Древне-кыргызский народ Азы и его современные потомки, - Т.Акеров

Азы – древний алтайский народ, сыгравший немаловажную роль в истории Евразии.



Азы в средневековых источниках (VI-XIV вв.) упоминались в орхоно-енисейских текстах, таласских рунических надписях и других восточных летописях. Об азах писали как об алтайском этносе. В средние века азы мигрировали с востока на запад и дошли до Крыма. Азы жили в Семиречье, Средней Азии, на Северном Кавказе, в Крыму и Причерноморье.



Азы являлись одним из основных племен Западнотюркского (Тюргешского) каганата. Ибн Хардадбек в своем перечне тюркских племен, обитавших в Центральной Азии в VIII веке, азов поместил рядом с тюргешами, кыпчаками и кыргызами. Он информировал: "Страна тюрок: тогузгузы – их область самая большая… они граничат с Китаем, Тибетом и карлуками. Затем кимаки, гузы, джигиры, печенеги, тюргеши, азгиши, кыпчаки, киргизы…" [101. - С. 113; 17. – С. 61.]. В "Истории иудейской войны" Иосифа Флавия об азах (ясах) говорится: "Язык же ясеський ведомо есть от печенежского рода родился" [121. - С. 454.]. Аль Массуди, Бируни писали об асах-мусульман, живших в районах средневекового города Хорезм в Х веке. У аль-Бируни сказано еще конкретней: "род аланов и асов, и язык их смешанный из хорезмийского и печенежского" [121. - С. 328, 341, 359.]. М.Кашгари их язык связывал с языками булгаров и суваров [27. - С. 71.]. Ал-Гарнати писал об отличии языка племен асов от языка аланов Северного Кавказа [69. - С. 779.]. В своем донесении Плано Карпини асов (вариант Jassi) упоминал и помещал между комуками, буритабетами, паграсситами, якобитами, аланами [186.]. В этом списке асы не отождествлялись с аланами. В.Рубрук отмечал о том, что монголы называли половцев – команов термином ак ас, т.е. "белый ас" [32.]. Византийский автор Г.Пахимер (XIII в.) писал о народе, жившем в горах "аланов или акасов" (белых асов) [139. - С. 112.]. П.Карпини связывал команов с народом канглы.



Ряд средневековых историографов – Ибн Хардадбек, Стефан Сюнийский связывали азов с кыпчаками. Аль-Джайхани (первая половина Х века) писал о племени "кыпчаки из племени аз". Стефан Сюнийский, упоминая об Аланских воротах, отмечал: "Этим путем проходили хазары, аланы, осы, кыпчаки и войска северного царства преемников Беркая, где в настоящее время царствуют ханы Токта-Менгу и Нуха (Ногай. - Т.А.), внуки Батыя и Сартаха" [70. - С. 62-63.].



Отметим, что Утемиш Ходжа, С.Ахсикенди отмечали в союзе аз-ширинов племена аз-ширинов (азы) и кыпчаков. У Утемиш Ходжи азы названы аз-ширинами. Аз-ширины имели тамгу чомуч (ковш). Утемиш Ходжа рассказывал о союзе Токтамыш хана с племенами аз-ширин, бахрин, кыпчак, аргын [172.]. С.Ахсикенди в своем "Маджму ат-Таварихе" тоже информировал об этом союзе, но приводил более расширенный список союзников Токтамыш хана, включая сюда же кыргызов, моголов [16.] и других. В книге "Бадаи ат-Таварих" (XVII в.) кыргызов называли аз [2. - С. 426. Прим. 78.].



И, возможно, это неслучайно. Это может указывать: во-первых, о существовании древних этногенетических, этнополитических и этнокультурных связей между азами и кыпчаками; во-вторых, азы могли занимать в союзе племен кыпчаков лидирующие позиции.



В информации персидского историка Фахр ад-Дина Мубарекшаха Мерверруди, азы включены в список народов Средней и Центральной Азии домонгольского периода. Это, прежде всего, говорит о том, что азы очень быстро оправились от ударов кара китаев в XII веке и создали самостоятельное государственное образование к началу монгольских нашествий (XIII в.). Возможно, об этническом возрождении азов говорит и сообщение в "Юань Ши", где рассказывается об этнополитических связях азов (усов) с кыргызами. В предании говорится о том, что Кыргызское владение получило свое название от сорока девиц земли Хань, вступивших в брачные узы с мужчинами усы (азы). [132. - С. 146-151].



В связи с вышеизложенным у нас есть основание связывать азов с алтайским этносом ку-хе и средневековыми шары ("коман", "желтый", "половый"). Ку-хе являлись предками алтайских команов и современных кумандинцев, проживавших на реке Лебедь. Как нам кажется, народ ку-хе имел западномонгольскую группу, осколки которых сохранили свои этнические названия в имени тувинского племени куулар (соседи монгушей или монгутов) и ногайского рода куулар аз. Очевидно, предки последних, судя по месту обитанию, относились к кыргызскому владению Ус. Сюда же мы относим средневековое племя хуво, в прошлом проживавшем в одноименной местности Баян Талаа Ховузу в Туве. В настоящее время в этой местности обнаружилось четыре основных племени тувинцев – кыргыс, куулар, монгуш и кара монгуш. Здесь же обнаружились роды кезек хуулар (кесек – часть войска), кесек соян, которые находили свои аналогии в названии кыргызских племен кесек, жоо кесек и кезек сары (сравни с кезек хуулар). В кыргызской этнонимии свою аналогию также находит этноним "хуво", который встречается в форме "кобуке" в родоплеменном составе кыргызского племени саруу (желтый, рыжий; ср. с куулар), чье происхождение связывали с Саяно-Алтаем. Тождество этнонимов "хуво-кобуке", "ку-хе"-"куулар", "кезек куулар, "кесек сары", "саруу" неслучайно. На тюркском языке "кесек" синоним слова "черик". Саруу могли быть осколками средневекового племенного союза шары, которые мигрировали на запад с территории Саяно-Алтая и Прибайкалья в конце IX века.



