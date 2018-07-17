В Астане хотят построить гигантскую статую суслика, смотрящего на резиденцию Ак-Орду

07:37 18.07.2018 В Астане задумались о смотрящем на Акорду гигантском суслике



В Астане обсуждается создание гигантской инсталляции суслика в характерной вертикальной стойке - на задних лапах, Об этом корреспонденту газеты"Время" стало известно в кулуарах Международного конгресса архитекторов. Как сообщил президент ОО "Евразийский культурный альянс", арт-менеджер четырех арт-объектов на территории столичного EXPO Игорь Слудский, концепция суслика разрабатывалась еще до установки скульптуры белки в Алма-Ате, которая вызвала бурные обсуждения среди жителей республики. Специально для этого был приглашен российский куратор Сергей Ковалевский, который, со слов собеседника издания, "вдохновился районом Пирамиды" (речь идет о Дворце мира и согласия).

"Куратор озвучил идею гигантского степного суслика, который смотрит на Акорду (резиденцию президента Казахстана. – Прим. "Ферганы"). Он также предложил пригласить для ее воплощения лидера современного искусства, голландского художника Флорентина Хофмана, знаменитого автора гигантских скульптур - желтой резиновой уточки, соломенной ондатры, плюшевого кролика, большой собаки и медведя, разбросанных по всему миру", - отметил Слудский.



Он уточнил, что сейчас этот проект находится "на стадии принятия решения", и, возможно, будет воплощен в жизнь в следующем году. Однако, со слов арт-менеджера, реакция публики на скульптуру белки в Алма-Ате, "сыграла не очень позитивную роль", и пока об окончательном решении говорить рано. "Такой шум вокруг белки на самом деле характеризует наше общество как достаточно диких, закомплексованных, средневековых людей. Вот иностранцы, увидев белку, совсем не удивились бы", - сказал Слудский, добавив, что подобные объекты положительно влияют на имидж города и привлекают в него туристов.



В свою очередь, замруководителя центра урбанистики Астаны Асхат Саудов заявил, что был бы рад скульптуре суслика в казахстанской столице. Он считает, что городские власти поддержат эту идею. "Если алматинская белка сделана из соломы, то я бы предложил сделать астанинского суслика из камыша - за этим тоже скрывается смысл: камыш тесно связан с нашим регионом, он был долгие годы строительным материалом", - добавил он.



13-метровую скульптуру белки смонтировали у ворот выставочного центра "Атакент" в Алма-Ате 8 июля. На ее изготовление ушло 3,5 тонны соломы. Общий вес белки составляет 10-12 тонн. Автором работы является художник из Великобритании Алекс Ринслер. Как ожидается, гигантская скульптура простоит в центре города девять месяцев. Местные жители всю прошлую неделю активно обсуждали не только ее эстетическую составляющую, но и стоимость - 23 млн тенге ($67 тыс). В местных СМИ даже появилось голосование, в котором свыше тысячи человек высказались за снос инсталляции. Между тем, у белки появился собственный аккаунт в Twitter, в котором она "нахамила" недоброжелателям и теперь "комментирует" городские события. Источник - fergananews.com

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