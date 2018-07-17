 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коля Джумагалиев - алма-атинский людоед (история маньяков)
10:08 18.07.2018

Николай Джумагалиев: людоед из СССР

rusday.com, 17 июля

Если вы думаете, что каннибалы бывают только в фильмах, то вы ошибаетесь. Дело в том, что даже в Советском Союзе были преступники, которые в прямом смысле этого слова употребляли своих жертв в пищу. Расскажем о самом кровожадном из таких преступников, мужчине по имени Николай Джумагалиев. Можно сказать, что в Советском Союзе не было каннибала знаменитее этого. Когда следователи допрашивали преступника, он сказал, что, когда ел человеческие конечности, получал дополнительные силы, какие-то сверх способности. Например, он говорил о том, что ему дается свыше возможность смотреть в будущее.

Родился этот маньяк в Казахском поселке, с профессией он долго не мог определиться, а когда ему было 27 лет, он уже совершил первое в жизни убийство. Было время, когда парень даже работал пожарным, вообще он перепробовал много профессий. Также он успел поездить по стране, работал в Сибири, в Якутии, на Чукотке, побывал в Мурманской области, жил на Урале. Несколько раз он пытался получить высшее образование, но из этого ничего не получилось.

Первое убийство будущий маньяк совершил 1979 году, это было недалеко от трассы Узунагач-Майбулак. Женщина шла одна, он воспользовался моментом и напал на нее. Мужчина перерезал своей жертве горло, потом начал пить ее кровь. Чокнутый каннибал считал, что, когда он режет горло человека, из него выходит душа, и ее даже можно увидеть. Такие мысли родились в голове у маньяка не просто так, он начитался оккультных трактатов, откуда и черпал вдохновение.

После того как женщина была убита, Джумагалиев расчленил тело женщины, мясо забрал домой. На обычной сковороде он жарил внутренние органы несчастной, сделал пельмени и стал их есть. Как он рассказал в ходе допроса, первый раз есть человеческое мясо было не очень приятно, он себя заставлял. За следующие несколько месяцев того же года мужчина совершил еще несколько убийств, точнее - пять.

Схема была одна и та же, Джумагалиев подкарауливал жертв на трассе, затем он вламывался в дома, которые стояли одиноко, убивал он случайных женщин. Прошло полтора года и каннибала арестовали, но поймали его вовсе не на том. Дело в том, что после пьянки с коллегами по цеху мужчина застрелил своего товарища из пожарного ружья, экспертиза показала, что Джумагалиев является шизофреником. Прошло всего несколько месяцев, мужчину отпустили, его ввели в состояние ремиссии. Когда он вернулся домой, убийства стали продолжаться, еще троих женщин Джумагалиев убил уже после того задержания.

Например, когда к нему в гости пришла молодая девушка, они выпили, уединились в комнате, затем он убил ее и расчленил. В дом пришли гости и застали мужчину голым, он убежал на улицу, хотя тогда была декабрь. Джумагалиев прятался в доме сестры, а когда в его дом ворвались полицейские, они обнаружили на полках соленья из человечины. После этого Джумагалиев оказался в психиатрической лечебнице, но смог оттуда сбежать, на протяжении 2 лет преступник гулял на свободе.

Вся Москва боялась того, что по улицам столицы гуляет убийца каннибал, на самом же деле он был в Бешкеке, все водил за нос. Джумагалиеву было нечего есть, он хотел сесть в тюрьму, но ненадолго, не за то, что он совершил. Тогда он придумал похитить овец, план удался, людоед представился китайцем, ему позволяла казахское внешность. Но, как оказался в Советском Союзе, мужчина объяснить не мог, это и стало причиной сомнений правоохранителей. Вскоре стало известно, что в руках у силовиков оказался как раз-таки тот маньяк, который сбежал из психиатрической больницы. На сегодняшний день Джумагалиев находится в Республиканской психиатрической больнице специального типа для особо опасных в поселке Актас в Алматинской области. В 2014 году ему предъявили обвинение в десятом убийстве, которое он совершил в 1990 году.

Источник - Номад
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