Несомненно, данный факт дает нам возможность признать лебедь как один из основных тотемов средневековых азов. Возможно, именно благодаря азам (имевшим тотем лебедь) и кый кыпчакам (одно из названий кыпчаков), название этой пернатой, имена кый кыпчаков (первая часть этнонима "кый", и западномогольских чиков (соседи азов в Туве) встречались в генеалогии основателя города Киев, в качестве имен главного героя предания Кия, его младшей сестры Лебедь и брата Шик.



Однако, согласно средневековым источникам, основными причинами миграции восточных племен на запад являлись военные столкновениями и взаимные претензии четырех союзных тюркских племен, обитавших "у моря Гурганча" (Аральского моря – Т.А.) с гузами (огузами), кыпчаками и карлуками. Массуди привел названия этих "тюркских племен": баджанак, баджане, баджгард и наукерде [17. -С. 151]. Речь идет о печенегах, бурджанах, башкирах и наукердах. Печенеги и союзные им племена, потерпев поражение, были вынуждены мигрировать на Северный Кавказ, в бывшие земли Хазарского каганата в период Абдуллаха ибн-Гахира, т.е. в 830-844 гг.



По данным исторических источников, одно из вышеотмеченных племен бурджаны являлись потомками сарматских племен и составляли придунайское княжество европейских гуннов. Известно также о царстве Бурджан в Кумыкии, основанном гуннами-булгарами. В средние века баджны упоминались под именем бурджан на территории от Прикаспия до Византии. После падения Великой Болгарии в IX веке бурджаны переселились на север, в Поволжье и Приуралье. По одной из башкирских легенд, бурджаны считались отраслью аланов. В соответствии с этим они в древности назывались алан-бурджанами. Тотемом башкирских бурджан, так же как и узерганов, тангауров был волк [6. -С. 127-128.]. Согласно легенде, волк привел племена бурджан, узерганов и тангауров из приаральских степей на нынешнюю территорию Башкортостана.



Следовательно, азы, прибыв в область Хорезма, Приаралье, а затем на Северный Кавказ, стали соседями древнего владения Бурджан в Кумыкии. По данным источников, княжество Бурджан соседствовало с владениями Черкесия (адыгов), Косагия, Папагия, Алания, Зихия и находившимися у подножья гор, на побережье Черного моря. Ранее земли вышеотмеченных владений входили в состав Хазарского каганата. После краха государства хазар, последние были объединены в новый политический союз черных клобуков, название которых имело тождество с этнонимами вышеотмеченного племени "папаги" (головной убор – "папаха", "шапка", "калпак") и приаральского народа "кара калпак" (черный клобук").



Следовательно, Массуди и другие историографы справедливо относили союз вышеотмеченных четырех племен баджанак, баджане, баджгард и наукерде и другие северокавказские племена асов, аланов к тюркам. Как показывает анализ, в этногенезе последних немаловажную роль играли племена приаральских черных клобуков, которые сразу после краха Хазарского каганата взяли на себя инициативу и выдвинулись на передний план, пытаясь установить свою гегемонию в регионе. Черных клобуков учитывая, что они продвигались со стороны Причерноморья и Крыма называли прибрежными или жителями морских окраин (окраинцами). В связи с военизированным характером казацкой общины их также называли казаками (с папахами). Слившись со славянскими племенами последние стали называться хохлами ("хохол"), происхождение которого связывалось с тюркским словом "кокулдош" ("родственик").



По нашему мнению, черных клобуков в вышеотмеченном союзе четырех приаральских племен представляли баджане (или бурджан), башкиры и печенеги. И тотемом черных клобуков был волк. Этноним "баджане" или бурджан" в научной литературе этимологизировали в связи со словом "борю/жан – волчья душа". Однако, в тюркском языке есть слово "борк" или "борюк" (овечья шапка, -калпак, -папаха), борюкчон ("бурсан, бурджан"; с волчьей шапкой -.., с калпаком-.., с папахой на голове), "боркчон" (шапкой, калпаком, папахой), "борклю" (имеющий шапку, -калпак, -папаху). Очевидно, в данном случае, мы сталкиваемся с случаем, когда народ назывался иносказательным именем "борк" или "борук" (иносказательное название овечьей папахи, которую носили черные клобуки, предки украинских казаков) в связи тотемом волка. Азы представляли хорошо вооруженный с соответствующей военной амуницией авангард войск енисейских кыргызов. Головные уборы подобного характера имели твердую основу для защиты головы от ударов мечом или саблей. Именно поэтому они назывались "кара борк", "кара папаха", "кара калпак". В связи с чем приаральская часть азов называлась кара калпаками, а семиреченская часть - ак калпак кыргызами. Отметим, что в казацкой общине тоже имелось подобное деление - казаки в черной папахе и казаки белой папахе. Этноним "башкорт" этимологизируют в связи с волком. Следует отметить, что одно из народных этимологий названия "башкир" связано со словом "башкур" (головной убор – защитная маска пчеловодов). В таком случае, происхождение обоих вышеотмеченных этнонимов "бурджан" и башкир" связаны с тотемом волка.



На основе вышеизложенного происхождение хакасского этнонима "пюрют", кыргызского "бурут" и прибайкальского "бурят" тоже можно связать с термином "борюк" ("шапка", "калпак") и тотемом волка ("борю"). Термин "борюк" вполне сопоставим с названием вышеотмеченной местности "Барык" расположенной в степях Баян Талаа Ховузу, а также с именем народа Барык балыкчан эли в эпосе "Манас" [126. – С. 125.]. В связи с вышеизложенным определенный интерес представляли названия прибайкальского племени цзюй-ло-бо/гюйлобо ("кyраббор; со схожим названием "кара борклю – черный клобук"; ср. с названием родов кыргызского племени бугу кара бор и сары бор) [1.-C. 45; 63.-С. 265.] и кыпчакского рода ильбари (эльбули, ольбурлик) [17. -С. 201-202]. Первые жили на востоке от енисейских кыргызов (в бассейне верхнего Енисея) в Забайкалье [63.-С. 265.]. Вторые первоначально обитали в районах горы Аньдоган к северу от Упин. Позже переселились на северо-запад, в район горы Юйлиболи. Здесь они приняли название этой горы [17.-C. 201-202.] и продолжили свою миграцию на запад. Т.е. на новом месте обитания аристократический род кыпчаков принял имя ильбари и возглавил миграцию кыпчакских племен далее на запад.



