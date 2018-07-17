Хельсинкский договор, меняющий мир, - Ю.Баранчик

10:20 18.07.2018 ХЕЛЬСИНКСКИЙ ДОГОВОР, МЕНЯЮЩИЙ МИР



Свой среди чужих: американский Козырь в колоде Владимира Путина



Юрий Баранчик



Как мы и предполагали в статье "Черный миропроект: у Владимира Путина и Дональда Трампа один общий враг" за десять дней до переговоров в Хельсинки лидеров России и США, их результаты, а даже больше – обстановка вокруг них в США, говорят только об одном: пока Путин и Трамп не уничтожат "черный миропроект", их глобальные проекты, как и будущее наших стран и всего мира, будут под вопросом.



Пройдем по пунктам.



Первое. Итоговая пресс-конференция подтвердила, что президенты наших стран, действительно, в позитивном и равноправном ключе обсудили очень много проблем из имеющегося спектра. Что значит в позитивном? Это когда на переговорах стороны играют не в игру в нулевой суммой и не ставят заведомо не выполнимых условий, а обозначают реально имеющую место проблему (для одной или двух сторон) и ищут такие способы ее решения, которые выгодны обеим сторонам.



Такой подход Трампа к переговорам с Путиным в корне отличает его от фронтменов "черного миропроекта" Хиллари Клинтон, Джона Маккейна и других, которые могут вести переговоры исключительно с позиций так называемого "морального превосходства". То есть с позиций, когда переговорщики изначально не равны. Один может ударить другого шахматной доской по голове из-за "морального превосходства", а другой этого сделать не может.



Лучше всего такой подход после переговоров лидеров России и США в Хельсинки выразил спикер палаты представителей США, республиканец Пол Райан: "Президент должен понимать, что Россия нам не союзник. Не существует морального равенства между США и Россией, которая является враждебной в отношении наших самых базовых ценностей и идеалов. США должны сконцентрироваться на том, чтобы заставить Россию ответить за содеянное и заставить ее прекратить злобные атаки на демократию".



Если нет морального равенства – не может быть и равных переговоров. Соответственно, США всегда правы по определению. Естественно, такой подход а) не подтверждается исторически (поддержка и финансирование фашизма в Германии, атомные бомбардировки Японии и многое другое); б) не подтверждается по факту сегодняшней геополитической ситуацией в мире; в) главное – нас не устраивает. А раз нас не устраивает – значит, так не будет.



Поэтому очень важно для будущего российско-американских отношений то, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в атмосфере равноправного позитивного диалога. Трамп показал, что он может быть партнером, с которым можно решить любые проблемы.



Второе. Украина, Сирия, КНДР, Израиль, Иран присутствовали в теме переговоров лидеров России и США. Как показала итоговая пресс-конференция, по всем вопросам, даже по "Северному потоку-2", удалось найти взаимовыгодные решения, о которых мы будем узнавать из СМИ в ближайшие недели и месяцы. Почему Трамп заинтересован в их скорейшем решении точно так же, как и Путин? Потому, что все эти проблемы инспирировали враги России и США. Причем инспирировали не сегодня или вчера, а еще в 70-ые годы, похоронив брежневско-никсоновскую "разрядку". Трамп, как человек никсоновских взглядов на мир, о чем говорит слишком много фактов, просто отдает долги за своего духовного учителя тем, кто его уничтожил как политика.



В контексте сказанного, состоявшийся 11 июля визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву можно расценить только в одном контексте – он привез личное послание Трампа перед переговорами с целью последнего перед встречей в Хельсинки прояснения ситуации.



Третье. Думаю, что итоговые заявления пресс-конференции были согласованы еще на стадии подготовки встречи. Соответственно, эти вопросы были согласованы заранее, чтобы не тратить на них драгоценного времени встречи. А на что было потрачено время непосредственно самих переговоров в режиме тет-а-тет? Косвенный ответ дает сама пресс-конференция, а именно та ее часть, где Владимир Путин говорил о специальном прокуроре Миллере и о международном мошеннике Браудере, который не заплатил налоги нив России, ни в США, при этом отгрузив на выборах президента США в избирательной фонд Хиллари Клинтон 400 млн долларов.



Да, скорее всего, на переговорах те-а-тет речь шла об общих врагах. Именно поэтому сразу после окончания переговоров эти враги в США и решили допросить личного переводчика Дональда Трампа.



Как мы видим, этот враг не гнушается ничем – 12 сотрудников ГРУ, переводчик Трампа – ему все равно. Люди для него не существуют в качестве людей. И это сатанинская логика уничтожения и некрофилии. "Черный миропроект" не гнушается даже брать в заложники женщин – именно поэтому в США арестована гражданка России, к ней применяется давление и не пускают российского консула.



Исходя из того, что действия "черного миропроекта" опустились ниже плинтуса, и за это в приличном обществе бьют канделябрами по рукам, можно сделать вывод о том, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа действительно были очень успешными. Как сказал глава МИД России Сергей Лавров – "переговоры прошли не просто успешно, они прошли шикарно".



И главное, четвертое. Те главные проблемные пункты, которые высветили переговоры лидеров России и США в Хельсинки, а главное – та истерия со стороны "черного миропроекта", которая сразу же началась в СМИ, не успела закончиться итоговая пресс-конференция, говорят только об одном – главная проблема переговоров Путина и Трампа находится в США и называется "глубинное государство".



Без решения этой главной проблемы, без устранения этого главного врага человечества, а не просто лично Путина и Трампа или России и США, а именно так – всего человечества (именно поэтому Владимир Путин и поехал перед переговорами на Валаам как Христов воин), решение всех остальных проблем будет серьезно тормозиться.



Поэтому основные усилия и Путина, и Трампа сейчас будут направлены не на Украину, Сирию, КНДР, Израиль, Иран или "Северный поток-2" - по ним и так все понятно, а на борьбу с "черным миропроектом". Слова Путина о том, что он хотел, чтобы на выборах президента США победил Трамп, говорят именно о таком понимании ситуации российским руководством.



А с учетом того, что американцы вмешиваются во внутриполитические дела всех стран мира, куда только могут дотянуться, в том числе, в России, через различные НГО, то нет ничего удивительного в том, что и мы через свои НГО будет реализовывать аналогичный комплекс мер по защите своих национальных интересов, в том числе, на территории США. А вот то, что американцы считают такого рода деятельность "шпионской", как в случае с Марией Бутиной, говорит о том, что аналогичные меры мы можем принимать и по отношению к сотрудникам американских НКО на территории России.



Вообще хотел заметить, что арест Бутиной, фейк про 12 сотрудников ГРУ, дело Скрипалей и многое другое говорит о чрезвычайной идейной слабости "черного миропроекта". Эти люди способны только на подлость, вранье, провокации и только такими черными, сатанинскими методами могут управлять ходом истории и жизнями людей. Такой подход, на мой взгляд, однозначно противоречит не только христианскому и других мировых религий, но и говорит о редкой трусости людей, принадлежащих к "черному миропроекту".



Трамп должен прекрасно понимать, что либо он посадит Клинтон за решетку, либо она его. Третьего не дано – он лишил секту сатанистов возможности развязать ядерную войну или захватить мир шантажом и угрозами, и она будет ему мстить и пытаться его достать, даже находясь на смертном одре. Поэтому этот вопрос надо закрыть как можно скорее.



Исходя из вышеизложенного, основное поле битвы Путина и Трампа находится в Вашингтоне и его окрестностях, а не в Сирии или Украине. Там и надо воевать. Источник - iarex.ru

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