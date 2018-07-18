Чингис(хан) никогда не был ханом. Правда о "Сотрясателе Вселенной", - Талгат Жумаганбетов

08:45 19.07.2018 "Сотрясатель Вселенной" никогда не имел титула, который ему сейчас приписывают?



Средневековый завоеватель, основатель Великой Монгольской империи, вписанный в учебники под именем Чингисхан, никогда не был ханом. Так считает доктор исторических наук Талгат Жумаганбетов. По его словам, Чингис носил титул "каган", который монголы переняли у правителей кок-тюрков - средневекового тюркского народа. И, как считает ученый, если мы будем и дальше продолжать следовать стереотипам, то ошибки в истории будут только множиться. А это чревато неточностями в определении пространственных и территориальных границ, не говоря уже об истоках этнического происхождения нашего народа.



Исторические заблуждения



- Пора извлекать из закутков истории то, что знает узкий круг востоковедов, – говорит Талгат Жумаганбетов. - Сейчас уже известно, что нет этносов "китайцы" и "немцы", есть "ханьцы" и "дойч". И таких заблуждений в мире остается еще много. Одно из них - титул основателя второго монгольского государства Темуджина (Чингисхана). Современные историки (казахские, русские, татарские и монгольские) выяснили, что он никогда не был ханом.



Главной инстанцией для ученых является исторический (его еще называют "нарративный" или "письменный") источник той эпохи. Если мы говорим о монголах, значит, самым достоверным будет историко-литературный средневековый манускрипт "Сокровенная (секретная) история монголов", написанный в 1240 году первым монгольским историком Чаганом. Все остальные источники по древней и особенно средневековой истории монголов, как доказано многочисленными исследованиями, производны от него.



Отдельно от этого источника есть более поздние народные (или этнографические) рассказы о Темуджине, джучидах, чагатайдах и других правителях-чингисидах. Первые собиратели таких сведений появились еще в XVII веке. Среди них монгольский монах Лубсан Данзан, хивинский хан Абулгази и далекий потомок Шейбана (внука Чингиса) Утемиш-ходжа.



"Сокровенная (секретная) история монголов", рассказывая о предках Темуджина, кроме того, содержит народную монгольскую мифологию и сведения о скотоводческом укладе жизни. Из нее мы узнаем о переселении из Забайкальских степей на территорию Халхи, точнее, в Центральную и Восточную Монголию монголов-шивэев в конце XI- начале XII веков, о возникновении первого монгольского государства "Хамаг монгол улуса" и его правителях – Кабул-кагане и его преемниках Амбагане и Хутуле.



И именно из этого источника нам стали известны сведения о рождении Темуджина, его сватовстве к Борте-хатун, матери четверых его старших сыновей, отравлении его отца Есугей-багатура... Эти сведения не подвергаются сомнению и считаются аксиомными. "Сокровенное сказание…" однозначно свидетельствует, что Темуджин после победы над племенем меркит начал формировать свой улус (владение), после чего его провозгласили каганом, то есть императором.



Большинство востоковедов (среди них такие авторитеты, как Георгий Вернадский, Герман Федоров-Давыдов и Вадим Трепавлов) относят это событие к началу 80-х годов XII века. А в 1206-м на курултае 28 внутриазиатских родоплеменных организаций Темуджин к титулу каган получает тронное имя Чингис. Эта древняя традиция, характерная для средневековых государств Восточной, Внутренней и Центральной Азии, ему не нравилась. Поэтому, когда начали писать новую Великую Яссу (свод законов Монгольской империи), Чингис-каган потребовал внести в нее положение о том, чтобы будущие правители восходили на трон с именами, данными при рождении: Угэдей, Ширамун, Гуюк, Мунке и т.д.



Русский каганат



- Каган у целой группы народов может быть один, - продолжает Талгат Жумаганбетов.- Считалось, что этот титул дается самим богом Тенгри. Первыми на эту титулатуру натолкнулись русские священнослужители - отец Иакинф (в миру Николай Яковлевич Бичурин) и отец Палладий (Петр Иванович Кафаров). Будучи сподвижниками науки, они, чтобы прочитать и перевести первоисточники, изучали китайский язык в самом Китае. Осуществляя переводы хроник китайских династий, а затем правителей Золотой Орды, первые русские синологи обнаружили, что термин "каган" в китайском языке пишется двумя иероглифами и фонетически передается как "кэ" и "хан". Не разобравшись, что это такое, они решили, что речь идет о хане, и убрали в своих переводах значение "кэ". Сейчас установлено, что в китайском языке нет слова и иероглифа "хан". Для обозначения этого титула используется иероглиф "ван".



