Акимы районов Туркестанской области получили практический опыт в организации территориальной обороны

12:49 19.07.2018 На базе полевого лагеря акимата г. Туркестан и учебного полигона войсковой части 74884 проведены тактико-специальные учения с подразделением бригады территориальной обороны Туркестанской области, сообщает Минобороны Казахстана.



В тактико-специальном учении приняли участие военнослужащие Главного управления территориальной обороны ВС РК, регионального командования "Юг", должностные лица акимата Туркестанской области, акимы районов, представители силовых структур области. В период проведения учения были призваны на воинские сборы порядка 150 военнообязанных территориальных войск.



Основная цель проведения - совершенствование знаний и практических навыков должностных лиц по организации и проведению мероприятий боевого слаживания подразделений терробороны. Учение проведено в соответствии с "Концепцией интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности Республики Казахстан", в которой определены основные направления совершенствования системы территориальной обороны государства до 2020 года.



Следует отметить, что данное тактико-специальное учение имело практическую направленность и проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым. В перспективе все местные исполнительные органы страны в плановом порядке будут проводить практические мероприятия (учения, тренировки) с целью дальнейшего развития территориальной обороны. Источник - ЦентрАзия

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