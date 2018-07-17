Афганские компании заинтересованы в импорте муки, макаронных изделии казахстанского производства

12:54 19.07.2018 В г. Кабул (Исламская Республика Афганистан) в отеле Kabul Star состоялась торгово-экономическая миссия с участием деловых, а также официальных лиц Казахстана и Афганистана, сообщает Внешнеторговая палата Казахстана.



Казахстанская бизнес делегация была представлена в следующих сферах промышленности как: пищевая, энергетическая, строительно-монтажная и ремонтно-сервисная. С афганской стороны приняли участие более 40 компании по соответствующим направлениям.



В частности, афганские компании заинтересованы в импорте муки, трансформаторов, макаронных изделии и прочих товаров казахстанского производства.



Официальную делегацию торгово-экономической миссии возглавил Посол Республики Казахстан Есенгельдиев А.О. в Исламской Республике Афганистан, Вице-министр сельского хозяйства Афганистана, Вице-министр энергетики и водных ресурсов.



Организаторами которого являются Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан, Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен", Внешнеторговая палата Казахстана и Торгово-промышленная палата Афганистана.



Справочно: Внешнеторговая палата Казахстана (ВПК) была образована 29 июля 2014 г., является дочерней компанией Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".



Основная задача, которая была поставлена перед Внешнеторговой палатой Казахстана - представление интересов казахстанского бизнеса во внешнеэкономической сфере, продвижение экспорта казахский товаров, работ и услуг. Источник - ЦентрАзия

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