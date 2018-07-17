 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.07.2018
21:21  Жена едва не зарезала экс-начальника ГУВД Чуйской области Сарчаева
21:14  Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
21:04  Мэр Бишкека Албек Ибраимов нашелся и сразу задержан и водворен в СИЗО
20:18  Торжество сионизма. Израиль лишил арабский язык статуса государственного
20:10  Культура, однако. Францию захватила эпидемия гонореи и хламидиоза, - Le Figaro
17:17  Триумф и смерть Дениса Тена. Призера Олимпиады-2014 зарезали грабители
14:30  Путин больше не намерен делать ставку на "полезного идиота" Трампа, - Пьер Авриль
13:04  Почему в эпоху средневековья города Казахстана пришли в упадок
13:02  Таджикистан закрывает кустарные заводы по переплавке металлолома
12:58  Древне-кыргызский народ Азы и его современные потомки, - Т.Акеров
12:57  До последней капли. Почему в Таджикистане появился налог на воду, - И.Кармазин
12:54  Афганские компании заинтересованы в импорте муки, макаронных изделии казахстанского производства
12:49  Акимы районов Туркестанской области получили практический опыт в организации территориальной обороны
08:45  Чингис(хан) никогда не был ханом. Правда о "Сотрясателе Вселенной", - Талгат Жумаганбетов
08:39  Этноэтика. Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:36  Судьба Восточного Туркестана. Как Сталин планировал присоединить к СССР часть Китая, - Я.Бутаков
08:33  Увлечение национальными идеями до добра не доведет, - Данияр Ашимбаев
08:31  До кердыка Америки осталось... В Йеллоустоуне начали трескаться скалы, - Daily Mail
08:27  Новый Шелковый путь - это не утопия, - Le Temps
08:26  Трамп и Путин хотят контролировать нефтяной рынок, - Frankfurter Allgemeine
08:11  "Северный поток" не проходит через США. Проекту угрожают новые санкции, - "Къ"
08:00  Саммит в Хельсинки вбил клин между Москвой и Тегераном, - И.Субботин
07:55  Израиль и Сирия балансируют на грани войны, - А.Шарковский
05:48  Факультет ненужных...Уничтожит ли министр Сагадиев казахстанскую журналистику? - САМ
00:44  Ветер перемен: Россия купит оружие у Китая?
00:36  В Бишкеке пропал без вести... мэр Бишкека Ибраимов
00:21  Польские свиньи протискиваются в Казахстан, - А.Уваров
Среда, 18.07.2018
19:24  О личности казахстанца, купившего в Париже квартиру за 65 млн евро
10:24  Советский разведчик Наум Эйтингон: уточнения к биографии, - П.Густерин
10:23  Чужой против всех. Противники Дональда Трампа переходят в контрнаступление после саммита в Хельсинки
10:20  Хельсинкский договор, меняющий мир, - Ю.Баранчик
10:18  Об отношениях кыргызской правительницы Курманджан-датки и российских царских властей, - Б.Абытов
10:12  Таалайбек Сарыбашов избран мэром города Ош
10:10  Опасные связи Сахеля. Религия лишь прикрытие при налаживании наркотрафика, - Е.Сатановский
10:08  Коля Джумагалиев - алма-атинский людоед (история маньяков)
10:06  Рахмон сочинил книгу о внешней политике Таджикистана
10:05  Кто дальновиднее - Трамп или "коллективный Запад"? - Д.Седов
10:04  Европейский союз - противник США? - Н.Меден
10:02  США встревожены влиянием Китая в Африке, - В.Гулевич
08:10  О происхождении термина "Ажо", обозначавшим в китайских летописях правителя кыргызов, - Кылыч Эсен уулу
08:07  В возникновении восстания 1916 года были виноваты не только русские чиновники, но и кыргызские, - Бекбосун Борубашов
07:44  Азербайджанцы в Иране задумали свергнуть Ильхама Алиева. Заговор с целью шиитской революции вскрылся после покушения на мэра Гянджи
07:41  Туранский тигр мертв, но дело его живет. В Казахстане снова появятся гигантские кошки
07:37  В Астане хотят построить гигантскую статую суслика, смотрящего на резиденцию Ак-Орду
06:12  У саакашистов Грузии новый безумный вождь (и выпускник МГИМО) Вашадзе
00:44  Почему экономике Китая сулят проблемы
00:08  Елбасы повелел построить 4-й казахстанский НПЗ
00:00  Трах-типятох. Узбекский телеканал извинился за показ эротических сцен
Вторник, 17.07.2018
20:23  Турецкие спецслужбы похитили на Украине опасных гюленистов - журналиста Зеки и бизнесмена Игита
15:43  Вариант "Анкара". В 1942-м нападение Турции на СССР считалось почти неизбежным, однако..., - А.Балиев
15:37  Без Надежды. Томящаяся в укр-темнице депутатка-наводчица Н.Савченко объявила самую последнюю голодовку
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
21:14 19.07.2018