Однако потомки черных клобуков сохранились под названием племен борчалы и казаклар в Турции, Иране, Азербайджане (борчалы-казах, казаклар), Грузии, Армении, Дагестане (Борчалы, кыпчаки – гарапапак, кара борклер) и т.д. Также есть названия местностей борчалы, казаклар, каз аягы и т.д. На территории Евразии борчалы (бурчаулы, берчевичи, бурше, бериш) сохранили свои названия в составе ногайцев (бурчаулы), кумыков и карачаевцев (бурше), казахов (берш), кыргызов (бериш), польских татар (береш), кыпчаков (кара папак, кара борклю), чиносцев (борсой чоно).



Весьма любопытно, что чиносцы имели этногенетические связи с калмаками, названия ряда родов которых имели сходство. Например, чиносцы имели роды Ики-Шоно, Борсой-Шоно, Буга-Шоно, Шубтхэй-Шоно, Оторшо-Шоно, Бага-Шоно и т.д. В Калмыкии встречались роды: Ики-Чонос, Бага-Чонос, Шарнут-Чонос, Гэнду-Чоно. Последний этноним имеет тождество с именем вождя чиносцев Гэнду Чоно, жившим в период Чингиз хана [5. -С. 116]. Небезынтересно отметить, что учеными-археологами установлено сходство тамги рода ашина (найдено археологами при раскопках хазарских городищ) и современных калмыкских чиносов. Вероятнее всего, что калмыками называли осколки древних тюрков, живших (оставшиеся – калмак) в окружении монголоязычных племен и повергнувшихся ассимиляции. Однако, еще больший интерес представляет вышеприведенный этноним "борсой чоно" (ср. с одной из форм этнонима бурджан" -"бурсан". Несомненно, его первая часть представляет одну из форм этнонима "бурджан", а вторая – тотем волка. Этот же тотем волчицы была у усуней. Можно сделать параллель между названиями вышеприведенных родов "бурджан", "бурсан", "борсой", "усунь" ("арси", "асии").



В таком случае "усунь" и "ус" могли представлять усеченную форму этнонима "бурджан". Отсюда можно полагать, что бурджаны, усуни и усы (или азы) – разные поколения одного и того же народа.



Следовательно, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что азы, пришедшие в область Хорезма и Приаралья, встретили на новом юрте своих западных сородичей бурджанов, башкордов и печенегов, обитавших в Приаралье и на Северном Кавказе еще со времен скифов. На западе азы, объединив племена Западнотюркского (Тюргешского) и Хазарского каганатов, создали новый союз племен черных клобуков (кара калпаков). Затем сюда же пришли кыпчаки во главе с аристократическим родом ильбари [17. -С. 201-202], а в монгольскую эпоху – мангыты. Следует отметить, что все вышеотмеченные три племени мигрировали на запад с земель азов в Западной Монголии и поселились в область Хорезма и Приаралья. Это как бы подтверждает информацию источников о существовании тесных этногенетических, этнополитических и этнокультурных связей между азами и кыпчаками, азами и мангытами еще на востоке. Как союз племен кыпчаков, так и мангытов, в своем составе имели объединения азов. Более того, кыпчаков возглавлял аристократический род ильбари с тотемом волка (борю). Видимо, бурджаны и ильбари оставили в память о себе название горы Эльбрус (Альборзи), у подножия которой обитали племена борси (ср. с античным этнонимом "арси") и басиане (ср. с античными "асиане" или "асии"), которые считались одним из знатных родов асов. Связь азов и бурджанов с аристократическим родом кыпчаков ильбари дает нам право рассматривать азов и кыпчаков как потомков усуней, которые, по данным античных источников, жили как на Кавказе, так и на Тянь-Шане. Кавказских усуней называли исседонами-скифами, а тянь-шаньских – исседонами-сирами.



Отсюда мы еще раз убеждаемся в правильности нашего мнения о том, что племена Саяно-Алтая (алаты-алакчыны, асии, азы, кыргызы, кыпчаки, ильбари) с древних времен имели тесные этногенетические и этнополитические связи с народами Тянь-Шаня (исседонами-сирами, усунями, асигами) и Северного Кавказа (исседонами-скифами, аланами, асами, бурджами, пасианами, черными клобуками и другими) [6. -С. 127-128].



Следует отметить, что в научной литературе азов всегда связывали с кыргызами. Ученые признают весьма значительную роль азов в процессе консолидации енисейских кыргызов. В науке уже давно утвердилось мнение о том, что азы – аристократический род енисейских кыргызов. В связи с чем большинство ученых миграцию азов на запад связывали с кыргызами [26. – С. 485, 482; 154. - С. 78.].



Академик В.Бартольд писал, что в рунических надписях вместе с кыргызами несколько раз упоминается народ аз. В.В.Бартольд находил возможным сопоставление азов Западной Монголии с семиреченским поколением тюргешей – азийцами. После ознакомления с руническими надписями Тонукука, отметив об упоминании в них вместе с кыргызами несколько раз племени аз, назвал семиреченских азов ветвью тюргешей [21. – С. 63; 30. – С. 281-282] и располагал в восточных землях Тюргешского каганата. Он, основываясь на сведениях восточных авторов, отмечал: "… ко времени завоевания Семиречья карлуками тюргеши разделились на два поколения – на тохсийцев (тухси) и азийцев" [21]. Он же связывал поколение торт ас алтайцев с кыргызами. Ю.А. Зуев прочел название одного из западнотюркских племен асицзе в форме азгыр (аз+гур), что ближе к этнониму орхоно-енисейских текстов "аз" [56. – C. 66-67.]. В.Кузнецов и Р.Хатуев считают, что азы пришли на Северный Кавказ из Средней Азии. По их мнению, предки кавказских асов в раннем средневековье жили в Средней Азии. В.А.Кузнецов считает асов (аланов) потомками усуньского рода ашыг (языг) [60. – С. 51-60; Он же. 43. - С. 32-40.].



