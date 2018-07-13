О происхождении термина "Ажо", обозначавшим в китайских летописях правителя кыргызов, - Кылыч Эсен уулу

08:10 18.07.2018 Кылыч Эсен уулу, историк, тюрколог

13.07.18



История и культура енисейских кыргызов средневековья отражена во многих разноязычных письменных источниках, однако лишь в китайских летописях Танской эпохи правитель кыргызов именуется термином - Ажо. В самих кыргызских енисейских рунических надписях, ни в других тюркских текстах этого термина нет. Сами кыргызы называли своего правителя - ханом, каганом. Тюрки и уйгуры также именовали кыргызского правителя ханом, каганом. Каким же образом термин "Ажо" попал в китайские летописи и каково его происхождение? Надо подчеркнуть, что мы имеем дело с китайской транскрипцией эпохи Тан некоего слова, оригинал которого должен быть примерно таким же, как и в китайской версии. Однако ученых уже давно интересует происхождение и значение данного термина.



Чтобы разобраться с этим необходимо понять, каким образом термин "ажо" попал в китайские источники в качестве титула правителя енисейских кыргызов. Достоверно известно, что термин "ажо" попал в китайские известия в ходе первого визита Танского посольства на Енисей, в страну кыргызов, которую они обозначали как Хагяс. Так, в эпоху Тан китайцы писали термин "Кыргыз". В ходе этого визита, китайские посланники собрали самые первые и подробные сведения о стране енисейских кыргызов.



В середине VIII века в Монголии образовалось новое и сильное государство тогуз–огузов, известное как Уйгурский каганат. Оно возникло на развалинах бывшего второго Тюркского каганата. В 744-745 гг. объединенные силы тогузгузов, басмылов и карлуков, с одной стороны, армия империи Тан, с другой, сокрушили второй Тюркский каганат. После этого, в 746–747 гг. в стане союзников произошел раскол. Тогуз–гузы во главе с племенем "Уйгур" вступили в конфронтацию со своими бывшими союзниками– карлуками и басмылами. В ходе военного столкновения последние потерпели поражение. Карлуки по большей части бежали на запад, на Тянь–Шань. Басмылы были подчинены.



В состав Уйгурского каганата первоначально были приняты восточные карлуки и басмылы. Во главе Каганата стояли уйгуры, одно из тогуз–гузских племен. Ставка хана находилась между Хангаем и р.Орхон в Монголии.



Китайское посольство посетило страну кыргызов на Енисее после образования Уйгурского каганата и до завоевания ее уйгурами в 758 году. В "Истории династии Тан" (Тан-Шу) приводятся все подробности отправки на Енисей первого Танского посольства. Этому вопросу в исторической науке не уделялось должного внимания, однако при его изучении появились ответы ко многим аспектам истории и культуры енисейских кыргызов. Дело в том, что с юга в страну кыргызов на Енисее был один – так называемый "южный путь".



Он пролегал через районы внутренней Монголии, выходил на Туву и через хребет Танну-Ола пролегал через Тувинскую котловину (Урянхайский край) минуя высокогорный перевал в Западных Саянах шел в страну кыргызов (Хагяс). Это был единственный сухопутный путь в Хагяс с юга, со стороны Монголии. Однако в сер. VIII века этот путь был перекрыт новообразованным Уйгурским каганатом и сообщение между империей Тан и енисейскими кыргызами стало невозможным. Отношения между Кыргызским каганатом и Уйгурским государством были враждебными.



Как свидетельствуют китайские источники, именно в это время из Танской империи отправляется первое посольство в страну кыргызов на Енисее. Выход был найден - посольство двинулось на Енисей в зимнее время обходным путем, делая большой крюк на северо-восток, обходя восточные границы Уйгурского каганата, с выходом к реке Селенге и далее к границе Восточной Сибири. Оттуда они повернули на запад, в сторону Хагяса.



Вот как об этом повествует "Тан-Шу" (История династии Тан). "Посланники шли из Ордоса на северо-запад, "из Тьхянь-дэ 200 ли (кит. мера длины) до городка Си Шеу сян чен; далее на север 300 ли до Гагарьего ключа ; от Ключа на северо-запад до Ойхорской (уйгурской) орды 1500 ли. Находятся две дороги: восточная и западная. Дорога от ключа на север называется восточною. Посольство двинулось по этой дороге. В 600 ли от Ойхорской (уйгурской) орды на север протекает Селенга; от Селенги на северо-восток Снежные горы. Сия страна изобилует водою и пастбищами. По восточную сторону Черных гор (На кит. Цинь Шань) есть река Гянь хэ. Все реки текут на северо-восток. Минуя Хагяс, они соединяются и текут на север. Далее, по восточную сторону моря (озеро Хусугул иначе Косогол) пришли к Мума, где кочуют три дулгасские (тюркские) аймака: Дубо, Милигэ и Эчжы. Князья их называются Тэгинь. Живут в избах, берестою покрытых. У них много хороших лошадей. В обыкновении кататься по льду на деревянных лошадях. К ногам подвязывают лыжи, а под мышками упираются на клюки. При каждом упоре подаются шагов на сто вперед чрезвычайно быстро. По ночам занимаются воровством и грабежом, а днем скрываются. Хагясы (кыргызы) ловят их и употребляют в работу".



