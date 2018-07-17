 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон сочинил книгу о внешней политике Таджикистана
10:06 18.07.2018

"Об актуальных внешнеполитических вопросах и инициативах Республики Таджикистан", - так называется книга президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которая вышла в свет в столичном издательстве "Контраст".

Составителем и автором предисловия книги является старший советник аппарата помощника президента республики по вопросам зарубежных связей, доктор исторических наук Зафар Сайидзода, сообщили "Азия-Плюс" в правительстве страны.

Издание, в объеме 366 страниц на таджикском языке, представляет собой сборник из парламентских посланий, выступлений, речей, интервью и заявлений для прессы Эмомали Рахмона.

Книга состоит из двух разделов и приложений. Первый раздел сборника посвящен актуальным вопросам и основным направлениям внешней политики Таджикистана в течение двух последних десятилетий. Материалы второго раздела отражают инициативы главы государства на международной арене по вопросам водной проблематики и глобального изменения климата, пути разрешения афганского кризиса, борьбы с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Издание предназначено для широкого круга читателей, в том числе ученых, дипломатов, госслужащих, преподавателей и студентов высших учебных заведений.

Электронный вариант книги будет размещен на сайте национальной библиотеки Таджикистана.

Источник - CA-NEWS
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