 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трах-типятох. Узбекский телеканал извинился за показ эротических сцен
00:00 18.07.2018

В "бесстыжей сцене", вырезанной телезрителями и распространенной в социальных сетях, показаны кадры из фильма, на которых запечатлены целующиеся мужчина и женщина.

Узбекский частный телеканал Sevimli TV принес извинения за показ эротических сцен в зарубежном фильме, вышедшем в ночной эфир 15 июля. Руководство телеканала уволило трех сотрудников, "допустивших ошибку и пропустивших в эфир сцены, "противоречащие национальным нравственным принципам", сообщает "Ахбор".

В "бесстыжей сцене", вырезанной телезрителями и распространенной в социальных сетях, показаны кадры из фильма, на которых запечатлены целующиеся мужчина и женщина, а также движения героев фильма, намекающие на совершение ими полового акт

В тот же день определенная группа телезрителей, посмотревшая этот фильм, начала кампанию по очернению телеканала, показавшего фильм, "противоречащий менталитету узбеков". Некоторые из них выступили с требованием принять жесткие меры в отношении администрации телеканала, "растоптавшей духовность нации".

Во второй половине дня 16 июля на странице телеканала Sevimli TV вFacebook"ебыло обнародовано "письмо-извинение". Администрация телеканала сообщила, что интимные сцены из фильма "Красотка на всю голову" вышли в эфир ошибочно и причиной этому стала безответственность сотрудников.

Администрация телеканала принесла свои извинения и сообщила телезрителям о принятии мер по недопущению подобных ошибок в будущем.

Уволены как минимум три сотрудника

Как сообщил "Озодлику" один из сотрудников телеканала​ Sevimli TV​, попросивший не разглашать его имени, из-за скандального события, связанного с показом фильма "Красотка на всю голову", из телеканала были уволены как минимум три сотрудника. ​

– Обычно перед показом какого-нибудь зарубежного фильма, наши сотрудники должны сами просмотреть его и вырезать кадры, противоречащие национальному менталитету. Фильм вышел в эфир в воскресенье, в тот день на работе было мало сотрудников, поэтому они просто забыли смонтировать фильм. Я не присутствовал на утреннем собрании, но мои коллеги рассказали об увольнении как минимум трех сотрудников. Среди уволенных – дежурный редактор, находившийся на работе в воскресный день. Возможно, будут уволены еще некоторые сотрудники, либо им объявят выговор. Вчера на работе произошел настоящий скандал, который до сих пор не утих, – сообщил нашему радио сотрудник телеканала Sevimli TV.

По его словам, в распоряжении сотрудников телеканала Sevimli TV не имеется специального списка сцен из зарубежных фильмов, запрещенных к показу.

– Лично я не видел такого списка. Но все мы знаем, что нельзя показывать в эфире фильмы, в которых есть сцены поцелуев, обнятий или постельные сцены. У нас нельзя после детского времени показывать фильмы с отметкой +18, как это делают за границей. Все 24 часа мы обязаны придерживаться одного и того же требования, – сказал "Озодлику" один из сотрудников телеканала​ Sevimli TV​.

Законно ли монтировать зарубежные фильмы?

На основании какого законодательного документа осуществляется монтаж зарубежных фильмов? Не нарушаются ли права авторов фильмов при вырезке определенных сцен? Все эти вопросы – отдельная большая тема.

Сотрудник Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана на вопрос репортера "Озодлика" относительно законности вырезки из зарубежных фильмов сцен, "не соответствующих национальному менталитету", заявил, что на этот вопрос могут ответить в Центре мониторинга при Министерстве.

​Сотрудник Центра мониторинга при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, представившийся Рашидом, пообещал нашему репортеру изучить данный вопрос и предоставить ответ. Он записал номер телефона репортера "Озодлика", обещая перезвонить позднее. Однако наша редакция так и не получила ответа от представителя Центра мониторинга.

Бурная дискуссия в соцсетях

Между тем, показ на телеканале Sevimli TV зарубежного фильма с интимными сценами вызвал бурную дискуссию в узбекском сегменте социальных сетях. Некоторые пользователи выступили в защиту телеканала.

В частности, пользователь Facebook"а @Otabek Kadirov написал следующее: "Неужели нужно поднимать столько шума из-за одной сцены поцелуя?! Ведь наши люди читают о таких сценах в таких романах узбекских писателей, как "Тетрадь девушки-бродяжки", "Весна не вернется" и "Шайтанат". Но одну сцену на ТВ вы называете протипоречащей менталитету. Ведь это ничто иное, как абсурд!"

Журналист Джасур Хамраев написал на своей странице в Facebook"е, что "монтирование зарубежных фильмов может исказить их смысл".

​Напомним, что 16 февраля этого года на телеканале ZO’R TV был приостановлен показ турецкого сериала "Черная любовь" (Kara Sevda). На сайте Azon.uz была опубликована статья с угрозами в адрес узбекских артистов, участвовавших в дубляже сериала, признанного "противоречащим нормам ислама".

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531861200
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