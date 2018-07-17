 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таалайбек Сарыбашов избран мэром города Ош
10:12 18.07.2018

Turmush - Таалайбек Сарыбашов сегодня, 18 июля, избран мэром города Ош.

Об этом сообщил корреспондент Turmush.

Как рассказал глава Ошской городской избирательной комиссии Абдижалил Муратов, 44 из 45 депутатов проголосовали "за" кандидатуру Т.Сарыбашова.

Один депутат проголосовал против.

Испорченных бюллетеней не было.

После избрания Сарыбашова мэром спикер городского кенеша Жапарбек Ормонов пожелал успехов от имени всех парламентариев.

Также Ж.Ормонов надел на Т.Сарыбашова чепкен, калпак и вручил камчы.

Новый мэр поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры.

Что известно о Т.Сарыбашове?

В декабре 2015 года распоряжением премьер-министра Темира Сариева был назначен полномочным представителем правительства в Ошской области.

В сентябре ему исполнится 47 лет.

Образование получал в Ошском технологическом техникуме (1995 год) и Ошском государственном юридическом институте по специальности юрист (2008 год).

Трудовая деятельность 1989 г. - Алайский АТП, с. Гульча, автослесарь.

1989-1991 - служба в рядах Советской армии (ГДР), сержант.

1991-1992 - Плодоовощной комбинат, г. Ош, продавец.

2005-2008 - Рынок "Насирбек уулу Нурсултан", с. Гульча, директор.

2008-2012 - Алайский районный кенеш, председатель.

2012 г. - Глава Алайской государственной районной администрации - аким.

Отметим, экс-мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев покинул занимаемый пост 3 июля в связи с назначением на должность заместителя председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Ранее Turmush писал, что на сегодняшней сессии присутствуют и.о. полпреда в области Шайырбек Козубаев, представитель ЦИК по городу Ош, вице-мэры Оша, НПО.

На повестке дня один вопрос - выборы нового мэра.

11 июля кандидат на пост мэра города Ош Таалайбек Сарыбашов сдал экзамен на знание государственного языка.

Его кандидатура была выдвинута коалицией большинства горкенеша.

Т.Сарыбашов был полномочным представителем правительства в Ошской области. В случае утверждения его кандидатуры на должность мэра пост полпреда правительства в Ошской области станет вакантным.

Среди возможных кандидатов на пост полпреда озвучиваются фамилии трех действующий руководителей – Давранбека Маматалиева, Тилека Матраимова, Байыша Юсупова.

Источник - Turmush
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531897920
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