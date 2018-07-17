 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США встревожены влиянием Китая в Африке, - В.Гулевич
10:02 18.07.2018

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ

США встревожены влиянием Китая в Африке

Пекин создает в Африке единую дорожную сеть, которая соединит Эфиопию, Эритрею, Джибути, Уганду, Кению и Танзанию

В 2017 году в Джибути появилась первая китайская военно-морская база за рубежом. Там же располагается крупнейшая в Африке военная база США форт Лемонье с 5 тысячами военнослужащих.

Джибути – крохотная страна на побережье Красного моря. Она не имеет полезных ископаемых, ее флора и фауна бедны. Главный ресурс Джибути для торговли с внешним миром – ее географическое положение. В стране размещены не только китайские и американские военнослужащие, но также французские, итальянские, японские, испанские, немецкие, саудовские. Китайская военная база – самая крупная (10 тысяч военнослужащих).

США и КНР конкурируют за возможность закрепиться на этом стратегически важном участке. Джибути – это возможность контроля узкого горлышка Баб-эль-Мандебского пролива с минимальной шириной 29 км. Пролив соединяет Аравийское море Индийского океана с Красным морем и далее через Суэцкий канал со Средиземным.

Баб-эль-Мандеб – это морской коридор из Европы в Южную и Восточную Азию. Через него проходит около 4 млн. баррелей нефти в сутки, в основном из стран Персидского залива. Часть нефти поставляется в Европу через нефтепровод Su-Med (пропускная способность 2,5 млн. баррелей в сутки) от побережья Суэцкого канала через Средиземноморье в ЕС.

Китайская военная база в Джибути

Джибути – единственные "морские ворота" для богатой природными ресурсами, но сухопутной Эфиопии. После того как в 1993 г. эфиопская провинция Эритрея после долгой вооруженной борьбы объявила о независимости, Эфиопия утратила выход к побережью Красного моря. За решение проблемы взялся Китай: в 2016 г. проложил железную дорогу Аддис-Абеба – порт Негад (Джибути), стоимостью $3,3 млрд., открыл международный аэропорт Джибути, модернизирует порт Негад для импорта сырья, доставляемого из внутренних районов Африки.

Одновременно Китай углубляет отношения с Эритреей, богатой золотом, цинком, железом, медью, поташом. В 2017 г. посол КНР в Эритрее Янь Цигань на совместной конференции, посвященной перспективам двустороннего сотрудничества в рамках проекта Нового шелкового пути, сказал: "Важность Эритреи для проекта заключается в ее стратегически выгодном положении на побережье Красного моря".

А всего за полгода до этого эксперты американского Атлантического совета в специальном докладе президенту Трампу указали на необходимость срочно пересмотреть отношения с Эритреей ввиду растущего влияния Китая в регионе.

После серии вооруженных конфликтов Эритреи с Йеменом (1995), Эфиопией (1998) и Джибути (2008) и за помощь исламистам из Сомали Совет Безопасности ООН при поддержке США ввел эмбарго на поставки оружия в Эритрею и санкции против эритрейского правительства.

Теперь советники администрации Трампа говорят прямо противоположное: доказательств помощи сомалийским исламистам со стороны Эритреи не найдено, демократии в Эритрее не меньше, чем в других странах, и санкции, соответственно, надо снимать. Во всем-де виновата Эфиопия, которая дезинформировала США о связях дружественной эритрейцам сомалийской группировки "Союз исламских судов" (СИС) с "Аль-Каидой".

СИС был разгромлен правительственными войсками Сомали при поддержке эфиопской армии в 2006 г., и на его обломках появилась террористическая группировка "Аш-Шабаб". Американцы утверждают: виноваты в появлении террористов в Сомали не сами террористы, а власти Эфиопии, спровоцировавшие борьбой с террористами радикализацию местного населения!

Нападки американцев на Эфиопию прямо связаны со стремлением затруднить Китаю доступ из Джибути и Эритреи к внутренним районам Африки и обратно.

8 июля 2018 г. президент Эритреи Исайяс Афеверки впервые за 22 года прибыл в Эфиопию для подписания двустороннего соглашения о мире и сотрудничестве. Вполне вероятно, что примирение Эфиопии и Эритреи произошло не без содействия китайской дипломатии. В отличие от Вашингтона, заинтересованного в продолжении эфиопско-эритрейского противостояния, Китаю здесь нужен мир.

Территориальный кластер Эфиопия – Эритрея – Джибути, по замыслу Пекина, должен стать транспортно-логистическим узлом в поставках китайских товаров на Черный континент и африканского сырья – в Китай. Запуск этого маршрута позволит значительно экономить на доставках грузовых контейнеров из Шанхая в Джибути и далее, вглубь Африки.

Сегодня Китай – чемпион по импорту эфиопских товаров и один из крупнейших экспортеров в Эфиопию. К 2020 г. Пекин планирует завершить строительство в Эфиопии 22 тыс. км автомобильных и железных дорог, которые затем будут объединены в единую магистральную сеть протяженностью почти 1100 км, соединяющую Эфиопию с Эритреей, Джибути, Угандой, Кенией, Танзанией.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531897320
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