Отметим, что большинство ученых – С.Малов, Г.Грумм-Гржимайло, С.Кисилев, Н.Сердобов, Д.Савинов, Ю.Худяков, В.Бутанаев предлагали в народе ач или аз рунических текстов видеть кыргызов. Г.Грумм-Гржимайло утверждал, что азы являлись одним из объединений древних кыргызов. Он располагал их в области Саянских (Когмен) гор, а Азскую долину – в районах реки Абакан. С.Кисилев и Н.Сердобов помещали кыргызский род ач (аз) в среднем течении реки Июс и реки Уйбат в Минусинской котловине. По Д.Г.Савинову, в VII-IX века народ "ач" (аз) составлял основу кыргызского этноса. По мнению В.Бутанаева и Ю.Худякова, народ "аз" или "ач" надо отождествлять с царствующей фамилией Кыргызского государства, которая зафиксирована в китайских хрониках в форме "ажо" (ажэ). В.Бутанаев и Ю.Худяков писали, что "исходя из контекста памятника в честь Куль-Тегина, можно предположить, что "азы" соответствовали понятию элитарной части кыргызов..." [31. - С. 72.]. При этом В.Я. Бутанаев пытался сравнить "ажо" с названием сеока "ажыг" в составе хакасов.



В.Бартольд, Л.Потапов, С.Абрамзон, О.Караев, С.Аттокуров, Э.Маанаев и другие полагали, что часть азов после событий 715 года, когда тюркский каган Культегин разбил их основные силы у озера Хара коль, бежала на запад и оказалась в восточной части страны тюргешей.



С.М. Абрамзон сопоставил асиги (западнотюркское племя) с азык, а последнего с алтайским торт ас. С.М. Абрамзон писал: "Связи со сказанным об азах-тюргешах обращают на себя внимание сходство изображений тамги племени азык с тамгой в виде лука на тюргешских монетах VIII века, найденных во время раскопок в Чуйской долине…



…Племя азык может быть сопоставлено также с алтайской группой "торт-ас", входящей в состав современных теленгутов и ач-кыштымов, потому что и "представители киргизского племени азык или (асык) называют себя "четырех тамговыми" (төрт тамгалуу азык) по численности подразделений: козугуна, байкючюка, бычмана и берю" [2. - С. 50-51.].



По информации профессора С.Аттокурова, "азыки называли себя азык-кыргызами", что говорит об их древнем происхождении. Далее ученый писал, что предки азыков являлись той группой кыргызов, которые одними из первых переселились с берегов Енисея на Тянь-Шань, по крайней мере, не позже Х века.



Согласно руническим надписям, в древнетюркское время азы обитали на юго-восточном Алтае и Саянах – в верховьях рек Алаш, Ак-Суг и на озере Кара-Холь – и находились в сфере влияния восточнотюркских каганов. Основываясь на надписи в честь Кюль-тегина, Б.Монгуш отмечает, что кок-тюрки, завоевывая территорию современной Тувы и прилегающих к ней алтайских земель, трижды сражались с азами, и каждый раз в разных местах Саяно-Алтайского края и Западной Монголии, первый раз – в прибрежных землях с чиками в Туве, во второй – на Черном Иртыше, а в третий раз – при Караколе. Б.Монгуш пишет: "Азы кочевали на обширной территории – в Горном Алтае, Западной Туве и Хакасо-Минусинских степях. При этом можно предположить, что упоминаются две ветви этого народа – саянская (степные азы), живущая в степях Хакасо-Минусинской котловины, и алтайская (горные азы), которая жила на территории Горного Алтая и Западной Тувы" [132.-С. 146-151].



Как выше отмечали, в исторических источниках (Ибн Хардадбек, Стефан Сюнийский), азы не раз упоминались рядом с кыпчаками, что указывало на их родственные связи. Как нам кажется, азы имели неразрывную связь с определенной частью древних тюрков, которых в источниках отмечали специальным этнонимом "сир-тюрк будун" или сеяньто (сир-тардуш), представлявших предков кыпчаков. По нашему мнению, этноним "сир-тюрк" можно сравнить с "аз-ширин".



В научной литературе первую часть этнонома "сир-тюрк" - "сир-" связывали с термином "шер-лев/арслан". Ю.Зуев китайский этноним сйе [57.] прочитал как "сир". По его мнению, "сир" мог означать тюркское слово "лев". В связи с этим он отождествлял этноним "сир" с "катунской" фратрией аристократического клана древних тюрков Ашида, имевших родовую тамгу с изображением льва [58]. Однако, по мнению В.Ушницкого, "…данная гипотеза выглядит малоубедительной, так как Ашида были династийной группой древних тюрок, а не отдельным племенем. Он считает, что в древнетюркском памятнике в тексте "тюрк сир бодун" термин "сир" использован в качестве этнонима [174. -С. 40].



Однако, на тюркском языке слово "шер/шир/сир" имело два значения "лев" и "храбрый" (в смысле "воин"). На тюркском языке слово "воин" имело слова-синонимы "ынак – товарищ" и "шерик – товарищ". Видимо, отсюда, на тюрко-монгольском диалекте слово "черуу" означало "войско", а "черик" – "воин". Следовательно, термины "сир" и "ширин" имели политический характер и указывали на благородное происхождение и социальный статус их носителей.



С. Ахсикенди в своем "Маджму ат-Таварихе" приводит имена князей аз-ширинов, аргынов "ширинтикен", "тикенебек", "тикена", "тигин", которые служили как антропонимы. Термин "тикене" и его формы тождественны с караханидскими титулами "тегин", а "ширинтикен" – "арслан тегину", которые носили царевичи, преемники кагана. В составе ногайских азов встречался род "шотук" [137.- С. 5], название которого тождественно с антропонимом и именем основателя караханидской династии Сатука Бугра хана.



