Таджикистан закрывает кустарные заводы по переплавке металлолома

13:02 19.07.2018 Власти Таджикистана начали массово закрывать кустарные предприятия по переплавке металлолома, в основном принадлежащие бизнесменам из Китая. Заводы по большей части расположились на территориях оставшихся еще с советских времен предприятий.



Некоторые производства работают прямо в жилых кварталах, не соблюдая технику безопасности и загрязняя окружающую среду.



Несмотря на это, многие годы власти Таджикистана не обращали внимания на заводы по переплавке. Причин было несколько. Во-первых, в Душанбе и других городах был высокий спрос на дешевые стройматериалы, в том числе арматуру. Во-вторых, предприятия обеспечивали местных жителей рабочими местами, а местные бюджеты – налоговыми поступлениями.



"Когда эти предприятия работали, немалое количество людей имели рабочие места, а в бюджет поступали деньги", – признает Саидусмон Судуров, начальник отдела по защите атмосферного воздуха Комитета по защите окружающей среды Таджикистана.



Но сейчас экономическая ситуация меняется. В Таджикистане строится крупный современный металлургический комбинат, и мелкие частные заводики оказались не нужны.



"Из 25 предприятий, которые перерабатывали металлические отходы в Душанбе, сегодня осталось три предприятия, – говорит Судуров. – Но и они, скорее всего, закроются в ближайшее время из-за сокращения количества сдаваемого населением металла". Источник - centralasian.org

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