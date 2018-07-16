Турецкие спецслужбы похитили на Украине опасных гюленистов - журналиста Зеки и бизнесмена Игита

20:23 17.07.2018 Алина Назарова



Источники в среде турецкой диаспоры на Украине сообщили о похищении турецкими спецслужбами и вывозе в Стамбул двух граждан Турции.



В частности, по словам источников, турецкого бизнесмена Салиха Зеги Игита выкрали 12 июля из ресторана "Али-Баба" в Одессе. К турку подошли двое незнакомцев и заговорили с ним на родном языке. После недолгого общения предпринимателю предложили перебраться в более приличное заведение.



"После того, как Салих Зеки сел в машину, его скрутили и вывезли на территорию турецкого консульства. В турецком консульстве его "запрессовали" и силой, тайно перевезли в Турцию. Сейчас Салих Зеки Игит находится в следственном изоляторе в городе Мерсин в Турции", – рассказали источники "Страны.ua".



Вторым похищенным стал турецкий оппозиционный блогер и журналист Юсуф Инан. Его, по словам источников, сотрудники турецкой службы безопасности выкрали из Николаева 15 июля.



Инана турецкие власти обвиняют в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред государственным интересам. Юсуф Инан известен также тем, что активно участвовал в оппозиционной кампании против президента Турции Эрдогана.



Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, идеологом которого Анкара считает мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Источник - взгляд

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