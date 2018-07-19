 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Культура, однако. Францию захватила эпидемия гонореи и хламидиоза, - Le Figaro
20:10 19.07.2018

19 июля 2018 г.
Анн-Лор Лебрен | Le Figaro
Во Франции бурно распространяются инфекции, передаваемые половым путем
Согласно обследованию, представленному министерством здравоохранения Франции, с 2012 по 2016 год число таких инфекционных заболеваний, как хламидиоз и гонорея, утроилось и в метрополии, и в заморских территориях. Особо сильно такой рост затрагивает молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, пишет журналистка Le Figaro Анн-Лор Лебрен.

Согласно анализу данных 4 тыс. лабораторий, регион Иль-де Франс показывает самый высокий в стране уровень заболевания хламидиозом, говорится в статье.

Хламидиоз в основном поражает женщин в возрасте от 15 до 24 лет, в частности, жительниц Иль-де-Франса. Они оказываются заражены в 5 раз чаще, чем в остальной метрополии. Хламидиоз, как правило, бессимптомен и часто протекает незаметно. При отсутствии диагностики и лечения последствия этой инфекции, передаваемой половым путем (ИППП), могут быть очень тяжелыми, отмечает журналистка.

И наоборот, гонорея, называемая также "триппер", проявляется уже через неделю после заражения, говорится в статье.

Согласно недавнему обследованию, жители заморских территорий больше поражены гонореей, чем жители метрополии. Там тоже первыми пострадавшими оказываются молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Но в отличие от хламидиоза, гонорея вдвое чаще присутствует у мужчин, чем у женщин в государственном масштабе, исключая заморские территории. "То, что мужчины чаще болеют гонореей, отчасти объясняется значительным количеством заражений, наблюдаемых среди мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ)", - отмечает автор. Такая же тенденция наблюдается для других ИППП, таких как сифилис и ВИЧ, указывает Лебрен.

По мнению специалистов, повторные вспышки заболевания отражают недостаточное использование презерватива среди наиболее уязвимых групп населения, таких как МСМ, а также среди молодого поколения. Опросы и обследования, проведенные по этому вопросу, показывают, что в процессе сексуальных отношений молодые люди отказываются от презерватива, более того, их многочисленные партнеры и они сами не обследуются с целью выявления болезней, говорится в статье.

Для того чтобы побудить их всегда пользоваться этим средством защиты, министерство здравоохранения Франции 18 июля запускает свою новую онлайн-кампанию "Презерватив может спасти тебе жизнь. Всегда держи его при себе", сообщает автор статьи.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532020200
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