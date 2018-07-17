У саакашистов Грузии новый безумный вождь (и выпускник МГИМО) Вашадзе

06:12 18.07.2018 Партия Саакашвили назвала своего кандидата в президенты Грузии

За пост главы государства поборется бывший министр иностранных дел



Экс-министр иностранных дел Григорий Вашадзе, занимавший этот пост в правительстве Григория Мгалоблишвили после "пятидневной войны" 2008 года, стал кандидатом от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" на предстоящих в октябре президентских выборах. Выражая поддержку однопартийцу, экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что президентские выборы станут прелюдией отрешения от власти "российского олигарха Бидзины Иванишвили".



Партия "Единое национальное движение" и ее союзники по межпартийному объединению "Сила в единстве" (в него вошли десять политических организаций) представили во вторник, 17 июля, общего кандидата в президенты.



Его имя было объявлено во дворе средневекового храма Баграта в городе Кутаиси. Грузинский царь Баграт III, носивший титул "царя абхазов и грузин" и правивший на рубеже X–XI веков, считается символом единой Грузии. Выбрав именно это место, экс-президент Михаил Саакашвили и его соратники, судя по всему, хотели подчеркнуть, что их главным приоритетом по-прежнему остается объединение Грузии - "возвращение Абхазии и Южной Осетии в лоно единого грузинского государства".



Однако до достижения главной цели им, по их же признанию, необходимо победить на президентских выборах в октябре текущего года кандидата от правящей партии "Грузинская мечта". Его имя пока не объявлено: партия миллиардера Бидзины Иванишвили все еще не может определиться со своим номинантом. По данным "Ъ", рассматривается несколько кандидатур, в том числе еще одного бывшего министра иностранных дел - Саломе Зурабишвили, а также бывшего министра по делам беженцев и расселению Созара Субари и министра здравоохранения Давида Сергиенко.



Нельзя исключать и участие в выборах Бидзины Иванишвили. Хотя для этого ему (как и Саломе Зурабишвили) придется отказаться от второго, французского, гражданства.

Однако Михаил Саакашвили убежден, что кандидат от его партии победит любого конкурента. "Григорий Вашадзе - следующий президент Грузии",- выразил уверенность экс-президент в ходе видеообращения. Он пообещал, что вслед за президентскими выборами в стране состоятся внеочередные парламентские выборы и тогда Грузия "освободится от власти российского олигарха, ставленника Путина Бидзины Иванишвили". "Мы не можем больше себе позволить терять время в условиях быстро меняющегося мира. Грузия должна вернуться на геополитическую карту",- призвал господин Саакашвили.



Григорий Вашадзе - кадровый дипломат советской школы. После окончания МГИМО работал на высоких должностях в МИД СССР. В 1988 году был сотрудником отдела по ядерным вооружениям и космоса. В 1990-х годах работал в дипломатических миссиях РФ в Швейцарии. Вернулся в Грузию после "революции роз" 2003 года вместе с супругой - бывшей примой Большого театра Нино Ананиашвили. В 2008 году занимал пост министра культуры, а после "пятидневной войны" 2008 года стал министром иностранных дел, обладая двойным (российским и грузинским) гражданством. Впрочем, вскоре господин Вашадзе отказался от гражданства РФ, демонстративно отправил в Москву своей паспорт и объявил, что историческая цель Грузии - вступление в НАТО.



Во вторник, выступив на фоне храма Баграта, Григорий Вашадзе огласил свои планы на будущее: "Освобождение Грузии от бездарного правления "Грузинской мечты" и противостояние военно-террористической агрессии России".

Напомним, согласно новой конституции, Грузия является парламентской республикой, а президент наделен лишь символическими функциями. Но как пояснил "Ъ" эксперт информационно-аналитического агентства GHN Давид Авалишвили, глава государства вправе, например, помиловать Михаила Саакашвили, приговоренного на родине к шести годам тюрьмы за должностное преступление, а также вернуть ему грузинское гражданство (которое экс-президент потерял, вступив в гражданство Украины), "обеспечив тем самым реальное возвращение Саакашвили в грузинскую политику".



Георгий Двали, Тбилиси

17.07.18 Источник - коммерсант

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