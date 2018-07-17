Чужой против всех. Противники Дональда Трампа переходят в контрнаступление после саммита в Хельсинки

10:23 18.07.2018 Итоги первого саммита президентов Путина и Трампа в Хельсинки повергли американскую политическую элиту в шок, сменившийся активными действиями по нейтрализации эффекта переговоров двух лидеров. Оппоненты Дональда Трампа как в демократическом, так и республиканском лагере, проявив редкое единодушие, обвинили его в недопустимой уступчивости в вопросе о "российском вмешательстве" и неспособности отстоять национальные интересы страны. Разгорающийся с новой силой скандал, в центре которого вновь оказалась Россия, сулит резкое обострение внутриполитической борьбы в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, которые станут и неформальным референдумом о доверии президенту Трампу.



Терминатор для Дональда Трампа



Первый саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки проходил всего через месяц после того, как Дональд Трамп в Сингапуре впервые встретился с главой еще одного государства, вместе с Россией причисленного в Вашингтоне к "мировой оси зла" - лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Итоги сингапурского саммита были восприняты в США и за их пределами как главное внешнеполитическое достижение Дональда Трампа и его актив в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США: выступить против главы Белого дома по корейскому вопросу не рискнули даже его наиболее непримиримые оппоненты.



По словам информированного источника "Ъ" в госструктурах США, именно после успеха Сингапура Дональд Трамп решил ускорить проведение саммита с Владимиром Путиным. Желание встретиться с президентом РФ глава Белого дома высказал еще в ходе их телефонного разговора в марте. Однако до начала июня американцы не предпринимали активных попыток организовать переговоры. По словам диписточника "Ъ" в Москве, российская сторона уже было решила, что в администрации Дональда Трампа решили "замотать" вопрос и не форсировать его до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.



Между тем реакция на прошедшую 16 июля встречу Владимира Путина и Дональда Трампа со стороны американской политической элиты и СМИ показывает: достичь схожего с Сингапуром эффекта после встречи в Хельсинки 45-му президенту США не удалось. В Вашингтоне Дональда Трампа объявили проигравшим еще до того, как президентский борт номер один вернулся из Хельсинки домой, на авиабазу Эндрюс в Мэриленде.



Наибольшие нарекания вызвали заявления Дональда Трампа в ходе совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции. И прежде всего его ответ на вопрос, кому он больше доверяет в вопросе о предполагаемом вмешательстве властей РФ в американские выборы - собственным спецслужбам или президенту РФ. Американские разведструктуры, напомним, обвиняют Москву во взломе серверов Демократической партии США и распространении компрометирующей оппонентов Дональда Трампа информации. Власти РФ категорически отрицают эти обвинения. "Я верю и той и другой стороне,- заявил глава Белого дома в Хельсинки.- Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень активно и убедительно отрицал ее выводы. Он (российский президент.- "Ъ") сказал, что за этим (взломом.- "Ъ") стоит не Россия, и я не вижу причин, почему она (Россия.- "Ъ") стояла бы за этим".



Позже Дональд Трамп сказал, что не то имел в виду и вообще оговорился, но было поздно: пассаж про спецслужбы стал самой цитируемой в американских СМИ и соцсетях частью пресс-конференции. Одним из первых выступление американского президента раскритиковал Нил Кавуто, ведущий Fox News - любимого телеканала Дональда Трампа.



"Это было просто отвратительно. Президент США за рубежом говорит с нашим главным врагом, или противником, или соперником - не знаю, как его назвать,- и позволяет ему, по сути, выйти сухим из воды и не выступает хотя бы с малейшей критикой",- негодовал в эфире Нил Кавуто.



С особо жесткой критикой на Дональда Трампа за недоверие разведсообществу США о вмешательстве РФ в выборы в 2016 году обрушились нынешние и бывшие его представители.



"Поведение Дональда Трампа приближается и даже превосходит уровень, необходимый для признания его тяжким должностным преступлением,- написал в Twitter глава ЦРУ в 2013–2017 годах Джон Бреннан.- Это не что иное, как измена".



Нынешний директор Национальной разведки Дэн Коутс был не так резок, но также заявил, что не согласен с президентом. "Мы были предельно точны в нашей оценке российского вмешательства в выборы 2016 года и их постоянных усилий по подрыву нашей демократии, и мы продолжим поставлять непредвзятые и объективные разведданные в защиту национальной безопасности США",- заявил он.