Таким образом, первое китайское посольство попало в Хагяс (страну кыргызов) обогнув восточные границы Уйгурского каганата, легко преодолевая замерзшие (покрытые) льдом реки и речушки того края Танские посланники свободно перемещались в заданном направлении и успешно вышли к границам Восточной Сибири, где и начиналась восточная граница Кыргызского каганата. Ставка кыргызского хана находилась на левом берегу Енисея, на северном склоне Западных Саян. Достигнув восточных границ Хагяса китайские посланники вступили в правобережнюю часть среднего Енисея. Их маршрут пролегал через обширные районы Восточных Саян, населенных самодийскими племенами.



Самодийцы - это общее название ненцев, энцев, нганасан, селькупов и саянских самодийцев (камасинцев, койбал, маторов, тайгийцев, карагасов и сойотов), говорящих на языках самодийской группы, образующих вместе с языками финно-угорской группы уральскую языковую семью. Саянские самодийцы в настоящее время входят в хакасскую народность и стали хакасами, отчасти - тувинцами и западными бурятами, некоторая часть обрусела и стала русскими.



В прежние времена они сохраняли свою этническую идентичность, разговаривали на своем языке и придерживались своих обычаев и обрядов. Так, в XVII веке по сообщению русских исторических источников на правом берегу Енисея жило много самодийских племен: камасинцы, койбалы, маторы, тайгийцы, карагасы и сойоты. Их принято называть – саянскими самодийцами.



Камасинцы проживали в основном в южной части современного Красноярского края, южнее и юго-восточнее современного города Красноярска по рекам Кан и Мана. Койбалы обитали в виде отдельного анклава южнее основной массы камасинцев, в Саянах, в бассейнах рек Кебеж, Абакан, Туба, Оя, Амыл, Кандат и Шадат.



Тайгийцы, карагасы (карагосы) и маторы (моторы) проживали на территориях от правобережья Енисея в районе современного Абакана до верховьев рек Бирюса и Уда на западе современной Иркутской области, в бассейнах рек Кизир, Туба, Амыл и Оя. Сойоты (саяты) проживают и ныне в Окинском районе Бурятии. Все эти племена являются потомками средневековых самодийцев, обитавших на правобережье Енисея с незапамятных времен. В средние века в VIII-X вв. их было намного больше.



Занимались они в основном охотой и рыбной ловлей, жили в деревянных домах: "Зимой делают дом, покрывая (его) древесной корою. (Эти) люди любят охотиться на животных. Все пользуются древесными конями (лыжами). Когда поднимаются и опускаются по северному склону гор, (так) стремительно несутся, точно летят".



"Живут в избах, берестою покрытых…. В обыкновении кататься по льду на деревянных лошадях. К ногам подвязывают лыжи, а под мышками упираются на клюки. При каждом упоре подаются шагов на сто вперед чрезвычайно быстро. По ночам занимаются воровством и грабежом, а днем скрываются. Хагясы (кыргызы) ловят их и употребляют в работу".



В социально-экономическом отношении они по уровню развития стояли намного ниже, чем левобережные племена. Они не знали, что такое государство, у них не было термина - правитель, они находились на уровне патриархально-родового строя, у них не было письменности. Для них были характерны большие патриархальные семьи, состоявшие из ста и более человек: "Фамилия (семья и род) может состоять из тысячи или ста человек, имеют общий дом, одну кровать, одно покрывало".



Результаты археологических исследований, проведенных в Советское время показали, что племена, жившие по правому берегу Енисея, по уровню своего развития резко отличались от населения левого берега Енисея (небольшие курганы, склепы без входов, скромная глиняная посуда, отсутствие статуй животных и людей и, вообще, деревянных предметов, в том числе зонтов, отсутствие миниатюрных бронзовых воспроизведений сосудов, большая скромность инвентаря и т.д.). Анализ источников показал на значительную этническую обособленность правобережных племен от левобережного населения.



У енисейских кыргызов же, судя по данным исторических источников, было в то время государство - Каганат, построенное по тюркскому типу, была система управления, был правитель – каган (хан), чиновники разных рангов, генералы, офицеры, армия, была письменность. Китайские авторы пишут: "Чиновники разделялись на шесть разрядов, как-то: министры, главноначальствующие, управители, делоправители, предводители и дагяни. Министров считается семь, главноначальствующих три, управителей десять. Все они заведывают войсками. Делоправителей считается пятнадцать; предводители и дагяни не имеют чинов".



