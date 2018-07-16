|Трах-типятох. Узбекский телеканал извинился за показ эротических сцен
00:00 18.07.2018
В "бесстыжей сцене", вырезанной телезрителями и распространенной в социальных сетях, показаны кадры из фильма, на которых запечатлены целующиеся мужчина и женщина.
Узбекский частный телеканал Sevimli TV принес извинения за показ эротических сцен в зарубежном фильме, вышедшем в ночной эфир 15 июля. Руководство телеканала уволило трех сотрудников, "допустивших ошибку и пропустивших в эфир сцены, "противоречащие национальным нравственным принципам", сообщает "Ахбор".
В "бесстыжей сцене", вырезанной телезрителями и распространенной в социальных сетях, показаны кадры из фильма, на которых запечатлены целующиеся мужчина и женщина, а также движения героев фильма, намекающие на совершение ими полового акт
В тот же день определенная группа телезрителей, посмотревшая этот фильм, начала кампанию по очернению телеканала, показавшего фильм, "противоречащий менталитету узбеков". Некоторые из них выступили с требованием принять жесткие меры в отношении администрации телеканала, "растоптавшей духовность нации".
Во второй половине дня 16 июля на странице телеканала Sevimli TV вFacebook"ебыло обнародовано "письмо-извинение". Администрация телеканала сообщила, что интимные сцены из фильма "Красотка на всю голову" вышли в эфир ошибочно и причиной этому стала безответственность сотрудников.
Администрация телеканала принесла свои извинения и сообщила телезрителям о принятии мер по недопущению подобных ошибок в будущем.
Уволены как минимум три сотрудника
Как сообщил "Озодлику" один из сотрудников телеканала Sevimli TV, попросивший не разглашать его имени, из-за скандального события, связанного с показом фильма "Красотка на всю голову", из телеканала были уволены как минимум три сотрудника.
– Обычно перед показом какого-нибудь зарубежного фильма, наши сотрудники должны сами просмотреть его и вырезать кадры, противоречащие национальному менталитету. Фильм вышел в эфир в воскресенье, в тот день на работе было мало сотрудников, поэтому они просто забыли смонтировать фильм. Я не присутствовал на утреннем собрании, но мои коллеги рассказали об увольнении как минимум трех сотрудников. Среди уволенных – дежурный редактор, находившийся на работе в воскресный день. Возможно, будут уволены еще некоторые сотрудники, либо им объявят выговор. Вчера на работе произошел настоящий скандал, который до сих пор не утих, – сообщил нашему радио сотрудник телеканала Sevimli TV.
По его словам, в распоряжении сотрудников телеканала Sevimli TV не имеется специального списка сцен из зарубежных фильмов, запрещенных к показу.
– Лично я не видел такого списка. Но все мы знаем, что нельзя показывать в эфире фильмы, в которых есть сцены поцелуев, обнятий или постельные сцены. У нас нельзя после детского времени показывать фильмы с отметкой +18, как это делают за границей. Все 24 часа мы обязаны придерживаться одного и того же требования, – сказал "Озодлику" один из сотрудников телеканала Sevimli TV.
Законно ли монтировать зарубежные фильмы?
На основании какого законодательного документа осуществляется монтаж зарубежных фильмов? Не нарушаются ли права авторов фильмов при вырезке определенных сцен? Все эти вопросы – отдельная большая тема.
Сотрудник Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана на вопрос репортера "Озодлика" относительно законности вырезки из зарубежных фильмов сцен, "не соответствующих национальному менталитету", заявил, что на этот вопрос могут ответить в Центре мониторинга при Министерстве.
Сотрудник Центра мониторинга при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, представившийся Рашидом, пообещал нашему репортеру изучить данный вопрос и предоставить ответ. Он записал номер телефона репортера "Озодлика", обещая перезвонить позднее. Однако наша редакция так и не получила ответа от представителя Центра мониторинга.
Бурная дискуссия в соцсетях
Между тем, показ на телеканале Sevimli TV зарубежного фильма с интимными сценами вызвал бурную дискуссию в узбекском сегменте социальных сетях. Некоторые пользователи выступили в защиту телеканала.
В частности, пользователь Facebook"а @Otabek Kadirov написал следующее: "Неужели нужно поднимать столько шума из-за одной сцены поцелуя?! Ведь наши люди читают о таких сценах в таких романах узбекских писателей, как "Тетрадь девушки-бродяжки", "Весна не вернется" и "Шайтанат". Но одну сцену на ТВ вы называете протипоречащей менталитету. Ведь это ничто иное, как абсурд!"
Журналист Джасур Хамраев написал на своей странице в Facebook"е, что "монтирование зарубежных фильмов может исказить их смысл".
Напомним, что 16 февраля этого года на телеканале ZO’R TV был приостановлен показ турецкого сериала "Черная любовь" (Kara Sevda). На сайте Azon.uz была опубликована статья с угрозами в адрес узбекских артистов, участвовавших в дубляже сериала, признанного "противоречащим нормам ислама".