Советский разведчик Наум Эйтингон: уточнения к биографии, - П.Густерин

10:24 18.07.2018 П.В. Густерин



Н.И. Эйтингон: уточнения к биографии



5 ноября 2015 г. на Ютюбе был размещен ролик фильма "Между Черчиллем и Сталиным", вышедшего на телеканале "Мир". Одной из ключевых фигур фильма является Наум Исаакович Эйтингон. Тем более жаль, что в целом неплохая документальная работа содержит досадные ошибки и неточности, касающиеся именно этого персонажа.



На 8-й минуте диктор, излагая биографию Эйтингона, утверждает, что его "образование - Военная академия Генерального штаба". В действительности, Эйтингон в 1925 г. окончил Восточный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, готовивший разведчиков. В Военной академии Генерального штаба, которая была учреждена в 1936 г. для подготовки высшего командного состава РККА, Эйтингон, будучи разведчиком, никогда не обучался.









Далее: "С 1939 по 1941 - организовал ликвидацию Троцкого в Мексике". Как известно, Л.Д. Троцкий был убит в августе 1940 г., поэтому неясно, причем здесь 1941 г. Кроме того, Эйтингон не был единственным организатором этого политического убийства, как можно подумать, а был одним из его организаторов. По иронии судьбы убийство Троцкого, поддержавшего предложение по созданию восточного отделения Академии Генерального Штаба РККА (позднее называвшееся Восточным факультетом Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе), было организовано одним из выпускников его же детища.



Далее, на 9-й минуте: "1946 - заместитель начальника службы диверсий и террора". Действительно, отдел "ДР" МГБ СССР, о котором здесь идет речь, был организован в 1946 г., но заместителем его начальника Эйтингон являлся с 15 февраля 1947 г. До этого назначения, в 1945-1947 гг., он являлся заместителем начальника отдела "С", занимавшегося сведениями, имевшими отношение к созданию атомного оружия. Примечательно, что в обоих названных отделах Эйтингон являлся заместителем П.А. Судоплатова.



Справедливости ради надо сказать, что полной хронологии жизни Н.И. Эйтингона нет до сих пор и, наверное, вряд ли она возможна для человека, прожившего такую жизнь… Источник - ЦентрАзия

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