Как нам кажется, в VIII-X века и последующие периоды азы развивались понарастающей. Видимо, неслучайно Ибн Хардадбек отмечал азов вместе с кыпчаками и тюргешами как самостоятельное владение. Арабский географ XIII века Ибн-Саид аль-Магриби (тоже 1270 г.) также указывал аз киши как самостоятельное владение и в соседстве с кавказскими народами каса или касоги, абхазами и аланами. В.В. Бартольд по этому поводу писал: "Из кавказских народов самым западным был народ каса, Касоги наших (русских – Т.А.) летописей; далее к востоку жили аркеши (или азкеши), абхазы и аланы. Все они были христианами, кроме абхазов, все считались тюрками" [22. - C. 109.]. Сообщение аль-Магриби более четко обозначает название народа, который жил в соседстве с каса, аланами и абхазами. Этим народом был алтайский аз киши или азы, мигрировавшие сначала в земли Хоррезма и Волги, а затем на Северный Кавказ в Х веке.



Р.Кузеев по поводу миграции азов писал, что "... азы в VIII-IX века были тюркоязычными племенами, тем более в период их включения в XI-XII века в состав продвигавшихся на запад киданей-кара-китаев. В XIII веке или несколько раньше азы вместе с другими кочевниками расселились по всему Дешт-и-Кыпчаку, включая Северный Кавказ, Причерноморье и Приуралье" [98. - С. 229-230].



В.Бартольд писал, что ко времени завоевания Семиречья карлуками тюргеши разделились на два поколения – на тохсийцев (тухси) и азийцев". Т.е. племена тюргешей переформатировались и выдвинули в лидеры на передний план новые улусы.



В Карлукском каганате азы и тухси представляли тюргешей. Ученые, ссылаясь на сообщения Гардизи, располагали тухси в горах Кемина. В.Ф. Минорский локализовал тухси западнее перевала Кастек в Заилийском Ала-Тоо и отождествлял их с племенем тюрк, упоминавшемся в сочинении "Худуд…" [77. - C. 70]. Однако на карте поместил тухси западнее перевала Курдай [77. - C. 70.]. Тюрки в источниках упоминались рядом с чигилями. О.Караев писал, что, по источнику, "кыргызы и карлуки непосредственно граничат друг с другом, а в другом месте между ними лежат земли чигилей и тюрков" [77. - C. 70]. Однако, отметим, что чигили на востоке имели соседство с азами. Источники сообщали о народе чигиль или эсгиль (изгили, эсегели), входившего в начале в конфедерацию теле, а позже карлуков. Чигили отмечались в соседстве с народом аз/ас, земли которого располагались на территории современной Тувы. "Позже чигили оказались в обширном ареале от р. Кан до р. Сырдарьи (по соседству огузами). Там с ними контактировала и группа тухчи, бывших в каких-то особых отношениях с чигилями (ал-Гардизи упоминает титул чигиль-тухчин)" [66. – С. 40].



Отметим, что слово "тухчи" означает "знаменосец". Следовательно, группа племен тухчи-чигиль являлись знаменосцами в Караханидском каганате. Видимо, поэтому, в "Худуд…" тухчи отмечались экономически на выгодном положении, что указывало на его более высокий статус и политическое положение в караханидском обществе.



Как нам кажется, в эпоху Кыргызского Великодержавия азы и тухси, установив этнополитические связи с енисейскими кыргызами, могли превратиться в один из ведущих этносов в Семиречье. В сочинении анонимного автора "Худуд …" говорится о том, что тухси занимали земли богаче, чем чигили, что указывает на политическое положение и статус тухси. В источнике о владении тухси отмечается: "К востоку от нее – пределы [расселения] чигилей, к югу халлухи и лесистые горы, на запад от них – группа хырхызов, а на север – чигили. Эта область еще богаче области чигилей, там добывают мускус и различные меха" [116. -С. 50]. В данном сообщении говорится о соседстве одной из групп кыргызов с тухси и чигилями. По данному сообщению видно, что тухси имели более выгодную экономическую позицию, нежели чигили, которые являлись верными союзниками караханидской династии.



В таком случае, азы могли быть основателями Караханидского каганата, а тухчи и чигили их верными союзниками.



Следует не забывать, что азы, имевшие этногенетическую связь с сир тюрками, могли в одно и то же время называться тюрками, как бы представляя одну из их групп. Отсюда можно полагать, что тюрки, азы, тухси, чигили, кыргызы находились в тесной этнополитической связи. Не исключено, что азы могли быть той малой группой тюрков, которая захватила власть в Карлукском каганате в 940 году, низложив карлукского ябгу. Т.е. азы с поддержкой енисейских кыргызов могли положить конец гегемонии карлуков и образовать Караханидский каганат на Тянь-Шане в середине Х века.



Следовательно, азы могли иметь непосредственные связи с караханидской династией. Очевидно, именно из-за благородного происхождения (связи с караханидами) еще в эпоху Джучи аз-ширины добились статуса брачующего рода в его улусе. В связи с чем они являлись "свойственниками ханам".



По нашему мнению, после краха Караханидского каганата, азы консолидировались в северо-западной и восточной части Караханидского каганата, сохраняя свои тесные этнополитические связи с кыргызами, кыпчаками, бахринами, аргынами Каркырахана и Каркыры (Талас). В то же время, находясь в передовой группе миграционного потока восточных племен азы, продвигаясь на запад, дошли до южных просторов древнерусских степей.



Азы, слившись с кыпчаками, представляли команов или половцев. До сих пор сохранились следы пребывания азов и родственных кыпчаков, кыргызов, канглы и других на Северном Кавказе, Причерноморье и Крыму.



Азы (асы) возглавляли правое крыло войска Золотой Орды с центром в Крыму [66. - С. 154.]. Азы или аз-ширины происходили от "племени ас с тамгой "ковш (чомуч)". Выше мы писали о том, что в источниках азов связывали с числительным сорок и кыргызами.



