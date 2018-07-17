 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан закрывает кустарные заводы по переплавке металлолома
13:02 19.07.2018

Власти Таджикистана начали массово закрывать кустарные предприятия по переплавке металлолома, в основном принадлежащие бизнесменам из Китая. Заводы по большей части расположились на территориях оставшихся еще с советских времен предприятий.

Некоторые производства работают прямо в жилых кварталах, не соблюдая технику безопасности и загрязняя окружающую среду.

Несмотря на это, многие годы власти Таджикистана не обращали внимания на заводы по переплавке. Причин было несколько. Во-первых, в Душанбе и других городах был высокий спрос на дешевые стройматериалы, в том числе арматуру. Во-вторых, предприятия обеспечивали местных жителей рабочими местами, а местные бюджеты – налоговыми поступлениями.

"Когда эти предприятия работали, немалое количество людей имели рабочие места, а в бюджет поступали деньги", – признает Саидусмон Судуров, начальник отдела по защите атмосферного воздуха Комитета по защите окружающей среды Таджикистана.

Но сейчас экономическая ситуация меняется. В Таджикистане строится крупный современный металлургический комбинат, и мелкие частные заводики оказались не нужны.

"Из 25 предприятий, которые перерабатывали металлические отходы в Душанбе, сегодня осталось три предприятия, – говорит Судуров. – Но и они, скорее всего, закроются в ближайшее время из-за сокращения количества сдаваемого населением металла".

Источник - centralasian.org
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