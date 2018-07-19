 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Торжество сионизма. Израиль лишил арабский язык статуса государственного
20:18 19.07.2018

Израиль понизил арабский язык
Новый закон лишил его статуса государственного

Арабский язык лишился статуса государственного языка Израиля. Кнессет принял рано утром в четверг Основной закон, который закрепляет еврейский характер Государства Израиль. Согласно закону, евреи - единственный народ, который имеет право на национальное самоопределение внутри Израиля, единый Иерусалим - столица страны, а иврит - единственный государственный язык. Закон вызвал протесты арабских депутатов Кнессета и может привести к волнениям среди населения.

Принятый рано утром закон "О еврейском характере государства" стал 14-м Основным законом Израиля. В стране нет Конституции. Законодательство страны строится на Декларации независимости 1948 года и Основных законах, принятых в разное время. За новый закон проголосовали 62 депутата из 120, 55 высказались против.

Арабы составляют примерно 21% от всего населения Израиля. До сих пор арабский язык был равнозначен ивриту, теперь у него будет особый статус. Закон закрепляет еврейский характер государства и единый Иерусалим в качестве его столицы. В законе также описывается государственная символика Израиля - герб, гимн и флаг, перечислены его праздники и дни поминовения, закреплен официальный статус еврейского календаря, подтверждено право всех евреев на репатриацию и необходимость поддержания связей с диаспорой.

Еще один пункт, который вызывает раздражение арабов и не только в Израиле, но и в Палестине, касается еврейских поселений на оккупированных территориях. Теперь развитие поселений будет считаться национальной ценностью, которую следует поощрять.

В Израиле арабское население формально имеет равные права с евреями, однако постоянно жалуется на дискриминацию, в том числе при приеме на работу, при распределении субсидий на развитие национальной культуры и своих населенных пунктов, а также в других социальных сферах.

Как протестовали против переноса посольства США в Иерусалим
Как протестовали против переноса посольства США в Иерусалим
Дебаты шли практически всю ночь. Инициатор законопроекта от партии "Ликуд" Ави Дихтер утверждал, что закон не навредит меньшинствам, живущим в Израиле, и не нанесет урон арабскому языку. Но ему не верили. Вместе с арабами против законодательной инициативы правого лагеря проголосовали сионистские партии левого и центристского толка.

В ходе работы над законом, которая шла несколько месяцев, они смогли исключить из него возможность создания чисто еврейских населенных пунктов и использования принципов еврейской традиции в качестве источника права для судебной системы страны. Но отменить закон не смогли.

Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог, который покидает Кнессет в связи с назначением на пост председателя еврейского агентства "Сохнут", сказал, что ему очень жаль, что его последняя речь посвящена такой теме. Он выразил надежду, что будет найдено решение, которое не разрушит баланс между еврейским и демократическим государством.

После принятия закона арабские депутаты демонстративно разорвали текст документа и были удалены из зала заседаний. Уходя, они кричали: "Вы приняли закон об апартеиде".
Глава Объединенного арабского списка Айман Одех опубликовал заявление, где говорится, что Израиль "принял закон еврейского превосходства и сказал нам, что мы всегда будем гражданами второго сорта". Еще один депутат от списка Саид аль-Харуми пообещал продолжить борьбу против "расистских законов, которые штампуют Нетаньяху и его подельники".

Арабские депутаты пытались выяснить у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, почему он так боится арабского языка? На что он ответил: "Как вы смеете так говорить о единственной демократии на Ближнем Востоке?"

"Это определяющий момент в истории сионизма и Государства Израиль... Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль - это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан. На всем Ближнем Востоке только Израиль уважает эти права",- сказал господин Нетаньяху после принятия закона.

Марианна Беленькая
19.07.2018,

Источник - kommersant.ru
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