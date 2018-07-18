Новый Шелковый путь - это не утопия, - Le Temps

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 19.07.2018
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08:31  До кердыка Америки осталось... В Йеллоустоуне начали трескаться скалы, - Daily Mail
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05:48  Факультет ненужных...Уничтожит ли министр Сагадиев казахстанскую журналистику? - САМ
00:44  Ветер перемен: Россия купит оружие у Китая?
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Среда, 18.07.2018
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10:24  Советский разведчик Наум Эйтингон: уточнения к биографии, - П.Густерин
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10:20  Хельсинкский договор, меняющий мир, - Ю.Баранчик
10:18  Об отношениях кыргызской правительницы Курманджан-датки и российских царских властей, - Б.Абытов
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10:08  Коля Джумагалиев - алма-атинский людоед (история маньяков)
10:06  Рахмон сочинил книгу о внешней политике Таджикистана
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10:04  Европейский союз - противник США? - Н.Меден
10:02  США встревожены влиянием Китая в Африке, - В.Гулевич
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07:41  Туранский тигр мертв, но дело его живет. В Казахстане снова появятся гигантские кошки
07:37  В Астане хотят построить гигантскую статую суслика, смотрящего на резиденцию Ак-Орду
06:12  У саакашистов Грузии новый безумный вождь (и выпускник МГИМО) Вашадзе
00:44  Почему экономике Китая сулят проблемы
00:08  Елбасы повелел построить 4-й казахстанский НПЗ
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Вторник, 17.07.2018
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15:32  Азиз Воитов назначен председателем правления АКБ "Узпромстройбанк"
15:28  Туркменистан впервые начал производство компьютеров
15:26  Не спустил флага. Найден затонувший в Цусимском сражении русский крейсер "Дмитрий Донской"
15:21  Экс-зять Азербайджана Эмин Агаларов вновь женился. На экс-сожительнице алкогольного магната Алене Г.
15:18  Высоко-мораль по-ноокатски. Родившей вне брака 22-летней девушке связали ноги и бросили в водохранилище
12:47  В США схватили 29-летнюю российскую оружейную шпионку Машу Бутину
12:44  Более десятка предприятий Таджикистана перешли на узбекский природный газ
12:22  В Киргизии придумали и готовятся принять "Национальную стратегию развития" до 2040 года
12:21  Израиль готовится к наступлению российской армии
12:19  Как убивали семью последнего российского императора (история), - А.Оверчук
12:17  Тревога коллективного Запада крайне показательна, - Н.Янкова
12:11  Россия и Турция: кто кого, - новая книга турецких политологов О.Ормеджи и С.Касаджика
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Новый Шелковый путь - это не утопия, - Le Temps
08:27 19.07.2018

18 июля 2018 г.
Бернар Вютрих, Кристоф Ленц | Le Temps
"Новый Шелковый путь - это не утопия"
Министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн вернулся из поездки по Центральной Азии. Он видит в этом регионе потенциал для швейцарских компаний, деятельность которых связана с инфраструктурами, энергией и отчасти финансовыми услугами, сообщают журналисты Le Temps Бернар Вютрих и Кристоф Ленц. Во главе делегации из 35 человек он побывал в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Киргизии, и все они заинтересованы в китайском проекте нового Шелкового пути. Хайнц Каррер, руководитель компании Economiesuisse, сопровождавший экономическую делегацию, констатировал "огромные различия" между политическими системами четырех посещенных стран. "Тема коррупции по-прежнему очень сильна", - посетовал он.

"Как вы оцениваете потенциал Центральной Азии?" - спросили журналисты министра экономики.

"Он реален, - ответил Шнайдер-Амманн. - По сырью Азербайджан и Казахстан находятся в хорошей позиции. В Узбекистане на меня произвело впечатление, что люди демонстрируют желание все взять в свои руки и не отдаваться на волю случая. Такой менталитет позволит строить партнерские отношения".

"Сложнее оценивать Киргизию, - сказал министр. - Предпринимательский подход там менее ощутим. Промышленность представлена меньше, страна больше зависит от сельского хозяйства. Автомобильный парк показывает, насколько различна ситуация: если в Узбекистане много новых автомобилей, то в Киргизии многие разъезжают на очень подержанных машинах".

"Политические условия в этих странах позволяют им развиваться?" - поинтересовались журналисты.

"Это один из самых важных вопросов, - считает Шнайдер-Амманн. - На данный момент я могу сказать, что мы договорились с министром экономики Узбекистана увидеться снова и поговорить о поддержке со стороны Швейцарии в сферах образования, инноваций и цифровизации. Он пообещал разработать программу".

"Во время поездки с делегацией вы получили много информации о проекте нового Шелкового пути. Это утопия или серьезный проект, в котором Швейцария может участвовать?"

"Это не утопия. Порт Курык на Каспийском море еще мало используется. Но он свидетельствует о желании Казахстана участвовать в этой инициативе. Это наиболее очевидный из всех замыслов этой огромной страны интегрироваться в будущую транспортную восточно-западную ось. И это приближает ее к Китаю", - считает собеседник издания.

"Есть риск того, что Казахстан сменит свою зависимость от России на зависимость от Китая?" - заметили журналисты.

"Это деликатный вопрос. Я затрагивал его в разговоре с моими собеседниками. Они по-прежнему с большим пониманием относятся к политике Владимира Путина. Лично я оцениваю прежде всего торговые и технологические возможности того или иного проекта, а не риски. Китай - единственная страна, располагающая необходимым политическим и финансовым механизмом для быстрых инвестиций в подобный проект. Его влияние будет лишь расти. Я попытаюсь добиться того, чтобы Швейцария оказала поддержку Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, который будет финансировать этот проект. Такие обязательства защищают и наши интересы", - полагает Шнайдер-Амманн.

"Целью таких экономических делегаций является открытие дверей иностранных рынков для швейцарских инвесторов. Вы уже ездили в 2016 году в Иран. Затем последовали угрозы американских санкций для компаний, действующих в этой стране. Это не сводит ваши усилия на нет?" - спросили журналисты.

"Подобные угрозы ограничивают эффективность наших усилий, особенно в такой отрасли, как станкостроение. Однако я исхожу из идеи о том, что Иран вернется в мировое экономическое сообщество в регулируемой манере. И Швейцария сыграет роль защитника и посредника", - ответил министр экономики.

"Ни один швейцарский предприниматель мне еще не сказал, что он больше не в состоянии работать в Иране. Я в определенном смысле уважаю президента США, который является бизнесменом. Ведь его страна построила мировой экономический порядок, и я сомневаюсь, что Трамп действительно захочет все выбросить за борт", - сказал Шнайдер-Амманн.

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
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