Крымское ханство состояло из сорока бейликов. В Крыму вблизи средневековой крепости Кырк-Йер (букв. Сорок мужей; в Чуфут-Кале), где жили азы (клан узунов), встречалась река под названием Каш. В Илийской долине в Восточном Туркестане одна из рек называлась Каш.



В Крыму встречались названия местностей Ас, Биюк-Ас, Темес-Ас, Асы-Джорокчи. Отметим, что последний термин "асы-джорукчу" легко сравнить со средневековым алтайским этнонимом "йарук" или "чарук", огузским "йорынчы" и кыргызским "жорукту" (пл. саяк).



Азы входили в племенной союз мангытов (ногайцев), что указывало на связь последних с кыргызским владением Ус в Западной Монголии. В этническом составе ногайцев встречались названия родов аз, кара аз, ак аз, дергулу ас, костамгалы ас, чомушлу ас. В составе волжских ногайцев находились роды – мансур, мамай, ормамбет, идешек, идесан, жанбайлык, сежеут, тогыз (кыргы. тогуз), карашы (кырг. карача/пл. нойгут). Последние двое находили свои аналогии в этнонимии кыргызов. Причем, род карашы (потомки Есеке-бия) представлял потомков аз-ширинов и его союзников. Он состоял из четырех основных родов – шерин, барын, аргын, кыпчак [100.]. Возможно, часть ногайцев и ногайские азы возглавлялись родом карашы. Наличие родов союзников в этнической структуре ногайцев говорит о немаловажной роли последних (ширин, барын, кыпчак, аргын) в этногенезе ногайского народа.



Следует отметить, что ногайские азы (аз-шерины) могли иметь общее происхождение с кыргызскими азыками, которые назывались төрт тамгалуу азык (роды козугун, бору, байкючюк, бычман) или кара азык. Сходство ногайских этнонимов "кара аз", "дорткил-ас" [49. – С. 78-80] (азы с тамгой "четырехугольник"), "тарту-уллу-ас" и "кос тамгалы ас" с кыргызскими "кара азык", "төрт тамгалы азык" ("четырехтамговые азыки"), "кош тамга" (пл. мунгуш) [2. –С. 50-51; 15. –С. 78-80.], сами за себя указывают на родство вышеотмеченных объединений. Сходство здесь приведенных этнонимов "кос тамгалы аз" и "кош тамга" (род кыргызского племени мунгуш) еще раз подтверждает наше мнение о том, что предки кыргызских монгушей и мангытов (или тувинских монгушей) имели связь с кыргызским владением Ус в Западной Монголии. Отсюда мы можем полагать, что обнаруживаемая особая роль и место азов и мангытов в этногенезе ногайского этноса может указывать на то, что предки мангытов, могли быть частью древнеазского общества, подвергнувшейся тюркизации.



Отсюда, дагестанский этноним "осок" и ногайский топоним "костек" можно сопоставить с кыргызским этнонимом "азык" и первой частью имени его родового подразделения каш керен – "каш", а также названием местности, где последние жили в прошлом – перевалом Кастек в Илийской долине. Следует отметить, что в прошлом ближе всех к Кастекскому перевалу жили кыргызские племена – азык, канглы, нойгут, жедигер, солто. Последние трое имели общего предка по имени Эштек (ср. с Кастек).



В эпосе "Манас" этноним Ештек встречается в связи с ногайцами, татарами и т.д. Предводитель сары ногоев Эштек приходился Манасу дядей по материнской линии. В эпосе говорится:



Ногойлордон Эр Эштек… [109. – С. 62.].



…Татарлардан Эр Эштек… [109. – С. 99.].



Азы, кыргызы, алакчыны, канглы, кыпчаки оставили свой след (в VIII-XI вв.) в названиях местностей повсюду на Кавказе и их можно обнаружить в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Азербайджане, Албании и даже в степях юга России и т.д.



Большинство их можно связать с эпохой Кыргызского Великодержавия и господства кимако-кыпчакских племен. Об этом говорят, прежде всего, топонимы, связанные с этнонимом "аз" ("ус"), "кыргыз", "кангалы", именем "манас", термином "каркар", распространившийся до Кавказской Албании (гаргар-албаны) и Азербайджана (хребет Каркар). Однако важно отметить, что в исторических источниках этнонимы с термином "кыркыр" встречались на Северном Кавказе еще в эпоху древних тюрков, что дает основание связывать их с кыргызами канглы, мигрировавшими на запад в составе войск тюркских каганов. В то же время ряд этнонимов и топонимов указывает на миграцию алтайских азов, кыргызов, йаруков (чаруков) в период кыргызо-огузских и кыргызо-кара китайских противостояний. С кыргызами также можно связать названия местностей данного региона Азау (пл. азык), река Черек (кырг. пл. черик), река Терек (род беш терек пл. саяк), река Мундуз (XIII в. кумыкск. род мунташ, кырг. мундуз, алт. – муздус), Кашхатау (род жети кашка пл. кыпчак), Минги-тау (племя мингов в Ферганской долине).



По нашему мнению, азы также сыграли немаловажную роль в этногенезе кумыков, предками которых могли быть западнотюркского племени "хуво".



В XIV веке предводитель кумыков носил имя (ум. ок. 1404 г.) Асэльдер ("асский предводитель"). В Кумыкии встречались три группы азов – ас-тарху, тарк-ас, етти ас (семь асов). В составе войск главного темника Золотой Орды Ногая [55. - С. 173.], вместе с мангытами, азами, были и упоминаемые Ибн Халдуном "умуки" (или кумыки) [11. - С. 98, 99.].



Армянские источники кумыков называли "казахами" [4. - С. 93.]. В Дагестане встречались топонимы, связанные с этнонимами "аз", "казах", "кыргыз". Существуют названия местности Тавказах и области Чудур-казак, разграбленной Тимуром [97. - С. 174.]. С именем Тимура также связаны курганы, расположенные вблизи села Старый Чиркей, называвшиеся кыргызскими могилами [104. - С. 25.]. Любопытно, что вышеотмеченный топоним "чудур-казак" тождествен с названием одного из родов кавказских или прикубаньских булгар Чдар-болгар (Купи-болгар, Дучи-болгар, Огхондор-болгар).



