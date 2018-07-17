Мэр Бишкека Албек Ибраимов нашелся и сразу задержан и водворен в СИЗО

21:04 19.07.2018 Информацию АКИpress подтвердили в пресс-службе ГКНБ Кыргызстана.



"Албек Ибраимов задержан в качестве подозреваемого. Сегодня он доставлен в ГСУ ГКНБ", - сообщили в пресс-службе.



Официальное сообщение ГКНБ приводится полностью:



"19 июля 2018 года А.Ибраимов задержан в качестве подозреваемого и доставлен в ГСУ ГКНБ.



Так, А.Ибраимов неоднократно вызывался следствием для проведения следственных действий с его участием. Злостно игнорируя вызовы следователя, высказывал различные угрозы, выражающиеся в оказании вооруженного сопротивления в случае попытки задержания ГКНБ.



Размести рекламу здесь по аномально низким ценам

ГСУ ГКНБ расследуются ряд уголовных дел, в ходе следствия по которым получены достоверные сведения о причастности А.Ибраимова к противоправным деяниям.



В частности, по уголовному делу возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.171 ч.4 п.п.1,2 Уголовного кодекса КР, т.е. по факту присвоения и растраты имущества ОАО "ТНК Дастан" путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Расследованием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку в ОАО "ТНК Дастан" изделий оборонного назначения А.Ибраимов, будучи председателем правления ОАО "ТНК Дастан" получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере 270 тысячи долларов США.



Кроме того, расследуется уголовное дело возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.171 ч.4 п.п.1,2 Уголовного кодекса КР, т.е. по факту реализации 100% пакета акций ОАО "Пансионат "Солнечный берег", в результате чего интересам ОАО "ТНК Дастан" был причинен ущерб в размере более 152 млн. сомов.



Также по уголовному делу возбужденному по фактам коррупции, при выделении земельных участков в г.Бишкек установлено, что А.Ибраимов, будучи мэром г.Бишкек, в целях получения материальной выгоды для себя и других лиц, организовал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков. В частности, в 2017 году, по прямому указанию А.Ибраимова был проведен конкурс, в результате чего на подставных лиц были оформлены 2 земельных участка площадью более 5 га, в южной части города Бишкек. При этом, выделенные участки впоследствии были перепроданы третьим лицам, по более высокой цене.



По всем вышеотмеченным уголовным делам ведется следствие". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - svodka.akipress.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532023440

Новости Казахстана

