О личности казахстанца, купившего в Париже квартиру за 65 млн евро

19:24 18.07.2018 Владелец квартиры в Париже за 65 млн евро не имеет отношения к правительству. Казахстанец приобрел дорогую недвижимость на законных основаниях, оплатив все налоги.



Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев прокомментировал вопрос насчет личности казахстанца, купившего в Париже квартиру за 65 млн евро, передает корреспондент Zakon.kz.



"Мы отправляли запрос коллегам во Францию, ответ пришел. Но налогоплательщик не разрешает нам разглашать его данные, поэтому мы не можем сообщить", - сказал он.



По его словам, "это налоговая тайна".



"Квартира законным путем была приобретена, уплачены налоги. Он показал свой доход, с которого были уплачены налоги. Это его свободные деньги. Это неправительственный человек", - пояснил представитель КГД.



Квартира расположена на авеню Montaigne в "Золотом треугольнике" города. Жилье занимает 1200 квадратных метров. В нем пять спален, пять ванных комнат, спа-центр и отдельное крыло для персонала.



Ксения Давыдова, Астана Источник - Zakon.kz

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