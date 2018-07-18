 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.07.2018
08:45  Чингис(хан) никогда не был ханом. Правда о "Сотрясателе Вселенной", - Талгат Жумаганбетов
08:39  Этноэтика. Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:36  Судьба Восточного Туркестана. Как Сталин планировал присоединить к СССР часть Китая, - Я.Бутаков
08:33  Увлечение национальными идеями до добра не доведет, - Данияр Ашимбаев
08:31  До кердыка Америки осталось... В Йеллоустоуне начали трескаться скалы, - Daily Mail
08:27  Новый Шелковый путь - это не утопия, - Le Temps
08:26  Трамп и Путин хотят контролировать нефтяной рынок, - Frankfurter Allgemeine
08:11  "Северный поток" не проходит через США. Проекту угрожают новые санкции, - "Къ"
08:00  Саммит в Хельсинки вбил клин между Москвой и Тегераном, - И.Субботин
07:55  Израиль и Сирия балансируют на грани войны, - А.Шарковский
05:48  Факультет ненужных...Уничтожит ли министр Сагадиев казахстанскую журналистику? - САМ
00:44  Ветер перемен: Россия купит оружие у Китая?
00:36  В Бишкеке пропал без вести... мэр Бишкека Ибраимов
00:21  Польские свиньи протискиваются в Казахстан, - А.Уваров
Среда, 18.07.2018
19:24  О личности казахстанца, купившего в Париже квартиру за 65 млн евро
10:24  Советский разведчик Наум Эйтингон: уточнения к биографии, - П.Густерин
10:23  Чужой против всех. Противники Дональда Трампа переходят в контрнаступление после саммита в Хельсинки
10:20  Хельсинкский договор, меняющий мир, - Ю.Баранчик
10:18  Об отношениях кыргызской правительницы Курманджан-датки и российских царских властей, - Б.Абытов
10:12  Таалайбек Сарыбашов избран мэром города Ош
10:10  Опасные связи Сахеля. Религия лишь прикрытие при налаживании наркотрафика, - Е.Сатановский
10:08  Коля Джумагалиев - алма-атинский людоед (история маньяков)
10:06  Рахмон сочинил книгу о внешней политике Таджикистана
10:05  Кто дальновиднее - Трамп или "коллективный Запад"? - Д.Седов
10:04  Европейский союз - противник США? - Н.Меден
10:02  США встревожены влиянием Китая в Африке, - В.Гулевич
08:10  О происхождении термина "Ажо", обозначавшим в китайских летописях правителя кыргызов, - Кылыч Эсен уулу
08:07  В возникновении восстания 1916 года были виноваты не только русские чиновники, но и кыргызские, - Бекбосун Борубашов
07:44  Азербайджанцы в Иране задумали свергнуть Ильхама Алиева. Заговор с целью шиитской революции вскрылся после покушения на мэра Гянджи
07:41  Туранский тигр мертв, но дело его живет. В Казахстане снова появятся гигантские кошки
07:37  В Астане хотят построить гигантскую статую суслика, смотрящего на резиденцию Ак-Орду
06:12  У саакашистов Грузии новый безумный вождь (и выпускник МГИМО) Вашадзе
00:44  Почему экономике Китая сулят проблемы
00:08  Елбасы повелел построить 4-й казахстанский НПЗ
00:00  Трах-типятох. Узбекский телеканал извинился за показ эротических сцен
Вторник, 17.07.2018
20:23  Турецкие спецслужбы похитили на Украине опасных гюленистов - журналиста Зеки и бизнесмена Игита
15:43  Вариант "Анкара". В 1942-м нападение Турции на СССР считалось почти неизбежным, однако..., - А.Балиев
15:37  Без Надежды. Томящаяся в укр-темнице депутатка-наводчица Н.Савченко объявила самую последнюю голодовку
15:32  Азиз Воитов назначен председателем правления АКБ "Узпромстройбанк"
15:28  Туркменистан впервые начал производство компьютеров
15:26  Не спустил флага. Найден затонувший в Цусимском сражении русский крейсер "Дмитрий Донской"
15:21  Экс-зять Азербайджана Эмин Агаларов вновь женился. На экс-сожительнице алкогольного магната Алене Г.
15:18  Высоко-мораль по-ноокатски. Родившей вне брака 22-летней девушке связали ноги и бросили в водохранилище
12:47  В США схватили 29-летнюю российскую оружейную шпионку Машу Бутину
12:44  Более десятка предприятий Таджикистана перешли на узбекский природный газ
12:22  В Киргизии придумали и готовятся принять "Национальную стратегию развития" до 2040 года
12:21  Израиль готовится к наступлению российской армии
12:19  Как убивали семью последнего российского императора (история), - А.Оверчук
12:17  Тревога коллективного Запада крайне показательна, - Н.Янкова
12:11  Россия и Турция: кто кого, - новая книга турецких политологов О.Ормеджи и С.Касаджика
12:10  Трамп создал парадокс: "хищники за вегетарианство", - А.Запольскис
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
До кердыка Америки осталось... В Йеллоустоуне начали трескаться скалы, - Daily Mail
08:31 19.07.2018

18 июля 2018 г.
Фиби Уэстон | Daily Mail
Из-за трещины в скале срочно закрыта часть национального парка Гранд-Титон в США
"Трещина открылась в национальном парке Гранд-Титон (США), всего в 60 милях (100 км) от вулкана Йеллоустон, в связи с чем местные власти немедленно перекрыли эту зону, - рассказывает Фиби Уэстон в The Daily Mail. - Эксперты обнаружили расширяющиеся разломы на выступе скалы, за которым пристально наблюдают геологи, отслеживая признаки движения".

"Как именно появилась эта трещина, неизвестно, но зона над супервулканом Йеллоустоун срочно закрыта в связи с "повышенной возможностью камнепада", - говорится в статье.

"Хотя Йеллоустоун не извергался более 600 тыс. лет, ученые принимают меры, чтобы лучше его понять в надежде предсказать следующее извержение", - указывает журналистка.

"По словам пресс-секретаря национального парка Гранд-Титон в Вайоминге, неизвестно, как долго данная зона будет закрыта", - говорится в статье.

"Мощные извержения вулкана Йеллоустоун произошли 2,2 млн, 1,3 млн и 630 тыс. лет назад, - сообщает Уэстон. - Когда супервулкан извергался последний раз, это было одно из крупнейших извержений в истории: было выброшено в 2 тыс. раз больше пепла, чем выбросил вулкан Сент-Хеленс в 1980 году, убив 57 человек".

"Сейчас Йеллоустоун заполняет свои магмовые очаги расплавленными горными породами из мантии Земли - слоя под земной корой, - говорится в статье. - В прошлом месяце стало известно, что ученые нашли новый способ выяснить, с какой скоростью магма накапливается под супервулканом".

"Техника позволяет экспертам точно оценить количество магмы, попадающей в супервулкан из глубины под земной корой в процессе, известном как пополнение, - сообщает автор. - Новый метод не дает ученым возможности предсказать, когда Йеллоустоун начнет извергаться, но может помочь лучше понять, как вулкан пополняет свои запасы смертоносной лавы".

Источник: Daily Mail

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531978260
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  