Оппоненты президента из Демократической партии ожидаемо воспользовались его неожиданным признанием в Хельсинки. Глава демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "никогда в истории США президент страны не поддерживал противника таким образом". А его коллега, глава демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси сочла, что "слабость Трампа была унизительной".



Дональда Трампа осудили даже его союзники.



Бывший спикер Сената США от Республиканской партии, один их самых преданных сторонников президента Ньют Гингрич заявил, что, уравняв данные от Владимира Путина и от американской разведки, глава Белого дома "сделал самую серьезную ошибку своего президентства". Нынешний председатель Комитета Сената США по внешним делам республиканец Боб Коркер в интервью телеканалу CNN также заявил, что был "очень разочарован и опечален тем", что Дональд Трамп "поставил на одну доску разведслужбы США и то, что говорил Путин". Впрочем, самый убийственный комментарий оставил в Twitter герой "Терминатора", дважды избиравшийся губернатором Калифорнии республиканский политик Арнольд Шварценеггер: "Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, на это было неловко смотреть, вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи".



Мир смотрит иначе



Международная реакция на итоги российско-американского саммита оказалась куда более позитивной. Единственным евроатлантическим союзником США, призвавшим продолжать политику сдерживания России и после встречи в Хельсинки, стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Канада ясно дала понять, что осуждает Владимира Путина и Россию",- заявил он.



В то же время официальный представитель британского премьера Терезы Мэй выразил мнение, что достигнутые в Хельсинки договоренности не подрывают безопасность трансатлантического альянса и не представляют угрозы для союза между США и европейскими партнерами. Не согласился с американскими критиками Дональда Трампа, обвиняющими его в недопустимых уступках Владимиру Путину, и польский премьер Матеуш Моравецкий. "Возможно, один президент, наш восточный сосед, давил на президента США, склоняя к уступкам. Я уступок не заметил, ни в контексте аннексии Крыма, ни в контексте Украины",- отметил он. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости продолжения диалога Москвы и Вашингтона. Схожую позицию высказали и в МИД Японии.



Самой оптимистичной оказалась оценка итогов саммита, которую дал премьер-министр Австрии Себастьян Курц (наряду с Хельсинки Вена рассматривалась как одно из потенциальных мест проведения переговоров двух президентов). "Встреча в Хельсинки - это сигнал, что глобальные вызовы могут быть решены только через диалог. Расширение сотрудничества двух сверхдержав - России и США - незаменимо",- написал он в Twitter.



Таким образом, вынужденный вновь уступить инициативу своим оппонентам внутри США, единодушно признавшим его саммит с Владимиром Путиным провальным, Дональд Трамп заработал важные внешнеполитические очки за пределами США. В случае если диалог на высшем уровне с Москвой получит продолжение и приведет к конкретным договоренностям по урегулированию международных кризисов и конфликтов, эти очки могут оказаться для Дональда Трампа еще более значимыми, чем договоренности с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пока не получившие должного развития. Несмотря на разгорающийся в США с новой силой скандал, в центре которого вновь оказалась Россия, глава Белого дома все еще сохраняет шансы записать отношения с Москвой себе в актив в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, которые станут и неформальным референдумом о доверии президенту Трампу.



Показательно, что обрушившийся на Дональда Трампа по итогам Хельсинки шквал критики пока не нашел отражения в опросах общественного мнения. Авторитетный Rasmussen Reports показал, что 17 июля рейтинг поддержки президента составил 46%, осудили Дональда Трампа 53%. Цифры поддержки главы Белого дома колеблются в коридоре 45–50% как минимум с марта этого года, при этом число тех, кто "безусловно поддерживает" политику бизнесмена, с тех пор даже выросло с 29–30% и во вторник составляло 33%. Процент категорически не согласных с его курсом 16 июля скакнул с 44% до 46%, но уже 17 июля вернулся к показателю 44%.



Отправляясь в Хельсинки на переговоры, Дональд Трамп здраво оценивал свои перспективы угодить политическим оппонентам в США. "Неважно, как хорошо я покажу себя на саммите,- написал он в Twitter перед встречей с Владимиром Путиным.- Что бы я ни сделал на саммите, если бы мне даже был сдан великий город Москва как возмещение за все грехи и зло, совершенные Россией в течение многих лет, я вернусь и встречу критику, что этого было недостаточно и что я должен был получить еще и Санкт-Петербург в дополнение!"



Сергей Строкань, Михаил Коростиков, Елена Черненко Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531898580

Новости Казахстана

