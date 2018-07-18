 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль и Сирия балансируют на грани войны, - А.Шарковский
07:55 19.07.2018

Наступление войск Асада в Кунейтре и Дераа перешло в решающую стадию
Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО
18.07.18

Российская авиация с большой интенсивностью наносит ракетно-бомбовые удары по позициям вооруженных формирований разношерстных повстанческих группировок на юго-западе Сирии. Войска Башара Асада после успешного наступления в провинциях Дераа и Сувейда получили возможность развернуть свои силы фронтом на запад, в направлении Голанских высот. Сейчас линия соприкосновения враждующих сторон приняла форму большой дуги, левый фланг Сирийской арабской армии (САА) практически упирается в границу с Иорданией, а правый примыкает к линии разграничения в северной части сирийского сектора Голанских высот.

Сирийская арабская армия за последнее время значительно потеснила вооруженную оппозицию в провинциях Дераа и Кунейтра, овладела городом Наба Аль-Сакер (который расположен западнее Таль Аль-Харра, в непосредственной близости от Голанских высот) и вплотную приблизилась к границе с Израилем. Ожидается, что повстанцы предпримут все возможное, чтобы отбить Наба Аль-Сакер, в противном случае правительственные войска на этом участке продолжат наступление в западном направлении и выйдут на линию разграничения (зона, которая разделяет позиции сирийской и израильской армий по договору 1974 года, ее контролируют войска ООН) на восточных склонах Голанских высот.

Одновременно другой "кулак" сирийской армии приближается к той же линии разграничения, но севернее, там правительственные силы не только заняли господствующую высоту Таль Аль-Харра, но и продолжили наступление на запад, овладев городом Аль-Машара. Сейчас вся группировка повстанцев, обороняющая участок фронта между городами Наба Аль-Сакер и Аль-Машара, практически оказалась в "клещах", над ее флангами с севера и юга нависают войска Дамаска, которым осталось преодолеть менее 10 км для выхода по двум направлениям к зоне разграничения. В случае успешного наступления в указанных направлениях САА не только возьмет в клещи часть сил повстанцев, но и рассечет весь юго-западный участок фронта надвое.

Как только группировка оппозиции окажется прижатой к позициям миротворцев ООН, возникнет кризисная ситуация, развитие которой пока предсказать сложно. Известно, что ЦАХАЛ создал мощную группировку сил и средств в своем секторе Голанских высот, ее задача – обеспечить безопасность границ Израиля. Если сирийские войска в пылу наступления вторгнутся в разграничения или случайно обстреляют территорию Израиля, им придется вступить в бой с подразделениями ЦАХАЛа.

В данный момент сирийской оппозиции очень сложно вести перегруппировку сил и средств, поскольку она постоянно подвергается интенсивным ударам с воздуха. Самолеты российских ВКС атакуют противника практически без остановки, волна за волной. В воздушных налетах также активно участвуют сирийские ВВС. Интенсивные действия российской и сирийской авиации направлены на предотвращение попыток сил вооруженной оппозиции провести контрнаступление в районе населенного пункта Наба Аль-Сакер.

Турецкие волонтеры продолжают фиксировать продвижение транспортных кораблей, доставляющих грузы из портов Новороссийск и Кавказ в сирийский Тартус. Блогер Yoruk Isik разместил на своем аккаунте в Tweeter фотографии, на которых видно, как сухогрузы Varyag (идет под флагом Панамы), YARA J. (под флагом Того) проходят пролив Босфор. Isik утверждает, что указанные им суда перевозят технику и грузы военного назначения в интересах российской группировки ВКС в Сирии.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531976100
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