По нашему мнению, предки кумыков могли мигрировать на запад вкупе с азами. Происхождение этнонима "кумык" можно сопоставить с "хуво" ("кумо/к"). По-видимому, предки кумыков составляли большое объединение азов, где одним из главных племен были кесеки или косаги, имя которых сохранилось в степях Западной Монголии в качестве названия одного из родов тувинцев кесек хуулар (у кыргызов кесек, жоо кесек, кесек сары, у башкир кесе-табын). Косагов также называли черкесами, имя которых обычно этимологизировалось как "черик" или "черик аз" и т.д. Однако, "черкез" мог происходить от "черуу" ("войско") и "кесек" (часть военизированного объединения" или "ополченец сторожевой – кесек"). С другой стороны "черкез" (ср. с "тюргеш") также мог быть одной из форм названия западнотюркского племени тюргешей, в союз племен которого входили и азы.



Возможно, в связи с "косаги" или "кесек" и родовой тамги "каз аягы" (от тотема белой гусыни или лебеди) на территории Северного Кавказа часто встречаются этнонимы и топонимы с термином "каз" ("кес" или "кеш" и т.д.). Однако, это также можно связывать с этнонимом "канглы", который мог сохраниться в качестве названия местности в (усеченной) форме "кан" или "каз" [6.]. Кумыки называют себя потомками народа кеш [61.]. Кумыки в поздних средневековых источниках были известны под названиями казы-кумук и казы-кайтак на Северном Кавказе. По Якобу Рейнеггсу, Казы-Кумук "в древние времена назывался Кеш от народа, от аланов произошедшего, да и нынешние жители имеют в еще мыслях сие пышное воспоминание и от аланов производят начало свое" [43.- С. 272.]. В османских источниках XVI века (1552 г.) упоминались "казы-кайтаки" [50. - С. 124.], которые позже стали отмечаться как ак кайтаки (белые кайтаки) Иосифа [43. - С. 272.].



Истахри информировал о тюркских родах булгар, хазар и племени казов, которое входило в состав Хазарского каганата. Племя каз могло быть связано с названием области Каса в Хазарии (из письма Иосифа) [43. - С. 272.].



Истахри писал: "На северной части Каспийского моря локализовалась степь по имени Казба, где жили хазары. Этот регион тоже называют Черной Горой" [134. - С. 180.]. В эпосе "Манас" говорилось о Черной Горе на Каспии ("Каспандын Кара Тоосу бар"), где жили родственные кыргызам племена коз команов. Здесь же рассказывалось о приаральских эпических народах ит-бечене (печенег), эргач и т.д.



Азы вместе с кыргызами также участвовали в этногенезе карачаевцев. П.Карпини одним из первых информировал о кыргызах, живших где-то на Кавказе. Он расположил кыргызов в соседстве с армянами. Как нам кажется, ими могли быть предки карачаевцев. П.Карпини (1182-1252 гг.) писал, что Угедей хан направил одного из военачальников Цирподана (Чармагуна) на юг для покорения кыргызов. Он отмечал: "эти люди – идолопоклонники, не имеющие на бороде волос. У них такой обычай, что если у кого умрет отец, то в знак печали вырезает он у себя на лице, как бы ремень от одного уха до другого. Победив их, пошел на юг против арменов". [6.-С. 114.].



Еще А.Ламберти в XVII веке этноним "каракиргиз" (karakirques) отмечал как синоним названия народа карачай [38. - С. 88].



Согласно легенде, бытующей среди карачаевцев, в прошлом народ называл себя каракиргизами (karakirques). В родоплеменном составе карачаевцев есть род каракыргыз. В генеалогических преданиях карачаевцев некий родоначальник Карча со своим отрядом (в 200 человек) прибыл из города Кошкар, контролируемым Золотой Ордой. По нашему мнению, предки карачаевцев составляли ядро азов на Северном Кавказе. Антропоним "карча" ("карачи", "карача") также указывает на связь карачаевцев с азами (аз-ширинами), возглавляемых аристократическим родом карачабеев.



Следует отметить, что в исторических источниках кыргызы отмечались примерно в тех же районах, где локализовались азы. Выше мы говорили, что еще Истахри помещал одну из групп кыргызов в районах реки Волга [116. - С. 21.]. Ряд арабских историографов XIV века (Абул Фида, Ибн Баттута, ал-Омари) об асах (азах) информировали, что они были тюрками, исповедовали ислам и жили в степных областях и в городе Сарае-Берке [64. - С. 45.]. В источниках также рассказывалось о племени предводителей племен ильбурлик Бачмана и эмира племени ас Качир укули (огул), народ которого обитал недалеко от низовьев реки Волга, т.е. в окрестностях Хоррезма и Мангышлака.



Следовательно, под кыргызами Северного Кавказа можно понимать тех азов или аз-ширинов, которые мигрировали на Северный Кавказ с окрестностей Хоррезма, где они отмечались в Х веке. В ХI веке сюда пришли кыпчаки, а в эпоху Бату хана "вилайят-и ас" и Мангышлак был выделен Тукай-Тимуру, отцу Токтамыш хана.



В связи с вышеизложенным интерес представляют родословные данные кыргызов, где происхождение народа связывается с именем одного из шести сыновей легендарного предка тюрков Огуз хана Таг хану (Тоо хану) [15. - С. 38.]. Карачаевцы и балкары Северного Кавказа называли себя таулу (горцы). В круг племен, входивших под понятие горцы, относились чоча, сюйюндюк, чычхансау, сюек, боташ, карабуга, актай, генжетай, жилян (илан), адай (кючюк), карачай (карача), каракыргыз, теке, саяк, кочхар (кочкор – мундуз), бечел (бечен) [105; Он же. 106.]. Названия последних шести родов встречались в этническом составе тяньшаньских кыргызов.



