский разведчик Наум Эйтингон: уточнения к биографии, - П.Густерин
10:23 Чужой против всех. Противники Дональда Трампа переходят в контрнаступление после саммита в Хельсинки
10:20 Хельсинкский договор, меняющий мир, - Ю.Баранчик
10:18 Об отношениях кыргызской правительницы Курманджан-датки и российских царских властей, - Б.Абытов
10:12 Таалайбек Сарыбашов избран мэром города Ош
10:10 Опасные связи Сахеля. Религия лишь прикрытие при налаживании наркотрафика, - Е.Сатановский
10:08 Коля Джумагалиев - алма-атинский людоед (история маньяков)
10:06 Рахмон сочинил книгу о внешней политике Таджикистана
10:05 Кто дальновиднее - Трамп или "коллективный Запад"? - Д.Седов
10:04 Европейский союз - противник США? - Н.Меден
10:02 США встревожены влиянием Китая в Африке, - В.Гулевич
08:10 О происхождении термина "Ажо", обозначавшим в китайских летописях правителя кыргызов, - Кылыч Эсен уулу
08:07 В возникновении восстания 1916 года были виноваты не только русские чиновники, но и кыргызские, - Бекбосун Борубашов
07:44 Азербайджанцы в Иране задумали свергнуть Ильхама Алиева. Заговор с целью шиитской революции вскрылся после покушения на мэра Гянджи
07:41 Туранский тигр мертв, но дело его живет. В Казахстане снова появятся гигантские кошки
07:37 В Астане хотят построить гигантскую статую суслика, смотрящего на резиденцию Ак-Орду
06:12 У саакашистов Грузии новый безумный вождь (и выпускник МГИМО) Вашадзе
00:44 Почему экономике Китая сулят проблемы
00:08 Елбасы повелел построить 4-й казахстанский НПЗ
00:00 Трах-типятох. Узбекский телеканал извинился за показ эротических сцен
|Жена едва не зарезала экс-начальника ГУВД Чуйской области Сарчаева
21:21 19.07.2018
Супруга бывшего начальника ГУВД Чуйской области Нурлана Сарчаева задержана и водворена в ИВС.
Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила подробности инцидента с участием Нурлана Сарчаева.
17 июля примерно в 19:30 в службу "102" поступил вызов о том, что мужчина доставлен в больницу с ножевыми ранениями в область бедра.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД Бишкека и УВД Свердловского района. В ходе расследования стало известно, что между мужчиной и женщиной произошел семейный скандал, в результате которого женщина ударила ножом в область бедра. Потерпевший С.Н. был госпитализирован в больницу.
По данному факту следственной службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 234 ч.4 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Сотрудники милиции задержали М.Б, 1983 года рождения. Она водворена в ИВС ГУВД города Бишкек. Ведется расследование.
Ранее сообщалось, экс-начальник ГУВД Чуйской области Нурлан Сарчаев доставлен в больницу с ножевыми ранениями.
По предварительным данным, Сарчаев получил колото-резанные раны обеих бедренных областей, геморрагический шок 1-2 степени.
Сарчаев был снят с должности начальника ГУВД в начале июня 2018 года после убийства девушки Бурулай ее похитителем в здании Жайылского РОВД.
Подробнее: svodka.akipress.org/news:1460325?f=cp