В русском переводе "Сокровенного сказания монголов" (его в первой половине ХХ века осуществила выдающийся советский историк Анна Панкратова) монгольской латиницей дается транскрипция - "Чингис хахан". В современной историографии этот титул исследовал Вадим Трепавлов, автор монографии "Государственный строй Монгольской империи". Он сообщает, что титул "каган" появился во втором веке нашей эры в племени сяньби, проживавшем на территории нынешней Монголии. Затем его переняли монголоязычные жужани, а следом - победившие жужан в 551 году кок-тюрки. Они распространили этот титул на весь евразийский континент – от реки Амур до Черного моря, где жили племена хазаров и волжских булгар. И тот факт, что предшественницей Российского государства была не Киевская Русь, а Русский каганат, хотя и малоизвестен, но вполне закономерен. Однако несмотря на то, что еще в конце 70-х годов прошлого века на базе МГУ эта тема активно разрабатывалась и была приоритетной, теория возникновения государства из каганата не приветствовалась. До сих пор официальным научным кругам России трудно осознать, что тюркские скотоводческие этносы активно участвовали в образовании государства у восточных славян.



Между тем появившаяся в начале XII века "Повесть временных лет", первая летопись будущего русского этноса, доносит титулы первых правителей "Киевской Руси" именно как каганов. Да и официальное учебное пособие для советских историков-студентов – первый том "Хрестоматии по истории СССР", где упомянуты и каган Олег, и каган Святослав, и каган Владимир, - наверное, мало кто отважится назвать подготовленной в угоду конъюнктуре. Но, к сожалению, широкий круг читателей, интересующихся историей, не обращается к первоисточникам (например, к "Полному собранию русских летописей"), а пользуется их переводами на современный русский язык. Что говорить о простых смертных, если даже ученые, работавшие под руководством знаменитого филолога, академика Дмитрия Лихачева над переводом "Русских летописей XI-XVI вв.", слово "каган", присутствующее в оригинале, перевели на более понятное им "князь".



Теперь о титуле "хан". До 1269 года и у тюрков, и у монголов им наделялся не правитель государства, а всего лишь правитель области. Ханы являлись наместниками кагана, или, говоря современным языком, акимами. В XII веке в Центральной Азии процветало государство караханидов, созданное западными кок-тюрками. Его блеск и роскошь стали примером для подражания, и когда монголы-шивэй стали создавать в этот же период свое государство, прадед будущего Чингис-кагана решил перенять титулатуру тюрков – каган и хан. Его звали Оолуен, но он принял тронное имя Кабул. Государство, созданное Кабул-каганом в 20-х годах XII века, объединило, кроме самих монголов, племена Внутренней Азии – найманов, кереев и другие степные народы.



Но к тому времени, когда родился Темуджин (1162 г.), оно распалось. Правнук Кабул-кагана начал создавать свое государство, известное как Великое монгольское государство (Йеки монгол улус), или Монгольская империя. Темуджин, получивший тронное имя Чингис, принял ту же титулатуру – каган и хан. Это известно по административной реформе 1227 года, которую Чингис-каган провел перед смертью. Оставив метрополию великому кагану, он разделил присоединенные территории на четыре (по числу сыновей) подвластные ему области. Правители этих уделов получили титулы ханов: Угэдей-хан. Чагатай-хан, Тулуй-хан, а Джучи, старший сын, умер к этому времени, и титул получил внук Чингис-кагана – Бату-хан. Буква "г" в слове "каган" из-за особенностей монгольского языка выпадала, поэтому титул великого правителя звучал так - каан.



Первым разницу между "каан" и "хан" в начале ХХ века усмотрел востоковед, исследователь материалов Золотой Орды, этнический немец Владимир Тизенгаузен. Подойдя к вопросу с педантичностью, присущей представителям этой нации, он увидел, что слова пишутся все-таки по-разному, но вряд ли при этом понимал, какое же имеется различие между двумя титулами.



