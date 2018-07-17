"Северный поток" не проходит через США. Проекту угрожают новые санкции, - "Къ"

08:11 19.07.2018 На фоне жесткой реакции правящих кругов США на встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в Вашингтоне уже предпринята новая попытка ввести антироссийские санкции - против "Северного потока-2". Сенатор-республиканец Джон Баррассо подготовил соответствующий законопроект, который пока носит статус его личной инициативы. Принятие документа может привести к выходу из "Северного потока-2" поддерживающих его западных компаний.



Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо подготовил законопроект о введении санкций против российских экспортных трубопроводов, в том числе "Северного потока-2". Соавтором выступил сенатор Кори Гарднер от Колорадо, также республиканец. Законопроект опубликован на личной странице Джона Баррассо, и по состоянию на 21:00 мск 18 июля не был внесен официально в Конгресс. Среди целей документа под названием "Закон об энергетическом сотрудничестве с союзниками в Европе": "сокращение зависимости союзников и партнеров США от российских энергетических ресурсов", "наказание правительства Российской Федерации за использование энергетических ресурсов как геополитического оружия", а также "поддержка стран, которые являются союзниками и партнерами США, через поставки американских энергоресурсов". Там также говорится о намерении противодействовать конкретно проекту "Северный поток-2" из-за его "вредного влияния" на энергетическую безопасность Европы, экономику Украины и других стран Центральной Европы.



Документ состоит из двух частей. В первой предлагается создать "трансатлантическую энергетическую стратегию", суть которой в том, что странам НАТО следует закупать энергоресурсы в США. Также предлагается внести поправки в закон о природном газе, разрешив экспорт газа из США без лицензии в страны НАТО, а также "в другие страны, экспорт в которые, по мнению госсекретаря и министра обороны, будет соответствовать интересам США".



Сейчас по закону без лицензии можно экспортировать газ из США только в страны, заключившие с Вашингтоном соглашение о свободной торговле (из крупных потребителей СПГ в списке только Южная Корея). Соответственно, все крупные СПГ-проекты в США вынуждены получать лицензию на экспорт, ее выдает Минэнерго.



Почему США по-прежнему рассматривают введение санкций против "Северного потока-2"

Почему США по-прежнему рассматривают введение санкций против "Северного потока-2"

Во второй части законопроекта предлагается ввести санкции против частных лиц или компаний, которые инвестируют, окажут услуги или продадут товары для строительства российских экспортных трубопроводов на сумму более $1 млн единовременно или более $5 млн в течение года. Санкции распространяются на сделки, заключенные после вступления закона в силу. Согласно законопроекту, президент США должен ввести против нарушителя не менее пяти ограничительных мер, предусмотренных ст. 235 закона CAATCA, одобренного в августе 2017 года. Среди этих мер есть крайне болезненные, в том числе блокирование всех банковских операций на территории США (то есть всех операций с долларами), активов в стране, запрет для американских инвесторов вкладываться в долговые бумаги и акции нарушителя, персональные санкции против топ-менеджеров и так далее.



Единственным акционером "Северного потока-2" является "Газпром". Однако пять европейских энергокомпаний - Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper - выступают кредиторами проекта и могут выдать средства в целом на €4,75 млрд, из которых уже выдано около половины. Соглашение о кредитном финансировании было подписано весной 2017 года, и не вполне ясно, будут ли американские санкции, если их примут, распространяться на эту сделку. Тем не менее Минфин США может трактовать каждый транш, направляемый партнерами "Газпрому", как предоставление финансирования, что может привести к наложению санкций. Собеседники "Ъ" в западных компаниях всегда однозначно давали понять, что под угрозой серьезных санкций США они вынуждены будут выйти из проекта, поскольку у них есть американские акционеры, они ведут бизнес в долларах.



Какие разведывательные возможности США увидели в "Северном потока-2"

Какие разведывательные возможности США увидели в "Северном потока-2"

Сенатор Джон Баррассо занимает свой пост с 2007 года, за это время он внес на рассмотрение Конгресса или выступил соавтором 1136 законопроектов. Из них статус закона приобрели только 26 документов. Однако текущий законопроект внесен на фоне очередного взлета антироссийских настроений в США после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. Президент США подвергся жесткой критике в своей стране, как от республиканцев, так и от демократов. Закон CAATCA был принят в 2017 году вскоре после июльской встречи президентов в Гамбурге. Тогда, как и по итогам Хельсинки, оба президента оценивали встречу позитивно.



Позиция самого Дональда Трампа по отношению к "Северному потоку-2" всегда была негативной, но на пресс-конференции в Хельсинки он отметил, что "это решение Германии". Господин Трамп подчеркнул при этом, что США намерены продвигать свой СПГ на европейский рынок и конкурировать на нем с российским газом. То есть защищать проект перед Конгрессом президент США точно не будет.



Юрий Барсуков, Елена Черненко Источник - kommersant.ru

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