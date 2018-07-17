Увлечение национальными идеями до добра не доведет, - Данияр Ашимбаев

08:33 19.07.2018 "Государство имеет какую-то собственную матрицу видения проблемы и за ее пределы выходить не собирается. Вопросы, которые злободневны для 80% населения, в эту модель вообще не встроены"



Роман Иванов, 19 июля 18



За поиском национальной идеи легко можно прятать национальные проблемы - так кажется многим политикам. Но Данияр Ашимбаев уверен: это временное, непрофессиональное и опасное решение.

Важнейшие вопросы социальной политики оказались за бортом внимания власти, считает политолог Данияр Ашимбаев. И дело не только в игнорировании нужд населения, говорит Ашимбаев, но и в невыполнении установок президента. Об этом политолог рассказал в интервью 365info.



Эта необходимость назрела уже давно

- Данияр, сейчас в стране традиционное летнее затишье, но осень уже не за горами. С ее началом активизируется и общественно-политическая жизнь страны. Чего нам ожидать от власти и общества?

- Самые традиционные ожидания, которые, как правило. подтверждаются, это очередная реструктуризация органов управления

Одно ведомство уже преобразовали - появилось министерство общественного развития. Теперь должно выйти положение правительства о нем, где утвердят комитеты, обрисуют полномочия и тому подобное.

Во-вторых, закон о Совете безопасности, который многие восприняли, как "очередное начало очередного транзита власти", подразумевает вывод аппарата Совбеза из структуры администрации президента. Теперь вопрос, как это будет оформлено организационно.

Давно наболевшая проблема - необходимость перераспределения полномочий между различными министерствами

Многие дублируются. Например, между минэкономики, минфином, министерством развития и так далее. С этим тоже нужно разбираться.

Но главный момент, который назрел уже давно и наверное будет рассматриваться - смена нынешнего правительства.



Задача правительства - принимать на себя огонь критики

- Откуда такие выводы?

- Слишком многие инициативы кабмина вызывают нарекания практически у всех. Например, недавно введенное налогообложение фрилансеров, которое в штыки восприняли все. Тарифная политика, в том числе и отмена ночного тарифа, которая ударила по некоторым секторам экономики.

Социальное страхование, проводимая приватизация - в общем, практически вся работа правительства вызывает массу вопросов. И не только к отдельным министрам, видно, что система вся не работает.

То есть на повестке дня вопрос - заменят ли правительство? Уже даже называются отдельные кандидаты, причем вариантов немало. Хотя вряд ли настолько громкие решения будут приниматься до юбилея Астаны. Скорее всего, отложат на "после праздников".

- Может быть, общественность или часть экспертов и недовольны кабмином. Но ведь решают такие вопросы вовсе не они. О какой смене правительства может идти речь, если главу государства его работа устраивает. Или уже можно говорить, что это не так?

- В нашей стране задача правительства как "принимать на себя" огонь критики, так и все-таки сглаживать социальные риски, снимать остроту проблем. И нынешний кабмин с этой задачей не справляется. Правительство даже не сумело консолидироваться: в его работе есть и фаворитизм, и конфликты между премьером и его замами.

Президенту нужен работающий кабинет, который бы эффективно решал возникающие проблемы. А его нет

Так что ожидаю каких-то кадровых решений. Либо реструктуризация кабинета с усилением отдельных сфер, либо отставка. Правда, в наших условиях смена правительства в итоге ограничивается увольнением 15-20% министров. И может быть с небольшой административной реформой.



Лозунги есть, идеологии - нет

- Все-таки с какими именно "острыми углами" правительство не может справиться по вашему мнению?

- Одна из проблем - отсутствие идеологического функционала. Очередной набор лозунгов есть, а идеологии нет, а это не на пользу стабильности всей системы. Как следствие, нет реакции на текущие социальные вызовы.

Власть ушла в очередной поиск национальной идеи, взяла на вооружение национал-патриотические лозунги, но социальная проблематика оказалась за бортом

А ситуация в этой сфере ухудшается. Доходы населения падают, в бизнесе все действия власти связаны с расширением налогоблагаемой базы. Государство имеет какую-то собственную матрицу видения проблемы и за ее пределы выходить не собирается.

Вопросы, которые злободневны для 80% населения, в эту модель вообще не встроены.

- Неужели все так плохо?

- Я вообще не вижу, чтобы правительство озаботилось социальной тематикой. И мнением общества тоже. Не проводится мониторинг общественного мнения как по инициативам, так и по итогам. Например, в последнее время были приватизированы ряд медицинских учреждений. Возникают естественные вопросы: кто купил, будут ли соблюдены интересы клиентов этих институтов и так далее?

Минздрав молчит. А не получится ли, как в свое время с детскими садами, что их придется выкупать в десять раз дороже, да еще и потеряв персонал к тому времени?

Не меньше негатива в обществе вызывают постоянно меняющиеся правила игры в системе образования. В экономической сфере яркий пример - ужесточение фискального режима при отсутствии дешевых финансовых инструментов для бизнеса. А это создает трудности для экономического роста, усиливает проблему безработицы, и мы не видим, как эта проблема решается.

Много беспорядка в банковской системе. Банки второго уровня, конечно, любимчики правительства и власти в целом, но мы все видели, какие скандалы были в последнее время. Часть из них чудом удалось купировать. Вообще в этой сфере ключевым понятием стала не эффективность или транспарентность, а фаворитизм.

Уход государства из социальной сферы и переключение на макроэкономику и национальные вопросы до добра не доведут



Стабильность - признак силовика

- Но правительство - это не только минздрав и минобр. Есть еще силовики, что ожидает их? Например, главу МВД Калмуханбета Касымова и КНБ Карима Масимова?

- Касымов, если не ошибаюсь, уже поставил рекорд пребывания в этой должности. Хотя постоянно пытаются поднять вопрос о его замене, но безуспешно.

Да, шквал вопросов к работе министерства все накапливается (там это вообще происходит регулярно) и может, другого генерала уже давно сняли бы с поста. Но скорее всего, глава государства видит в Касымове человека, который одновременно и управляет ситуацией в ведомстве, и полностью лоялен к нему.

- А что может ждать Масимова?

- За последние год-полтора КНБ достаточно серьезно расширил полномочия. И в контрразведке, и в вопросах контроля информационного пространства и борьбы с экстремизмом. Даже втягивается в сферу практической экономики, которой не занимался много лет. Но одновременно Масимова "на поле" не видно, он аккуратно держится в тени. Появляясь разве что на спортивных или торжественных мероприятиях. То есть полномочия комитета увеличиваются, но его глава не позволяет создать впечатление, что растет и лично его влияние.

Кроме того, руководство КНБ сейчас старается избежать конфронтации с другими силовыми ведомствами. Не влезает ни в антикоррупционные дела, ни в другие секторы. То есть функционал комитета усилился, но конфликтной зоны вокруг его работы пока не возникает.



Продолжение следует Источник - 365info.kz

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