Кроме вышеназванных родов имели свои аналогии с кыргызскими такие роды как аз (кырг. азык), ас-жорукчу (жорукту; пл. саяк), мундуз, яглыбай (жагалбай тамга), канглы (канды) [181.]. Некоторые из вышеназванных этнонимов и топонимов были известны на Северном Кавказе, Дагестане и Тянь-Шане еще с XIII века. Например, этноним "мундуз" встречался в качестве названия племени в составе Караханидского каганата еще в ХI веке. Он же упоминался в качестве названия реки наряду с реками на Северном Кавказе Терек и Черик в монгольскую эпоху.



Согласно кыргызским родословным данным, карачаевцы являлись частью кыргызов, переселившихся в нынешнее место обитания из Тянь-Шаня. На Кавказе устоявшими понятиями являлись "карачаевская овца", "карачаевская овчарка", "карачаевская лошадь – кыргыз турпан" [10. - С. 181.]. У кыргызов – кыргыз добот (добот – волкодав), "кыргызский иноходец" ("саяк ат"), кыргыз кой или кылчык кой" (кыргызская овца) и т.д.



Известно, что осетины называли балкарцев и карачаевцев хъарасе, хъарасиаг – из страны Карачая" [43. - С. 77, 83]. Осетины страну балкар называли Ассиаг, а карачаевцев – Большой Ассиаг. В Дагестане один из притоков Терека Ассокай связывали с племенами ас. В XVI веке здесь обитало племя осоки [38. - С. 50.], имевшее тождество с кыргызским этнонимом "азык". Кроме этого, в связи с асами встречались названия местностей: полуострова Аса (Аграхан), кутана Ас-Казан, села Асаул (в Бабаюртовском районе), долин Аспарткъол и Аспарай в Карабудахкентском районе [61.]. Отметим, что вышеприведенный карачаевский этноним "ассиаг" легко сопоставить с названием кыргызского племени азык.



Любопытно, что значительное количество топонимов на Кавказе, имевших связь с кыргызами, приходилось на Буйнакский район Дагестана. Отметим, что "буйнак" имеет тождество с названием местности Таш Буйнак монгольской эпохи, что соответствует имени кыргызского села Таш-Мойнок в Кыргызстане. Согласно дагестанским преданиям, ряд местностей связывают с эпохой Амира Тимура. Так, в одном из них говорится, что в местности Кыргыз кабурлары (киргизские могилы) в Буйнакском районе похоронены воины Тамерлана. Согласно другому преданию, на хребте Каркар, что находится между Буйнакском и селением Кака-Шура, похоронен сын Тамерлана, но его имя не упомянуто.



В Дагестане Манас широко используется в качестве личного имени, фамилии, названии реки (в Карабудахкентском районе), селения Манасаул, Манаскент. Существует название местности Кыргызбулак в селении Таргу (близ Махачкалы). Ряд названий местностей в Кумыки – река "Манас" ("манас") [62.], река "Бекенез" (река "Баканас"), горы "Каркар" (Каркыралинские горы) имели тождество с топонимами Восточного Казахстана. В Буйнакском районе до 1970 года существовали названия двух сел Кангалы, а в Кизилюртовском районе в прошлом располагался город Каскар [62.], название которого также легко сопоставить с алтайскими (коткор-мундуз) и кыргызскими мундузами (кочкор-мундуз).



Как нам кажется, можно провести параллель между западнотюркскими племенами гешу (кючюк) и алтайскими кючюк с северокавказскими адаями и западноказахстанскими адаями (собака).



По данным источников, в VIII-X веках в Таласской долине жили племена канглы, асиги (аз), отуз огланы и другие. В источнике XIV века обнаружено название города Му-Каркыра в долине реки Талас на Тянь-Шане. С.Ахсикенди в "Маджму ат-Таварих" помещал в долине реки Талас кыргызское владение Каркыра, где управлял Жакып со своим сыном Манасом. По утверждениям ученых, ставка предводителя кыргызов Манаса могла локализоваться в районе рек Каркыра, Кара Кыстак, что текут недалеко от современного города Мерке. В родословной кыргызов, записанных С.Ахсикенди, племена саяк, черик, мундуз, кара чоро, канды, солто и другие упоминались, как роды, сыгравшие важную роль в консолидации народа вокруг родоначальника народа Тагай бия в XVI веке [16.].



Отсюда мы полагаем, что в VIII-Х века азы и кыргызы, мигрируя на запад, достигли Алтая, Тянь-Шаня, Волго-Уральского региона и Северного Кавказа, где в последующем они активно участвовали в политической жизни Хазарского каганата.



Значит, в VIII-ХI века енисейские кыргызы имели ряд владений и улусов на западе от Енисея – на Алтае (Каркырахан), Тянь-Шане (Каркыра, Отуз Оглан), Северном Кавказе (азы, карачай), Волге (башкирские кыргызы).



Следовательно, северокавказские азы, тюргешские азы, орхоно-енисейские азы, западнотюркские асиги представляли один народ, именуемый в исторических источниках асиями или азами. У нас есть все основания полагать, что карачаевцы и кумыки являются одними из самых западных групп средневековых кыргызов, которые мигрировали на Северный Кавказ в VIII-XI века. В монгольскую эпоху сюда же пришли аз-ширины (азы) и мангыты (ногайцы), выходцы из кыргызского владения Ус в Туве.



Таким образом, анализ подтверждает правильность мнения ученых, полагавших, что азы имели собственное владение на Северном Кавказе в монгольский период. Несомненно, в это владение входили предки современных карачаевцев, кумыков и ногайцев, что сказалось на общности истории, культуры и языка вышеуказанных народов. Возможно, именно поэтому карачаевцы, ногайцы, кумыки и крымчаки близки по языку и культуре с кыргызами. Т.е. карачаевцы, кумыки, ногайцы и крымчаки – это осколки древних азов (или кыргызов), которые, слившись с местным населением, составили разные родственные этнические образования.



(Отрывок из книги Т.Акерова "Маджму ат-Таварих")