Вообще, этнический состав населения страны кыргызов на Енисее в средние века был разнообразным. Если на правом берегу Енисея жили самодийские племена, которые сохранились на этой территории вплоть до современности, то в смежных горах продолжали жить племена, говорившие на угорских языках, а на северо-востоке, вниз по Енисею и вверх по Ангаре – жили потомки палеоазиатов, древнего автохтонного населения этих краев, говорившие на кеттском языке.



Основной территорией обитания енисейских кыргызов был левый берег Енисея. Минусинский край с запада окружен горами, с севера ограничен таежными пространствами, а с востока - водораздельными хребтами, с которых в сторону Минусинского края направляются правые притоки Енисея - Туба с Амылом, Казыром, Кизиром, Сыда, Сисим и много других, менее значительных. На юг от Минусинского края распространяется обширный Урянхайский край, замкнутый хребтами Саян и Танну Ола, который пересекается пополам, как и Минусинский край рекой Енисей.



Енисей - одна из крупнейших рек мира, самая глубокая и многоводная река Сибири. Местное тюркское население называет ее – Улуг-Кем (Великая река). Истоком Енисей берет свое начало в Восточных Саянах, в высокогорном озере Кара-Балык. По левую сторону Енисея простираются бескрайние равнины Западно-Сибирской низменности, по правую сторону возвышается покрытое лесами Средне-Сибирское плоскогорье. Поэтому левый берег реки почти всюду низкий, луговой, а правый - высокий, крутой, нередко с отвесными утесами. В Енисей с правого берега впадает большое количество рек и речушек: Кебеж, Туба, Мана, Ангара, Бахта, Нижняя Тунгуска, Хантайка и Подкаменная Тунгуска; в другую же сторону, на восток и север-Бирюса, Кан, Мана. Река Ангара соединяет Енисей с Байкалом.



Здесь, на правой стороне среднего Енисея с испокон веков обитали финно-угорские племена. Именно через земли самодийских племен двигалось на запад китайское посольство и получило от них самые первые сведения о стране кыргызов – Хагяс. Они-то и сообщили, что называют кыргызского правителя "Ажо", а его ставку - "Мидичжи".



Таким образом, первые сведения о стране кыргызов члены Танского посольства получили от местных жителей правого берега Енисея, у самодийцев.



Вильгельм Шотт - немецкий филолог и востоковед XIX века был полиглотом, владел турецким, персидским, японским, китайским, маньчжурским, тибетским, тайским, вьетнамским, чувашским, чагатайским, финским и венгерским языками, а также рядом языков Индии. Вильгельм Шотт был крупным специалистом в области истории, культуры, народной поэзии, мифологии и лингвистики финских и среднеазиатских (тюркских) народов. Он обратил внимание на то, что термин Ажо, упоминаемый в китайских источниках, ничто иное, как самодийское "ассе" - "отец", а термин "Мидичжы" он сопоставил с самодийским - "Миди", "Меади" - "место палатки" (ставка).



Это предположение именитого ученого находит свое полное подтверждение в исторических источниках. Первое китайское посольство двигалось в ставку кыргызского кагана с востока на запад, через правобережье Енисея, населенное финно-угорскими племенами. Они и могли сообщить им, что называют кыргызского кагана термином Ажо, а его ставку - Мидичжы. Это закрепилось в китайской письменной традиции, поэтому кыргызские правители эпохи Тан в китайских летописях обозначаются как Ажо.



Кстати, сам кыргызский Ажо в то время именовался каганом (ханом). Сами кыргызы термина Ажо для обозначения правителя государства не употребляли. Так его называли самодийские племена Саянского нагорья. Выше мы подчеркнули об их патриархальном укладе жизни, употребление термина "Ажо" в значении "отец страны" или "отец родной" для обозначения кыргызского кагана также отражает патриархальные черты самосознания этих племен и некую любовь к своему правителю. Самодийцы, после того как вошли в состав государства енисейских кыргызов, стали верными подданными кыргызских каганов, верно им служили и не создавали для енисейских кыргызов проблем.



У кыргызов и других тюркских народов титула Ажо не было. У них были титулы хан, каган, эльтебер, бек, инал. Термин Ажо является инородным и употреблялся скорее всего самодийскими племенами правобережья Енисея для обозначения кыргызского хана. Не было у енисейских кыргызов титула Ажо и в XVII веке. Русские письменные исторические источники содержат самые подробные сведения о кыргызах Енисея. Согласно им, кыргызские правители назывались - бегами и ханами. Так, Ишей, который стал во главе енисейских кыргызов в 50-х XVII века, был ханом, а до этого был бегом. Его сын Иренак также был бегом, затем стал ханом.



Вместе с тем, в XVII веке термин Ожо существовал у населения правобережья Енисея, скорее всего у самодийцев. Так они называли судью. У енисейских кыргызов судья назывался тюркским термином - яргучи. Источник - kghistory.akipress.org

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