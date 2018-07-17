 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ветер перемен: Россия купит оружие у Китая?
00:44 19.07.2018

Нгуен Гиан (Nguyễn Giang)
Daubao, Вьетнам

Благодаря успехам в области военной техники, в ближайшем будущем Россия может стать клиентом Китая. Доверится ли Россия успехам Китая в военной области?

Характер отношений России и Китая в торговле между двумя странами может измениться. Если раньше Россия была главным поставщиков вооружения и военной техники для стран всего мира, включая Китай, то теперь она стала клиентом.

В последние годы китайская оборонная промышленность достигла невероятных успехов, военная техника становится все более популярной. Появляется много желающих со всего мира заключить контракт, например, ОАЭ заинтересованы в покупке беспилотных летательных аппаратов. Судя по достигнутым результатам, китайские специалисты, дизайнеры и инженеры сопоставимы с американскими разработчиками.

На современном этапе китайские беспилотники превзошли российские. Конечно, это никак не влияет на характер рынка между двумя странами: Москва продолжает продавать оружие и военную технику Пекину.

Внимание приковано к США

Эксперты центра военно-морских сил США удивляются, почему китайские беспилотники показывают такую высокую эффективность, даже превосходят российские, а Россия не решается покупать их.

Сейчас трудно убедить Россию покупать китайские самолеты. Проблема решается по-другому, а именно, через сотрудничество двух стран в развитии военной и гражданской техники. Пекин и Москва работают вместе над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. В этом проекте Москва применит свои технологии, а Китай обеспечит финансирование.

Другой проект, над которым сотрудничают две страны - это разработка беспилотного летательного аппарата "Смерч", оснащенного серией реактивных систем пожаротушения. В этом проекте Китай выступает в качестве поставщика технологий для создания деталей аппарата. Китайские специалисты признали успех проекта и намерены продолжить сотрудничество со специалистами из России.

В документах подчеркивается, что все эти проекты - хорошее начало для создания прочной основы для дальнейшего сотрудничества и развития в будущем. В то же время Китай демонстрирует российским специалистам, что они добились значительных успехов в области науки и техники, особенно в отношении оборонной промышленности.

В дополнение к беспилотным летательным аппаратам Пекин мог бы помочь России построить новый авианосец, так как Китай строит собственный. Поэтому, если Россия доверится Китаю, то стоит ожидать реализации и этого проекта.

Кроме того, не исключено, что Россия может купить китайский эскадренный миноносец 054А. Этот тип многоцелевого боевого маневренного корабля недавно привлек внимание многих специалистов и на настоящий момент считается одним из лучших военных кораблей в мире.

Россия планирует покупать военную технику у Китая, а затем на ее основе разрабатывать собственную - очень выгодное решение.

Источник - Иносми
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531950240
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