 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азербайджанцы в Иране задумали свергнуть Ильхама Алиева. Заговор с целью шиитской революции вскрылся после покушения на мэра Гянджи
07:44 18.07.2018

Артур Приймак

В ходе следствия по делу о покушении 3 июля с.г. на мэра Гянджи Эльмара Велиева силовики Азербайджана обнаружили в шиитских общинах страны заговор, направленный на насильственную смену власти в стране. 10 июля во втором по величине городе страны произошли массовые беспорядки. По данным МВД Азербайджана, религиозные радикалы, преимущественно шииты, в количестве около 200 человек собрались у мэрии Гянджи на незаконный митинг протеста, вооруженные ножами и арматурой. В ходе разгона митинга и задержаний активистов от рук митингующих погибли двое руководителей полиции Гянджи – полковник и подполковник.

Митинговавшие в Гяндже радикалы, в частности, требовали освободить из-под стражи Юниса Сафарова – гражданина России родом из Гянджи, который обвиняется в попытке убийства Эльмара Велиева. По данным азербайджанских правоохранителей, склонность к свержению действующей в Азербайджане власти с целью заменить ее на шиитскую теократию по типу иранской Сафаров стал проявлять еще в выпускных классах школы. Аттестат зрелости он получал в московской школе с азербайджанским уклоном. Пропагандой режима аятолл Сафаров продолжил заниматься, когда после получения диплома юриста некоторое время преподавал историю и основы государства и права в московской школе и одном из вузов столицы России. Сафаров – не служивший в армии сугубо гражданский человек – воевал в Сирии на стороне режима Башара Асада. Как сообщает МВД Азербайджана, на войну в Сирию молодой российский юрист отправился после учебы в Исламском университете Кума – религиозной столицы Исламской Республики Иран, где находятся резиденции аятолл. Следователи делают вывод: опыт войны в Сирии на стороне прошиитских сил и учеба в Куме побудили Сафарова убить мэра Гянджи. В случае удачи убийства Велиева по Азербайджану должны были прокатиться массовые расправы и беспорядки, а конечной целью должен был стать государственный переворот по типу исламской революции 1979 года в Иране.

Кроме Сафарова, которого арестовали еще 3 июля, счет задержанных по "делу о шиитской революции" перевалил за шестой десяток. Во вторник силовики арестовали близкого родственника Сафарова Джейхуна Гурбанова. Арестованы четверо организаторов беспорядков 10 июля у мэрии города. Один из них, Алим Юсифов, как сообщает МВД страны, доставил из райцентра Шамкир на помощь митингующим криминальных авторитетов. В минувшее воскресенье СМИ Азербайджана, со ссылкой на силовые структуры, сообщили о раскрытии резидента шиитов – путчистов в Куме – живущего в Иране гянджийского муллы Тохида Ибрагимбейли. Ибрагимбейли направил Сафарова на войну в Сирию с целью прохождения там боевой подготовки. "Было установлено, что с 2013 по 2016 год Ибрагимбейли переправлял граждан Азербайджана через Иран в Сирию для участия в боевых действиях. За участие в боевых действиях эти лица получали материальное вознаграждение. Ибрагимбейли, регулярно выступающий с радикальными призывами против Азербайджана, еще в январе 2017 года призывал к убийству главы Гянджи Эльмара Велиева на сайте радикальных шиитов nur-az.com", – пишет азербайджанский ресурс 1news.az. Силовики Азербайджана обезвредили сеть агентов Ибрагимбейли в Гяндже, проводивших антигосударственные тайные сборы и организовавших 10 июля массовые беспорядки в городе. В ходе ликвидации сети арестованы Габиб Ибрагимли, Парвиз Мусаев и Эльмир Зиядов – близкие родственники муллы-заговорщика, изучавшие под его руководством ислам в Куме и потом воевавшие в Сирии.

18.07.18

Источник - независимая газета
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