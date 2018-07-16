Польские свиньи протискиваются в Казахстан, - А.Уваров

00:21 19.07.2018 АНДРЕЙ УВАРОВ | 16.07.2018 |



Казахстан уже не раз становился жертвой продовольственных обманов и скандалов



Польское АЧС-свинство известно с зимы 2014 года, когда 13 февраля у мертвого кабана, который был найден в гмине Шудзялово примерно в 900 метрах от границы с Беларусью, взяли пробы и обнаружили в материале возбудителя африканской чумы свиней (АЧС). Через некоторое время вспышка чумы распространилась по всей территории Польши и Литвы, что вынудило восточных соседей, в первую очередь Россию, выставить жесткие таможенные барьеры.



Главная опасность такого заболевания, как африканская чума свиней, – недостаточная готовность мировой медицинской системы противостоять возможному роковому воздействию болезни на здоровье человека. Еще в 2013 году глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявлял, что вирус африканской чумы свиней (АЧС) после ряда мутаций может стать опасным для человека



Стоит ли говорить, каких объемов продаж лишились "чумные производители", если в 2013 году стоимость экспорта польской свинины только в Россию достигла почти €1,4 млрд и составила около 25% всего экспорта свинины из ЕС. Заместитель Главного ветеринарного врача Польши Кшиштоф Яжджевский прокомментировал это так: "Заражение вирусом поголовья домашних свиней – это огромные потери для свиноводов и мясоперерабатывающей отрасли. АЧС стала причиной значительного ограничения экспорта свинины…Трудно убедить страны вне границ Европейского союза, что наша свинина здорова и полностью безопасна. Наши партнеры пользуются возможностью приостанавливать сотрудничество на трехлетний срок в связи с тем, что в Польше выявлена АЧС".



Африканская чума свиней из Польши



Вскоре министерство сельского хозяйства Польши стало вести экстренные переговоры с послами Японии, Китая и Вьетнама о возможности возобновления экспорта. При этом Еврокомиссия неоднократно заявляла, что ситуация с локализацией заболевания практически решена. Между тем эксперты Россельхознадзора, имеющие опыт практической борьбы с АЧС, предупреждали Еврокомиссию о высоком риске быстрого распространения вируса. Однако в ЕС в той политической ситуации (шел 2014 год) решили перевести проблему в плоскость торговой дискуссии: в ответ на возврат Россией и Белоруссией польских грузовиков со свининой подали жалобу на Россию в ВТО. Напомним: тогда Россия наложила запрет как на ввоз живых свиней, так и на поставки свиноводческой продукции из всех стран Европейского союза, в первую очередь из Польши.



В августе 2016 года панель арбитров ВТО решила, что российский запрет идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО и что запрет на поставки свинины из всех стран ЕС противоречит международным стандартам Всемирной организации здравоохранения животных, то есть не соответствует обязательству России "основывать свои санитарные или фитосанитарные меры на международных стандартах".



"Неправомерными" были признаны и запреты на поставки свинины из Польши, хотя российская сторона фиксировала ухудшение ситуации с АЧС в странах Балтии и Польше и сообщала об этом.



Затем ЕС инициировал спор в ВТО, поскольку посчитал, что "тотальный запрет России на ввоз свинины и продукции из нее из Польши и Литвы является диспропорциональной мерой, поскольку имело место лишь несколько незначительных случаев заражения АЧС диких кабанов близ границ с Белоруссией, что было оперативно локализовано".



Африканская чума свиней из Польши



В декабре 2017 года Россия сообщила, что выполнила требования ВТО и сняла запрет на импорт свинины из стран Евросоюза. Но в ответ на т.н. секторальные санкции ЕС Россия ввела свинину в список контрсанкций. Таким образом, "торговый диспут с политической мотивацией" находится в состоянии требования штрафов, компенсаций и требований запрета поставок из России на сумму, соответствующую поданной от ЕС сумме ущерба.



Тем временем Польша продолжала искать лазейки для проникновения на рынки ЕАЭС. В январе 2018 года общественное объединение "Союз поляков в Беларуси" и Общепольское объединение профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций (OPZZRiOR) подписали договор о сотрудничестве. Заметим, что польская организация фермеров занимается не только защитой прав польских свиноводов при проведении политики борьбы с АЧС, но и способствует экспорту продукции. Потому не стоит удивляться, что в таможенных новостях встречались факты попытки завоза из Белоруссии "не той свинины".



В мае 2018 года по информации Национального союза работодателей – производителей свиней Польши, на сессии Всемирной организации здоровья животных (Международного эпизоотического бюро, МЭБ) были приняты изменения в Кодексе о здоровье сухопутных животных, относящиеся к общим условиям установления статуса по АЧС для стран, зон или территориальных единиц. Эти изменения допускают возможность торговли свининой для государств, в которых возникают случаи АЧС с учетом соблюдения конкретных ветеринарных требований.



Как считают эксперты, новые правила созданы в том числе с учетом перспективы экспорта польской свинины на новые рынки сбыта, среди которых наиболее перспективными считаются Россия, Южная Корея и Китай.



Однако проникнуть на рынки Дальнего Востока полякам сложнее, а транзитером экспорта свинины в Россию может стать Казахстан, тоже крупный потребитель этого продукта. Сегодня уже три крупные кампании (итальянская Inalca, ирландская Dunbia и австралийская Cedar Meats) заявили о планах строительства своих мясокомбинатов в Казахстане. Да и сам Казахстан нарастил производство свинины до 90 тыс. тонн мяса ежегодно. Потому поляки спешат.



Польша давно облюбовала казахстанский продовольственный рынок. Это нелепо, но в Алма-Ате, славящейся ранее своим великолепным апортом, супермаркеты заполнены сегодня польскими яблоками. Теперь, считают некоторые эксперты, ставку решили делать на готовую продукцию из свинины, в первую очередь консервы (тушенка, паштеты, "завтраки туриста" и т.д.). Кстати, магазины Украины этим уже завалены.



Главным аргументом польских экспортеров является подтверждение термической обработки свинины с технологией, что гарантирует разрушение вируса АЧС. Поляки обещают даже наносить на продукцию особую маркировку, подтверждающую ветеринарные гарантии. Однако Казахстан уже не раз становился жертвой продовольственных обманов и скандалов, когда под видом говядины из Китая завозили свинину, отравленную птицу и даже мясо морских свинок (тоже под видом говядины). А в 2008 году в китайской молочной продукции нашли меламин.



Директор Института защиты и карантина растений академик Национальной академии наук Республики Казахстан Абай Сагитов может привести сотни примеров отравленной продукции, легально провезенной через границу. "Польский метод" может стать еще одним в этой мрачной коллекции.



Характерно, что к идее импорта польской свиной продукции со скепсисом относятся и казахстанские свиноводы. Как считает исполнительный директор ассоциации "Союз свиноводческих хозяйств Казахстана" Серик Танкеев, для казахстанских предприятий приоритетен российский рынок. В ближайшей перспективе, по замыслу свиноводов Казахстана, они способны нарастить производство до 200 тыс. тонн свинины в год, с экспортом не менее 85 тыс. тонн за рубеж.



Польский свино-консервный прорыв запретного транзита может случиться лишь в одном месте – в таможенной службе республики. Однако есть шанс, что Казахстан этого не допустит. На кону жизни людей, да и свинина польская – не ахти. Источник - fondsk.ru

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