Василий Амирджанов, Правда.Ру, 18 июля 18

Первая полноформатная встреча президентов России и США несмотря на негодование части американской политической элиты все-таки состоялась. Твиттерная дипломатия как форма коммуникаций более подходит для общения с безответственной частью американского истеблишмента, нежели для лидеров государств, от действий которых зависит завтрашний рассвет.
Было бы в принципе глупо не встречаться и не обсуждать проблемы в двухсторонних отношениях странам, чьи ядерные арсеналы способны несколько раз уничтожить планету. Благо, таких, мягко говоря, недальновидных мизерная часть от населения планеты. В принципе, такие деятели легко уместятся в одном из кварталов Вашингтона.
Европейские лидеры приветствовали начавшийся диалог, потому что Европа в отличие от США знает цену последствиям конфликтов, спровоцированных претензиями на исключительность и азартом геополитических игр.
В Соединенных Штатах поднялся вполне ожидаемый крик, подогретый долгой песней о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию. Арнольд Шварценеггер буквально заклеймил позором своего президента. Сравнил Дональда Трампа с "маленькой вареной макарониной". И не такая уж маленькая, если уж на то пошло.
Негодовали некоторые сенаторы, конгрессмены и бывший глава ЦРУ. В общем, бедлам во внутриполитическом курятнике США с замороженными "ножками Буша".
Отчего же поднялся такой шум? Неужели есть что-то более важное, нежели мир между государствами, у которых есть увесистая ядерная кнопка? Если Штаты паниковали от наличия у КНДР незначительного количества ракет с не вполне очевидными техническими характеристиками, то откуда тогда такое бесстрашие в отношении перспективы вооруженного конфликта с Россией?
Пекутся о якобы вмешательстве в выборы. Оно не только не доказано американской судебной системой, но и признано на экспертном уровне, что никакие из озвученных фантазий не могли в принципе подорвать чистоту волеизъявления американских граждан.
О приличиях и корректности в отношении законно избранного президента США вообще речи уже не идет. Большинство американских избирателей, которые отдали свои голоса Дональду Трампу, тоже оказались людьми второго сорта. Те, кто приветствовал начавшийся предметный диалог двух лидеров, как и президент США, были записаны в предатели. Чтобы понятнее - во врагов народа.
История с обвинениями в сексуальных домогательствах, когда, основываясь только на болтовне о событиях 20- или 30-летней давности, без суда легко выносились приговоры людям, - показательный пример. С тех пор подобная практика стала трендом и во внутриполитической борьбе в США. Позднее она была аккуратно спроецирована и на межгосударственные отношения.
Ругали Трампа. Но хоть кто-нибудь в принципе осведомлен, о чем конкретно говорили два президента? Кроме общих фраз о темах, обсуждаемых на встрече, ничего из конкретного не попало ни в одну ленту новостей. Вообще ничего!
Арнольда Шварценеггера возмутило предполагаемое взаимодействие России и США в теме помощи сирийским беженцам? Тогда, простите, дорогой товарищ Терминатор, если вы против помощи несчастным людям, которые пострадали от войны, то какой вы гуманист после этого? Или перспектива установления тишины на Голанских высотах покоя не дает? Или вы против того, чтобы были созданы механизмы, сводящие на нет применение ядерного оружия?
Если не понравился внешний вид своего президента, ну пригласил бы его к себе в качалку, чтобы тот не выглядел "макарониной". Зачем же так хамить, унижать свою собственную страну и соотечественников? Ведь столько кинолент воспитывали у американцев почитание своего лидера, каким бы тот ни был. А тут такая травля.
Даже ложь под присягой президента Билла Клинтона по делу о превращении его рабочего кабинета из овального в оральный не пошатнула его репутацию, а тут уже в предатели записали. А если Моника Левински была агентом русского ГРУ? А что? А вдруг?
Трамп, по замыслу его критиков, должен был признаться, что выиграл выборы у себя в стране с помощью Путина. Тем не менее уже продолжительное время никто в США даже не в состоянии что-либо подобное доказать в суде самого правого из правовых государств в мире. Ну, как сами себя Штаты позиционируют.
Полагаю, что изоляция Трампа от прямых контактов с Путиным строилась на вполне оправданных страхах. К примеру, перспектива передачи даже краткого содержания уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера - опасный козырь в руках Дональда Трампа против его недоброжелателей.
Генеральная прокуратура России уже отчиталась о готовности направить в США запрос, чтобы допросить сотрудников американских спецслужб и государственных служащих в рамках расследования хищения полутора миллиардов долларов из России.
Подобное развитие событий может стать фатальным для политической карьеры Хиллари Клинтон и многих ее соратников. На пресс-конференции в Хельсинки Владимир Путин озвучил некоторые любопытные детали.
Выходит, что 400 миллионов долларов, перечисленные Браудером на счета избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, неуплата налогов в России, что примечательно и в США, последующие транзакции - это даже не наркотой в Гарлеме торговать. Это много серьезнее.
Американским правоохранителям долго не удавалось определить в тюрьму легендарного мафиози Аль Капоне. Даже многочисленные преступления его бандитского клана никак не получалось доказать в суде, пока не появился смышленый налоговый инспектор.
Может, именно поэтому суетятся некоторые американские парламентарии и бывший директор ЦРУ? Непосредственное участие в махинациях Браудера явно пахнет цугундером. Вот и стоит неистовый крик. Кто-то просто участвует в травле, полагая, что это приличный флешмоб, а кому-то совсем не хочется сменить свой дорогой костюмчик на клифт лагерный и махнуть на американскую лесосеку.

Источник - Правда.ру
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532024040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  