Великая Монгольская империя просуществовала до 1269 года. Последние три года до распада шла борьба за престол. Одержав победу, Хубилай перенес столицу из Каракорума (столица Монгольской империи) в Пекин. Представители других династий чингисидов, которые являлись ханами разных областей, собравшись в 1269 году на курултай на реке Талас, решили не поддерживать Хубилая, заявив, что тот не должен был нарушать заветы покойного Менгу, а уж переносить столицу – тем более. Произошел раскол империи. Все четыре улуса-удела стали суверенными государствами. Однако ханы не посмели присвоить себе титул кагана. Это означало бы бросить вызов могущественному кагану Хубилаю, который только что разгромил кагана Ариг-бугу, но так и не победил еще одного претендента на великий престол - кагана Хайду. В итоге все улусные правители сохранили за собой титул "хан". А титул "каган" еще примерно два века после ухода монголов из Китая (1368 г.) использовался правителями монгольского государства Северный Юань.



Монгольская империя в 1301 году завершила процесс распада, начатый на Таласском курултае. Жанибек, один из золотоордынских ханов, пытался называть себя каганом, но не получил поддержки. В итоге все потомки Чингис-кагана, будучи суверенными правителями, стали в последующем называть себя ханами.



Таким образом, исторического персонажа, который получил тронное имя Чингис и якобы титул "хан", на самом деле не существовало - правитель Монгольской империи был каганом.



Стереотипы прошлого



- Сказанное выше, на мой взгляд, показывает преемственность традиций: при построении своего государства монголы применили опыт тюрков. Позднее Золотая орда, а затем Казахское ханство использовали политические традиции и тюрков, и монголов, - считает Талгат Жумаганбетов. - В научной исторической литературе, согласно письменным источникам, правителя Монгольской империи стали именовать Чингисханом только с XVIII века. Ученые-историки того периода (Михаил Ломоносов, Николай Карамзин, Сергей Соловьев и другие) не могли знать о существовании титула "каган". Он вышел из употребления за два века до их исследований. Однако они знали титул "хан", которым именовали правителей последнего осколка Золотой Орды – Казахского государства. Именно этот факт стал решающим аргументом в пользу того, почему ученые решили толковать малознакомый им титул "каан" как "хан".



Новейшие исследования в области археологии, нумизматики и эпиграфики подтвердили достоверность упоминаний в арабо-персидской литературе загадочного Русского каганата, который долгое время неправомерно отождествлялся с Хазарским каганатом. Главными этносами этого военно-торгового государства были сармато-аланы, селившиеся в верховьях рек Донец и Дон, а вдоль Днепра - норманны (викинги), оказавшие значительное влияние на славянские племена и на образование Русского государства. Именно земли Русского каганата после его гибели вошли в ядро Киевской Руси, оставив славянам имя "Русь". Об этом убедительно повествует книга современного российского историка Елены Галкиной "Тайны русского каганата". Продлевая истоки образования Российского государства в глубь веков, она опровергает укоренившуюся в исторической науке хазарско-норманнскую концепцию происхождении и развития Руси.



…Казалось бы, какая разница, как именовались средневековые правители Монголии – "каган" или "хан"? Однако, не видя этой разницы, мы не сможем понять, как формировался улус Джучи, а значит, и дальше будем изучать историю Казахского ханства в искаженном виде. И пока в наших учебниках будут продолжать именовать Темуджина Чингисханом, мы так и не поймем причин развала Монгольской империи и не найдем ответа на вопрос, почему султан Сасы-бука в 1310 году отнял у чагатайдов местность, которая, называясь на протяжении двух веков Ак Ордой, станет пуповиной Казахского ханства.



Что касается меня, то я горд тем, что политическая традиция, созданная нашими предками кок-тюрками, вернувшись к нам с монголами, вплоть до середины XIX века являлась государственной идеологией Казахского ханства.



Что нужно сделать для исправления ситуации? Думаю, необходимо прекратить практику, когда программы по истории пишут безграмотные "специалисты" из ЦОПа (центра образовательных программ), и, исправив школьную и вузовскую программы, переписать учебники по средневековому Казахстану. Рано или поздно это придется сделать, но чем раньше, тем лучше.



Автор: Сара Садык

18.07.18 Источник - camonitor.kz

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