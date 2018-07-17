 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.07.2018
10:24  Советский разведчик Наум Эйтингон: уточнения к биографии, - П.Густерин
10:23  Чужой против всех. Противники Дональда Трампа переходят в контрнаступление после саммита в Хельсинки
10:20  Хельсинкский договор, меняющий мир, - Ю.Баранчик
10:18  Об отношениях кыргызской правительницы Курманджан-датки и российских царских властей, - Б.Абытов
10:12  Таалайбек Сарыбашов избран мэром города Ош
10:10  Опасные связи Сахеля. Религия лишь прикрытие при налаживании наркотрафика
10:08  Коля Джумагалиев - алма-атинский людоед (история маньяков)
10:06  Рахмон сочинил книгу о внешней политике Таджикистана
10:05  Кто дальновиднее - Трамп или "коллективный Запад"? - Д.Седов
10:04  Европейский союз - противник США? - Н.Меден
10:02  США встревожены влиянием Китая в Африке, - В.Гулевич
08:10  О происхождении термина "Ажо", обозначавшим в китайских летописях правителя кыргызов, - Кылыч Эсен уулу
08:07  В возникновении восстания 1916 года были виноваты не только русские чиновники, но и кыргызские, - Бекбосун Борубашов
07:44  Азербайджанцы в Иране задумали свергнуть Ильхама Алиева. Заговор с целью шиитской революции вскрылся после покушения на мэра Гянджи
07:41  Туранский тигр мертв, но дело его живет. В Казахстане снова появятся гигантские кошки
07:37  В Астане хотят построить гигантскую статую суслика, смотрящего на резиденцию Ак-Орду
06:12  У саакашистов Грузии новый безумный вождь (и выпускник МГИМО) Вашадзе
00:44  Почему экономике Китая сулят проблемы
00:08  Елбасы повелел построить 4-й казахстанский НПЗ
00:00  Трах-типятох. Узбекский телеканал извинился за показ эротических сцен
Вторник, 17.07.2018
20:23  Турецкие спецслужбы похитили на Украине опасных гюленистов - журналиста Зеки и бизнесмена Игита
15:43  Вариант "Анкара". В 1942-м нападение Турции на СССР считалось почти неизбежным, однако..., - А.Балиев
15:37  Без Надежды. Томящаяся в укр-темнице депутатка-наводчица Н.Савченко объявила самую последнюю голодовку
15:32  Азиз Воитов назначен председателем правления АКБ "Узпромстройбанк"
15:28  Туркменистан впервые начал производство компьютеров
15:26  Не спустил флага. Найден затонувший в Цусимском сражении русский крейсер "Дмитрий Донской"
15:21  Экс-зять Азербайджана Эмин Агаларов вновь женился. На экс-сожительнице алкогольного магната Алене Г.
15:18  Высоко-мораль по-ноокатски. Родившей вне брака 22-летней девушке связали ноги и бросили в водохранилище
12:47  В США схватили 29-летнюю российскую оружейную шпионку Машу Бутину
12:44  Более десятка предприятий Таджикистана перешли на узбекский природный газ
12:22  В Киргизии придумали и готовятся принять "Национальную стратегию развития" до 2040 года
12:21  Израиль готовится к наступлению российской армии
12:19  Как убивали семью последнего российского императора (история), - А.Оверчук
12:17  Тревога коллективного Запада крайне показательна, - Н.Янкова
12:11  Россия и Турция: кто кого, - новая книга турецких политологов О.Ормеджи и С.Касаджика
12:10  Трамп создал парадокс: "хищники за вегетарианство", - А.Запольскис
12:08  УкрМайдан. Порошенко в трауре. Олигарх Коломойский вновь совокупился союзом с Юлей Тимошенко
11:27  Мирзияев предоставил мелким узб-предпринимателям новые льготы
10:03  Аргентинский футболист Хуан Лескано перешел из "Ливерпуля" (Англия) в "Тобол" (Казахстан)
08:55  КазВласти решили восстановить разрушенный Чингис-ханом город-крепость Отрар
08:53  Кыргызско-индийский центр горной военной подготовки открылся в Балыкчи
08:50  В МВД Киргизии очередная чистка - уволены 15 старших офицеров
08:46  Сотрапезники. КырПрезидент Жээнбеков крепко подмочил репутацию, - "Ачык саясат"
08:42  Кыргызы пригласили на 3-и Всемирные игры кочевников Джоли и Ди Каприо
08:34  Китай покупает таджикское озеро Сарез. Узбекистан может остаться без питьевой воды, - В.Панфилова
08:32  США предлагают России объединиться против Ирана и Китая, - И.Субботин
08:15  В Таджикистане запретили продажу мобильных телефонов без сертификата Службы связи
08:09  "А у нас, что получается... Сами акционеры банков откатывали деньги, воровали", - Елбасы прозрел
07:46  Мирные недоговоренности. Чего достигли Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки, - "Къ"
07:39  НАТО профинансирует афганский спецназ
00:40  Бесплодная двойственность. Почему Россия и Запад застряли в состоянии неопределенности, - И.Сафранчук
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Советский разведчик Наум Эйтингон: уточнения к биографии, - П.ГустеринСоветский разведчик Наум Эйтингон: уточнения к биографии, - П.Густерин
10:24 18.07.2018

П.В. Густерин

Н.И. Эйтингон: уточнения к биографии

5 ноября 2015 г. на Ютюбе был размещен ролик фильма "Между Черчиллем и Сталиным", вышедшего на телеканале "Мир". Одной из ключевых фигур фильма является Наум Исаакович Эйтингон. Тем более жаль, что в целом неплохая документальная работа содержит досадные ошибки и неточности, касающиеся именно этого персонажа.

На 8-й минуте диктор, излагая биографию Эйтингона, утверждает, что его "образование - Военная академия Генерального штаба". В действительности, Эйтингон в 1925 г. окончил Восточный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, готовивший разведчиков. В Военной академии Генерального штаба, которая была учреждена в 1936 г. для подготовки высшего командного состава РККА, Эйтингон, будучи разведчиком, никогда не обучался.




Далее: "С 1939 по 1941 - организовал ликвидацию Троцкого в Мексике". Как известно, Л.Д. Троцкий был убит в августе 1940 г., поэтому неясно, причем здесь 1941 г. Кроме того, Эйтингон не был единственным организатором этого политического убийства, как можно подумать, а был одним из его организаторов. По иронии судьбы убийство Троцкого, поддержавшего предложение по созданию восточного отделения Академии Генерального Штаба РККА (позднее называвшееся Восточным факультетом Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе), было организовано одним из выпускников его же детища.

Далее, на 9-й минуте: "1946 - заместитель начальника службы диверсий и террора". Действительно, отдел "ДР" МГБ СССР, о котором здесь идет речь, был организован в 1946 г., но заместителем его начальника Эйтингон являлся с 15 февраля 1947 г. До этого назначения, в 1945-1947 гг., он являлся заместителем начальника отдела "С", занимавшегося сведениями, имевшими отношение к созданию атомного оружия. Примечательно, что в обоих названных отделах Эйтингон являлся заместителем П.А. Судоплатова.

Справедливости ради надо сказать, что полной хронологии жизни Н.И. Эйтингона нет до сих пор и, наверное, вряд ли она возможна для человека, прожившего такую жизнь…

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531898640
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  