 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Триумф и смерть Дениса Тена. Призера Олимпиады-2014 зарезали грабители
17:17 19.07.2018

Спортсмен, прославивший Казахстан на весь мир, пал жертвой уличных воров.

19 июля 2018 года в центре Алма-Аты был убит один из самых известных спортсменов Казахстана, призер Олимпиады-2014 в Сочи Денис Тен.

"Все усилия были брошены на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть наступила"

Трагедия произошла около 15:00 по местному времени. Согласно сообщению Горздрава города, 19 июля 2018 года в 14:56 на пульт станции скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи. Пациент Денис Тен был доставлен Центральную городскую клиническую больницу с диагнозом "Ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение".

Пресс-служба Департамента внутренних дел Алма-Аты сообщила подробности случившегося: "Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тену Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД Алматы".

После поступления спортсмена в больницу представитель Минздрава Казахстана сообщил: состояние Дениса Тена крайне тяжелое, он потерял около трех литров крови.

Вскоре стал известно, что, несмотря на все усилия врачей, фигурист скончался.

Портал Tengrinews.kz приводит слова заместителя главного врача Центральной городской клинической больницы Ержана Куттыгожина: "Хотелось бы выразить соболезнования всем родным, близким. Скоропостижная смерть настигла нашего героя. Поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Доставлен был каретой скорой помощи. В течение более двух часов проводилась непосредственно сердечно-легочная реанимация. Все усилия были брошены на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть наступила. Смерть наступила вследствие локализации ранения, где проходили жизненно важные органы".

Звездный мальчик Казахстана

Денис Тен 13 июня отпраздновал свое 25-летие. Свой первый чемпионат Казахстана фигурист-одиночник выиграл в 12 лет. В 2010 году Денис дебютировал на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, в свои 16 лет став самым молодым участником мужского одиночного турнира. Выступление получилось достойным - Тен занял 11-е место. Уже в следующем сезоне он одержал свою первую крупную международную победу, став чемпионом зимних Азиатских Игр.

Тен не только стал первым фигуристом Казахстана, который добился столь значимых успехов на международной арене. Он стал одним из самых сильнейших казахстанских спортсменов, настоящей визитной карточкой страны в мире.

Пиком его карьеры стал период с 2012 по 2015 годы. В это время он побеждал на Чемпионате четырех континентов, становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Главным успехом Тена стала бронзовая медаль Олимпиады-2014, где он уступил только японцу Юдзуру Ханю и канадцу Патрику Чану.

В 2013 году фигурист поставил первое в Казахстане ледовое шоу с участием мировых звезд фигурного катания "Денис Тен и друзья".

Все, кто знал Дениса, называли его разносторонним человеком, который всегда стремился помогать людям. Он занимался многочисленными благотворительными проектами, привлекая к ним других известных людей.

"Спорт - это определенный кусок жизни. Это короткий период времени, который просто кажется очень длинным"

В последнее время результаты фигуриста были не самыми блестящими, давали знать о себе травмы.

В интервью порталу Sport.inform.kz Денис говорил: "Спорт - это определенный кусок жизни. Это короткий период времени, который просто кажется очень длинным. Мне 24, и я уже 20 лет занимаюсь спортом. Не за горами день, когда я закончу свою карьеру. Не знаю, когда это будет, поэтому даже не спрашивайте".

С 10 лет Денис Тен тренировался и жил в России, в 17 лет переехал в США, но свое будущее он связывал с Казахстаном. В последнее время получал степень MBA в бизнес-школе при Казахстанско-Британском техническом университете по программе "Нефть и газ".

"Я люблю жизнь. Люблю родителей. Люблю людей. Люблю любить"

На своей странице в Instagram в день 25-летия Денис оставил такую запись: "Не знаю о чем написать в этот ординарный для многих день. И зачем писать? 25 лет назад, я родился в эту же самую дату. Так вышло. Это заслуга родителей.
Мой брат выбрал мне имя. А позже, мама отдала на всякие кружки и секции. Папа содержал семью. Я лишь просто был в центре внимания, окутанный ласками и заботой.
На коньках я катался, потому что мне подарили эту возможность. Ходил в музыкальную школу, потому что меня туда отводили каждый будний вечер. Я делал все то, что преподносилось мне родителями или мимолетными шансами.
В моих генах корейская и еврейская кровь. Я и здесь ни при чем.
Знания которыми я руководствуюсь, их я где-то прочитал или услышал извне. Т.е. это даже не мои мысли по сути.
Кто же я?
И что я сделал?
Не знаю. Но все эти последствия сделали меня счастливчиком.
Я люблю жизнь. Люблю родителей. Люблю людей. Люблю любить.
Я хочу этим делиться. Точнее не я, а мой персонаж. В 25, мир стал ощущаться иначе..."

"Я запомню Дениса талантливым, трудолюбивым и лучшим"

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова, в свое время работавшая с Денисом Теном, в интервью порталу "Чемпионат" сказала: "Я мертвая, очень люблю его маму и папу. Только что звонила маме. Я запомню Дениса талантливым, трудолюбивым и лучшим. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал - а его на тот свет отправили. Я даже не могу говорить, это просто беспредел".

Он был гордостью своей страны, и искренне любил ее. Он ушел из жизни несправедливо рано. Все усилия правоохранительных органов по розыску негодяев, совершивших это преступление, не смогут вернуть к жизни замечательного человека.

Андрей Сидорчик

Источник - АиФ
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