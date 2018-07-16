Елбасы повелел построить 4-й казахстанский НПЗ

00:08 18.07.2018 Назарбаев: Необходимо построить четвертый НПЗ

Глава государства указал, что в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку.



Нурсултан Назарбаев посетил ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.



В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область глава государства ознакомился с деятельностью Павлодарского нефтехимического завода, на котором прошла глубокая технологическая модернизация и осуществляется цифровизация производственных процессов в рамках Карты индустриализации Казахстана.



Нурсултана Назарбаева информировали о том, что модернизация позволила увеличить производительность завода по переработке сырой нефти и довести качество выпускаемых нефтепродуктов до соответствия требованиям стандартов К-4 и К-5. Построены новые автоматизированные комплексы изомеризации и установки производства серы, управление которыми осуществляется из центрального пункта управления.



Глава государства указал, что в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку с выпуском большего количества готовой продукции, соответствующей международным стандартам, для поставок на внутренний и зарубежный рынки.



Президент Казахстана отметил, что, несмотря на модернизацию трех существующих в стране нефтеперерабатывающих заводов, есть необходимость в строительстве четвертого.



Обращаясь к молодым работникам предприятия, Нурсултан Назарбаев напомнил, что Павлодарский нефтеперерабатывающий завод - последний из построенных при Советском Союзе заводов, который был оснащен передовым для того времени оборудованием.



- Вы работаете на самом современном заводе. Здесь полным ходом осуществляется цифровизация производства, и внедряются новые технологии. Потребность в производимой вами продукции увеличивается, соответственно, растут и ваши доходы, - сказал глава государства.



Молодые специалисты, в свою очередь, поблагодарили президента Казахстана за возможность получить образование в лучших вузах мира по программе "Болашак" и применить свои знания на практике. Источник - zakon.kz

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